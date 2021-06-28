Трагичная молитва пробирает до мурашек

Анна Шаповалова в роли Марии и Желько Лучич в роли Мазепы в опере «Мазепа» в Большом театре / Фото: Пресс-служба Большого театра

Государственный академический Большой театр показал на Исторической сцене премьеру легендарной оперы Петра Ильича Чайковского «Мазепа».

Для худрука Театра имени Пушкина Евгения Писарева это уже не первая оперная постановка. Но то были лишь гедонистический Россини и комедийный Моцарт. А тут все серьезно — измены, кровь, предательство и смерть, а главное, в основе либретто — поэма Пушкина «Полтава» и тема отношений России и Украины.

Политическую злободневность режиссер мудро попытался перевести в плоскость притчи и провести героев оперы через войны разных эпох. К тому же, похоже, для упрощения восприятия каждое из действий выглядело цитатой из легко узнаваемой киноклассики. Над спектаклем витал флер булгаковской «Белой гвардии».

Но пацифистский посыл режиссера потонул в пытках, выстрелах, литрах бутафорской крови и агрессивных аккордах оркестра, который был как оградительный редут.

И прорваться через него в зал певческим голосам было крайне затруднительно. К тому же оркестр у Чайковского в «Мазепе» очень плотный, а сценография оголила огромную глубину сцены Большого, отчего все в этом спектакле будто нарочно было против солистов.

А между тем два состава певцов для премьеры собрали интересные и во многом именитые. Однако их работы споткнулись о множество «но». Первый состав практически целиком был гостевой, второй — домашний, который оказался ровнее по качеству исполнения благодаря Анне Нечаевой (Мария), Олегу Долгову (Андрей) и Эльчину Азизову (Мазепа). Международный состав прежде всего привлекал фигурой знаменитого сербского баритона Желько Лучича в заглавной партии. Но при всей внешней эффектности образа точность фразировки и интонации заметно страдали. А некогда яркий тенор украинца Дмитро Попова (Андрей) оказался заметно поблекшим.

Особое впечатление произвела дебютантка Большого театра Анна Шаповалова. Обладательница очень красивого сопрано заметно волновалась, но все же старалась спеть свою Марию — возлюбленную и крестную(!) Мазепы и дочь его супостата Кочубея (Станислав Трофимов/Денис Макаров), обрекаемого на казнь, нежно и аккуратно, хотя эта партия для ее голоса излишне драматична. Но свою финальную колыбельную она спела проникновенно до мурашек — беспредельно трагично, будто молитву о любви и мире.

Впервые опера Чайковского, написанная на сюжет поэмы Пушкина «Полтава», была поставлена в 1884 году (режиссер Антон Барцал).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Писарев, театральный режиссер, педагог:

— Премьера оперы Чайковского «Мазепа» на Исторической сцене Большого театра, наверное, самая масштабная моя работа. Два месяца я провел в Большом театре, проходя уроки «режиссуры в микрофон» через оркестровую яму от артистов. Комедийного режиссера пригласили поставить мрачную русскую оперу… По-моему, у нас получилось достойно! Я благодарю всех, кто был рядом, помогал и верил в это непростое предприятие. Большой театр так велик и грандиозен, а человек так мал и несовершенен. В огромном пространстве зрительного зала Большого это реально ощущаешь!