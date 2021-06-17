Яков Ломкин: Парю над городом

Яков Ломкин / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это режиссер, актер театра и кино Яков Ломкин.

Яков Ломкин готовится к премьере нового спектакля, которая состоится в начале июля. Однако встреча с режиссером состоялась не на Хохловке, где планируется постановка, а в месте, где началась его актерская карьера — возле театра «Сатирикон».

Сейчас здание на реставрации. Ремонт продолжают с 2015 года.

— Нам очень не хватает своего дома, — указывает на серые сооружения Ломкин. — Много времени тратим на то, чтобы привезти и увезти декорации с площадок. К тому же каждому актеру хочется, чтобы у него был свой угол, гримерка, где он мог бы отдохнуть, расслабиться.

Рядом с «Сатириконом» — здание Театральной школы Константина Райкина. Так как Яков Сергеевич здесь преподает, нам удалось больше узнать об учреждении.

— Это пространство построили с нуля, сразу адаптируя под артистов. Можно организовать даже цирковое шоу на улице: есть и экран, и минимальная аппаратура, и даже выдвигается сцена. Эта площадка вмещает порядка десяти тысяч человек, — рассказывает режиссер.

Поднимаемся на крышу школы. Оказывается, здесь, наверху, соорудили удобное пространство для камерных выступлений.

— Такой своеобразный античный театр на крыше. Невероятное ощущение — будто паришь над городом. И сразу приходят идеи для творчества, — поясняет Ломкин.

Так режиссер вместе с учениками организовал «Dрамтеатр НАШ». Они уже выпустили шесть спектаклей и готовятся к очередной премьере.

— Мы подружились с артк-ластером «Хохловка». Когда я первый раз побывал в здании, входящем в ансамбль нотопечатни Юргенсона, мне сразу пришла в голову идея сделать спектакль по поэмам Пушкина. Это вытянутое сводчатое пространство с огромной красивой колонной, которая могла бы стать и Бахчисарайским фонтаном, и дубом, — поделился Ломкин.

Пока мы спускались с крыши, режиссер признался, что очень любит район Марьина Роща. Когда он поступил на службу в «Сатирикон», метро рядом не было. Добирался от «Рижской» пешком или на 18-м троллейбусе.

— Это довольно странное место. По дороге можно было встретить старые могильные плиты, — вспоминает режиссер. — А еще здесь у нас очень зелено. Ну а раньше я жил в Люблине и тратил три часа на дорогу. Так как у меня четверо детей и хотелось больше времени проводить с ними, восемь лет назад решили переехать сюда.

Теперь до работы пять минут. В свободные часы вместе с семьей Яков Сергеевич любит кататься на велосипеде, роликах и самокате. На стадионе «Красная Пресня» Ломкин активно занимается спортом с коллегами. В этом году их сборная заняла второе место в театральной футбольной лиге. А его самого наградили званием лучшего бомбардира.

ДОСЬЕ

Яков Ломкин окончил ГИТИС в 1999 году. Стал служить в театре «Сатирикон». С 2018 года назначен главным режиссером Русского драматического театра в Ижевске, а также руководит «Dрамтеатром НАШ». За плечами — более 20 режиссерских работ. Преподает в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.