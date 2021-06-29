Ева Польна: Все решаю сама

Фото: Из личного архива Евы Польны

Исполнительница и автор песен Ева Польна приняла участие в съемках второго сезона проекта «Большая рыба» на телеканале «Мой музыкальный», который ведет певец Денис Клявер. Артистка рассказала «Вечерке» о воспитании общей с Клявером дочери, семейной жизни и о том, почему она называет себя поэтом.

— Ева, расскажите об участии в программе «Большая рыба». Как проходили съемки и что для вас значит этот проект?

— Приятно, что есть возможность сыграть хорошо, красиво, в том формате, который тебе интересен. Сегодня не так много музыкальных программ и телевизионных проектов, где артист может самовыразиться. Редко удается играть полным составом и с полноценным живым звуком. Программа «Большая рыба» как раз такое приятное исключение. Надеюсь, что этот небольшой концерт-съемка станет своеобразным разговором по душам со зрителями. Особенно с теми, кто давно не был на моих больших сольных концертах.

— В программе звезды раскрывают свои секреты профессионального успеха. А в чем секрет вашего?

— Я не самый обычный пример. Я могу быть примером артиста, который старается сохранить свою индивидуальность, который, несмотря на веяния моды, тенденции, продолжает делать то, что ему нравится, и быть искренним. Я не продюсерский проект. Я, как сейчас принято говорить, инди-артист. Сама выбираю, в каких проектах участвовать, и сама решаю, как будет звучать моя музыка.

И, наверное, в наше непростое время, где все подчинено коммерции, я пример того, как можно оставаться собой, делать то, что тебе нравится, несмотря ни на что.

— Как у вас сейчас складываются отношения с отцом вашей дочери Эвелин Денисом Клявером?

— У меня с ним замечательные взаимоотношения. Когда у вас общий ребенок, нужно выполнять свои родительские обязанности и не смешивать их с личными отношениями. Мне приятно, что мы с Денисом сохраняем дружеские взаимоотношения. Он замечательный отец, хорошо, душевно относится к своим детям, заботится о них.

— У вас две дочери: Эвелин и Амалия. Что для вас главное в воспитании девочек?

— У них сейчас подростковый возраст. Это непростой период, когда наиболее ярко проявляются черты характера. Когда человек взрослеет, он хочет настаивать на своем, самоутверждаться.Важно, чтобы не было конфликтов поколений и одновременно пытаться донести разумное, доброе, вечное. Не быть цербером и не позволять подрастающему поколению садиться тебе на шею. Все, что я запрещаю, я всегда аргументирую. Важно воспитать в них желание трудиться, чтобы они были счастливыми и нашли свое место в жизни.

— Кем бы вы хотели видеть своих дочерей в будущем? Поддержите любые начинания?

— Я хотела бы, чтобы мои дети занимались делом, которое им по душе. Чтобы они не лентяйничали, выбрали ту профессию и ту деятельность, в которой они будут чувствовать себя счастливыми, наполненными. Чтобы они могли состояться как профессионалы в любой сфере, которую они выберут. Это очень важно. Они и сами этого хотят. Считают, что женщина должна самореализовываться. Не мечтают выйти замуж, а хотят добиться успеха в сферах, которые выбрали на сегодняшний день. Моя младшая дочь занимается художественной гимнастикой и хочет связать ближайшее будущее со спортом, стать тренером или делать спортивную карьеру. А старшая занимается графическим дизайном. Ей интересна сфера современного искусства.

— В чем для вас секрет семейного счастья? Как проводите совместно время?

— Главное — говорить друг с другом. Понятно, что у детей своя жизнь. Они заняты учебой, спортом. Нужно уделять время общению, спрашивать, как у них дела. Нужно интересоваться. как прошел день, уложить спать, на ночь поцеловать. Понятно, что они уже не грудные малыши, но это как ритуал. Мы можем вместе что-то почитать, сходить в кино, в музей в выходные. Иногда мы проводим ленивый день. Лежим в кровати, смотрим фильм, обсуждаем, делимся мнениями. Это то, что объединяет и позволяет чувствовать, чем живут твои дети.

— Где находите вдохновение для работы?

