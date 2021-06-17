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Сергей Пенкин: Цой сделал меня популярным
Фото: instagram/penkinofficial

Сергей Пенкин: Цой сделал меня популярным

Диана Кафеина

Динара Кафискина

Развлечения

В пятницу, 18 июня, в Зеленом театре ВДНХ у певца и композитора Сергея Пенкина состоится большой юбилейный концерт по случаю его 60-летия. Накануне этого события артист рассказал «Вечерней Москве» о неординарных образах, секрете молодости и выступлении на рок-концерте.

— Сергей, ваш репертуар всегда был очень разнообразным. Какой он у вас сегодня?

— Раньше программа состояла из каверов, а сейчас я исполняю песни в основном свои, которые мне пишут разные композиторы. Есть и эстрадные композиции, и классические. Обычно в конце каждого представления пою какие-нибудь быстрые вещи, чтобы народ потанцевал, повеселился. Так планирую и в этот раз. И я всегда вожу с собой большую фуру со светом и звуком — все «под ключ», чтобы нигде ничего не искать.

— Публика у Сергея Пенкина прежняя?

— Разная. После того как я с большим удовольствием озвучил в известном мультфильме «Холодное сердце» своего любимого персонажа — доброго и сильного снеговика Олафа, в зрительном зале стало больше молодежи. Когда спрашиваю, кто первый раз присутствует на концерте, — лес рук. И конечно, у меня есть фан-клуб. Мои давние поклонники скупают сразу все билеты в первые ряды.

— Вы выглядите на сцене неординарно. Как ваш образ изменился с 90-х?

— «Принц Серебряный», «Мистер экстравагантность», как меня только не называли. Мода не стоит на месте, и я тоже. Одно неизменно: продолжаю выходить на сцену в ярких костюмах. Не хочу выступать в повседневном. Стараюсь, чтобы все было красочно. В наших серых буднях не хватает праздника. Мы даже перед каждым концертом специально опрыскиваем зал дорогим парфюмом, чтобы люди приходили и наслаждались.

— Сколько уходит флаконов?

— Все зависит от конкретной площадки. Чаще всего достаточно одного. Главное — все в меру. После представления зрители обычно благодарят за песни и еще отмечают, что в помещении очень вкусно пахло, как в дорогой гостинице.

Сергей Пенкин: Цой сделал меня популярнымФото: instagram/penkinofficial

— Гардероб Сергея Пенкина насчитывает более 2500 экстравагантных костюмов. А есть ли среди них тот, который надеваете на каждом концерте, самый любимый?

— Нет, потому что я каждый раз стараюсь придумывать что-то новое. Нравится удивлять, а иногда и шокировать публику. Причем в начале моей карьеры я шил себе наряды сам. В повседневной же жизни, например летом, мне комфортна одежда из шелка. А помешан я на парфюме и обуви. Но, допустим, кроссовкам предпочту лаковые туфли, а джинсам — брюки. Все-таки я, наверное, человек старой школы. Самое же главное — быть всегда ухоженным. Считаю неприемлемым выходить на люди с грязной головой.

— Сергей, вы так отлично выглядите! Действительно, далеко не на свой реальный возраст.

— Я вообще не сижу дома. У меня есть своя вокальная школа, где провожу много времени, гуляю по улицам по шесть-семь километров в день, если, конечно, есть возможность. Кто-то предпочитает бегать или кататься на велосипеде, а я просто хожу медленным шагом. Раньше любил колесить на электросамокате и на роликах. Сейчас уже не могу и не хочу. А в детстве обожал играть в хоккей, был хорошим полузащитником. Все зависит от настроения и ситуации. Иногда возникает желание встретиться с друзьями, посидеть с ними в парке, пообщаться или поехать ко мне на дачу, пожарить шашлык. Задумал как-нибудь в хорошую погоду соорудить на лужайке паркетную площадку, взять музыкантов, попеть и потанцевать. Вспомнить 1990-е годы.

— А насколько молодежь нуждается сегодня в музыкальном образовании?

