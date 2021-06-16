«Полночь в Париже» и «Мой личный дракон»: какие фильмы выйдут в прокат 17 июня

Фото: Лука, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 17 июня большой экран представит зрителям ретромелодраму «Полночь в Париже», российские фильмы «Сердце и как им пользоваться» и «Папа закодировался», чудесный мультфильм «Лука», триллер «Игра на выживание» и фильм ужасов «Толмен. Первый демон», документальную ленту «Мой личный дракон».

Открывает обзор фантастическая мелодрама режиссера Вуди Аллена, награжденная в 2012 году «Оскаром» за лучший оригинальный сценарий, «Полночь в Париже». На постере фильма главный герой картины Гил, которого играет Оуэн Уилсон, гуляет на фоне картины Ван Гога «Звездная ночь». Фактически на этапе первого знакомства с картиной зрителю передается ее атмосфера.

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Звуки шарманки, тихие бульвары, классическое французское кафе — Париж завораживает и увлекает в свои сети каждого, оказавшегося здесь. Но режиссер идет дальше. Его герой оказывается в «золотом времени» творцов, навсегда вписавших свои имена в историю мирового искусства. Встречаясь с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, герой понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться здесь навсегда.

В мировом прокате фильм стал первым для режиссера, собрав более 100 млн долларов. Однако даже это обстоятельство не побудило Аллена лично получить статуэтку, о которой грезит весь Голливуд. Традиционно, не являясь членом Киноакадемии, режиссер и в 2012 году мероприятие проигнорировал.

Юные зрители будут в восторге от нового мультфильма Энрико Касароса «Лука». Штурмуя большой экран в середине первого летнего месяца, когда каникулы в самом разгаре, лента не только будет близка всему поколению школьников, но и ненавязчиво намекнет на то, что и на отдыхе нужно сохранять бдительность. Мальчик Лука проводит свои каникулы на итальянской Ривьере, в красивом приморском городке. Как и все мальчишки он любит пошалить. Да и компания для приключений быстро нашлась. Беззаботность отдыха омрачает лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика — нового друга — скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Семейной аудитории адресован и итальянский фильм «Папа за маму». Сюжет картины вполне типичен для обычной жизни. Даже банален. В многодетной семье груз ответственности за дом, ведение хозяйства, воспитание детей возложен на женскую половину. Мужчина — добытчик — обеспечивает семью и... в домашних делах участия не принимает. Возвращаясь из очередной командировки, он узнает, что жена, уставшая от роли домохозяйки, решила побаловать себя отпуском. И вот теперь мужской половине предстоит провести десять дней наедине с детьми.

Триллеры и фильмы ужасов в российском прокате присутствуют традиционно. Этот премьерный день исключением не стал и добавил перца большим экранам. Зрителей ждет знакомство с лентой режиссера Энейла Карии «Аффект». Впрочем, фильм, заявленный в прокате как триллер и сохраняющий некоторые атрибуты жанра, вряд ли можно назвать таковым.

Посетителям кинотеатров предлагают к просмотрю историю работающего в службе безопасности лондонского аэропорта Джозефа. Каждый его день похож один на другой. Сотни равнодушных лиц вокруг. В один прекрасный момент героя перестают устраивать правила, принятые в обществе. Решив сбросить оковы будней, Джозеф становится «свободным». Правда, свобода в данном случае — состояние весьма специфическое. Герой бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него — не предел безрассудства.

Триллер режиссера Бастиана Гюнтера с говорящим названием «Игра на выживание» поведает российскому зрителю о том, чем может закончиться банальный розыгрыш автомобиля. Безобидное шоу с живой музыкой и бесплатной выпивкой, устроенное хозяином автосалона, довольно быстро превращается в нешуточное испытание для его участников. Среди претендентов на машину — молодой отец семейства Кайл, стремящийся всеми силами упрочить свои жизненные позиции. Он должен продержаться до конца, несмотря на нечеловеческую усталость и козни соперников.

Мистический фильм ужасов «Толмен. Первый демон» режиссера Майкла Нэйдера представит зрителю взаимоотношения всего двух действующих лиц. Да и рассказанная история развивается всего в двух местах, которые в большей мере и создают те самые атрибуты фильма ужаса, наделяют его тревогой и ощущением приближающейся катастрофы.

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Решив, что она попала в ловушку таксиста, девушка выбегает из машины. Наивная. Лес вокруг таит угрозу пострашнее. Героиня попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

Глубоко социальную драму «Человек, который продал свою кожу» в российском прокате представит режиссер Каутер Бен Ханья. Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а исполнитель главной роли — Яхья Махайни — получил ряд призов на европейских кинофестивалях.

Главный герой фильма — сирийский беженец Сэм Али. Не имея возможности счастливо жить на родине, он поддается искушению и становится живым экспонатом знаменитого художника. Его тело превращено в живое произведение искусства и выставлено в музее. Он недолго думал, прежде чем подписать договор, после которого «проблемы уйдут». Как часто в фильмах прослеживается параллель — отдай душу, свободу (в данном случае — кожу), и будет тебе счастье. Очень скоро подписавший договор понимает, что совершил ошибку. И за проданной «безделицей» оказывается сама жизнь.

Порадуют своим присутствием большой экран три ленты «национального производителя». Первая из них — оригинальная комедия «Папа закодировался». Вполне вероятно, что название фильма ничего оригинального и не обещает. Однако режиссер Павел Ходнев представит на суд зрителей последствия кодирования от алкоголизма совершенно в неожиданном продолжении. Главный герой Анатолий Снаров неожиданно вынужден взглянуть на свою жизнь трезвыми глазами. А в этой, для него новой, жизни, у него, оказывается, есть семья, дети и «любимая работа». Достигнув просветления, герой решает осчастливить окружающих. Он становится примерным семьянином и активным гражданином, разворачивая бурную деятельность. В надежде спастись от деятельного реформатора, окружение Снарова бросает все силы на то, чтобы его раскодировать.

Режиссер Дмитрий Губарев представит в прокате приключенческую комедию «Сердце и как им пользоваться». По сюжету фильма раскрученный стендап-комик Илья Погорелов попадает в сложную ситуацию — его обвинили во лжи. И теперь его задача — выжить. Параллельно развивается линия жизни провинциала Санька, который мечтает пожить по-настоящему. Герои вместе отправляются в путешествие к морю, чтобы обрести себя, воплотить мечту и найти любовь. Сложившийся в пути дуэт Погорелов — Санек проедет половину России, взорвет «ТикТок», рассмешит и растрогает миллионы, заставит сердца биться быстрее и напомнит, как радоваться жизни.

Документальную ленту «Мой личный дракон» представит в прокате режиссер Мила Кудряшова. Зрители станут участниками рискованной экспедиции в Якутию. Здесь группа ученых рассчитывала найти следы арктических динозавров. Однако это путешествие изменит их точку зрения не только о древних традициях, но и собственных корнях.

Читайте также: «Красный призрак» и «Байкал. Удивительные приключения Юмы»: какие фильмы выйдут в прокат 10 июня