— Я очень люблю путешествовать. Сейчас, конечно, с этим затруднительно. Но я умудряюсь делать вылазки выходного дня или даже путешествия одного дня. Я с удовольствием езжу в ближайшие маленькие российские города и по Золотому кольцу. А когда нет возможности уехать на пару дней, я хожу в музей. Для меня это тоже вдохновение и подпитка моих эмоций.

— Как вы начинали писать песни, стихи?

— До «Гостей из будущего» (Ева была солисткой этой группы. — «МВ») поэтом я себя не считала. Это было своего рода озарение. Мне казалось, что только великие поэты могут писать красивые стихи, а все остальное — баловство. В школьные годы я писала юмористические стишки. От серьезной лирики была далека. И вот наступил момент записи песни «Время — песок»: мне нужно было найти слова для мелодии.

Я перебрала всю библиотеку со стихами, а она у меня не маленькая. Поняла, что никакие стихи не подходят. Юра (Юрий Усачев, второй экс-участник группы «Гости из будущего». — «МВ») сказал: «Мы неделю мучаемся, не приходи в студию, пока не придумаешь». Меня разозлила ситуация этого творческого тупика, я сконцентрировалась, и ко мне внезапно пришли строчки: «Время — песок, время — вода, скажи мне: да!» Не прошло и пары месяцев, как я написала целый альбом, с которым мы и стартанули в нашу большую, популярную, музыкальную жизнь.

Фото: Из личного архива Евы Польны

— В ваших песнях лирическая героиня всегда страдающая женщина. А вы как себя ощущаете?

— Я пишу песни с драматически-романтическим подтекстом. У меня нет цели изобразить женщину, которая страдает от того, что все плохо. У меня достаточно светлая лирика. Есть и грустная, есть и та, где сначала все плохо, но финал позитивный. Я всегда верю в лучшее, я совершенно не страдающая гражданка. Я получаю удовольствие и радость от жизни. И стараюсь доносить это своей музыкой.

— Во многих ваших песнях можно услышать о волшебстве. Что для вас волшебство в повседневной жизни?

— Жизнь сама по себе уже волшебство. Нужно уметь видеть красоту жизни. Волшебством я считаю не только песни, но и музыку в целом. Она создает особый мир и позволяет пережить тебе другие эмоции. Даже в серые будни музыка заставляет жить, творить, снимает грусть, усталость. И это — волшебство.

ДОСЬЕ

Ева Польна родилась 19 мая 1975 года в Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен. Известна как бывшая солистка группы «Гости из будущего». После распада коллектива в 2009 году начала сольную карьеру. Сейчас певица записывает новые треки, ездит с гастролями и воспитывает двух дочерей, Эвелин и Амалию.

Нет диетам

После ухода из группы Ева изменила подход к своему творчеству и сама переменилась внешне. Перестала себя изнурять диетами и набрала вес. Кроме того, за годы в «Гостях из будущего» она дважды стала мамой.

Концерты без сценария

Каждое выступление Евы непредсказуемо. Постоянное общение с публикой помогает понять, что ждут от нее зрители. Иногда люди хотят расслабиться под романтичные композиции, а иногда зажечь под танцевальные хиты. Певица говорит, что все это предугадать невозможно, и старается сама чувствовать зал. Поэтому на концертах нет сценария, по которому исполняются песни или происходит общение с публикой.

Коллекция шляпок

Ева — поклонница необычных головных уборов. В гардеробе у нее более 50 разных моделей. Каждый аксессуар способен задать певице настроение и изменить весь день. « Это мой фетиш! Шляпка как маленький домик, в котором можно спрятаться», — говорит Ева.

Пять лет скрывала отца ребенка

Ева Польна и Денис Клявер держали в тайне тот факт, что у них родилась дочь Эвелин. Многие коллеги приписывали отцовство музыканту Юрию Усачеву, который всегда был рядом с Евой и даже отвозил ее в роддом.

Художница

Ева училась в Московском академическом государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Любовь к живописи пришла к ней от мамы. Сама же певица считает себя художником-любителем. Польна предпочитает писать портреты.

«Танцуй, танцуй...»

Ева Польна в свободное от выступлений время берет уроки аргентинского танго. Также она большая любительница сальса-вечеринок: посещает их в разных уголках мира.