— Тянутся многие, но главное, чтобы они были талантливыми, и таким надо помогать. А бездарности пробьются сами. В своей школе я обучаю как в советские времена — хорошей дикции, правильному пению, рассказываю ученикам о наших выдающихся мастерах. Есть мода на каких-то определенных певцов, но они приходят и уходят. Я же считаю, что настоящие артисты должны оставаться навечно. Говорю о Муслиме Магомаеве, Клавдии Шульженко, Людмиле Гурченко, Любови Орловой и многих других. И я хочу видеть на сцене таких исполнителей, как Уитни Хьюстон, Майкл Джексон... У американской и европейской эстрады нужно брать все самое лучшее, и важно, чтобы артисты выступали не в купальниках, а в красивых платьях и костюмах. Все-таки это сцена. Я благодарен судьбе за то, что уже 30 лет на ней нахожусь и у меня есть свои зрители. Без них мы «ноль».

— Лично ваш вкус как-то изменился с годами? Вы же наверняка не подстраиваетесь под современную моду?

— Конечно, нет. Просто есть желание выйти как-нибудь на публику в смокинге и исполнить на русском языке те хиты, которые ранее пел на английском. Их у меня достаточно много.

— Известно, что благодаря уникальному голосу имя Сергея Пенкина было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Как вы это в свое время восприняли?

— Всегда ко всему отношусь очень спокойно. А дело было так — с девчонками из Моscow Nights я находился на гастролях в Канаде с варьете-программой, и там совершенно неожиданно мы получили приглашение выступить в одном ночном клубе вместе с легендарной группой Rolling Stones. Нас показали по местному телевидению и в Америке. Был успех, после которого меня назвали Принцем Серебряным и я попал в эту Книгу рекордов. Вообще, по жизни везло. Я пел и с Питером Габриэлем, и с Тото Кутуньо, и с Демисом Руссосом, и с Бой Джорджем, и с «Мумий Троллем», и с Борисом Гребенщиковым, и с ансамблем Бориса Александрова, и с Аллой Баяновой, и с Сарой Брайтман...

— И знаковой можно назвать вашу встречу с основателем и лидером группы «Кино», легендарным Виктором Цоем...

— Да, конечно. Она состоялась на гастролях в Евпатории. Я стоял возле сцены, что-то зашивал на одной из моих концертных вещей, Виктор подошел со своей подругой и предложил помочь, а потом вдруг заявил о своем желании выступить со мной на одной сцене. Я не хотел, потому как понимал, что рокерская публика, она ведь другая. Было даже страшно. Цой успокоил, сказал, что меня представит и все пройдет отлично. Так и получилось. Я стал еще более известным.

Сергей Пенкин: Цой сделал меня популярнымФото: instagram/penkinofficial

ДОСЬЕ

Сергей Пенкин родился 10 февраля 1961 года в Пензе. В 1979 году окончил Пензенское музыкальное училище. В 1986 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Обладатель уникального голоса: может исполнять произведения в диапазоне четырех октав.

Верующий

Мама Сергея Пенкина работала в пензенской церкви уборщицей. Она была благородных кровей и очень верующим человеком, приобщила к вере и всех своих детей. Будущий артист уже в пятилетнем возрасте пел в церковном хоре и параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано и флейты, а также обучался вокалу.

Работал дворником

Пенкин поступил в Гнесинку лишь с одиннадцатой попытки. Он настолько нервничал на последнем экзамене, что потерял сознание. Став студентом, параллельно с учебой работал вокалистом в ресторанах, а днем трудился дворником, пел в гостинице «Космос», имел большой успех. Зрители восхищались его талантом, бронировали места на выступления.

Любимая картошка

Самое обожаемое блюдо Сергея — картошка. Этот продукт ему всегда нравился в любом виде, но в последнее время он старается его избегать из-за большого количества углеводов. С недавних пор Сергей отказался от сахара. Заменяет его медом, который перемешивает с творогом. А соль променял на соевый соус. Отдает предпочтение натуральным продуктам.

Выбирает Италию

Сергей любит бывать в Италии. Там живут его друзья, и эта страна мила ему своей прекрасной архитектурой и душевными людьми. Они напоминают Пенкину россиян. Еще певцу нравится то, что итальянские женщины очень за собой следят даже в пожилом возрасте. Всегда причесаны и красиво одеты.

Построил храмы

На свои средства Сергей профинансировал в Пензе строительство храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского на Новозападном кладбище, где похоронены его родители, и храма–часовни во имя Всех Святых на Восточном кладбище. К слову, Пенкин никогда этим не хвалится.

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