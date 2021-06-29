Все равно тебя поймаю: отмечаем День рыболовства с полезными гаджетами

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Как спастись от летней духоты в большом городе? Конечно, отправиться на рыбалку. И лучше при себе иметь полезные гаджеты. Как новичку подготовиться к рыбалке, рассказал «Вечерней Москве» рыболов-спортсмен Марат Деев.

Современная рыбалка по своему оснащению и используемым технологиям во многом отличается от той, что мы могли наблюдать несколько лет назад. Увлечение технологиями возникло около пяти лет назад. Уже сегодня, например, без эхолота или структурсканера (техника эхолокации нового поколения) не обходится ни один продвинутый рыболов. Данные гаджеты можно использовать при рыбалке как с лодки, так и с берега. Габариты устройства можно подобрать на любой вкус и кошелек. Например, есть эхолоты размером с небольшой шар, предназначенные к использованию с обычным смартфоном.

Естественно, если на проводимых соревнованиях по спортивной рыбалке разрешено использование технических средств, то их наличие предоставляет преимущество рыболову. Но если говорить об обычной любительской ловле, то можно отметить, что удовольствие от самого процесса не умаляет ни наличие, ни отсутствие технических приспособлений. «Продвинутые» рыболовы на водоеме мирно уживаются с приверженцами классической рыбалки.

Кораблик

Прикормочный кораблик — устройство, при помощи которого рыболов может доставить прикормку, приманку в определенную точку водоема в условиях, когда закорм участка лова затруднен: удаленность точки лова от берега или участок лова труднодоступен обычным способом. Например, закоряжен. Продвинутые модели управляются дистанционно и являются, по сути, миниатюрными компьютерами. Они имеют функции запоминания места сброса прикормки и другие. Стоимость разнится от 11 до более чем 100 тысяч рублей.

Монокуляр

Прибор с 16-кратным увеличением часто используют рыбаки для выбора места будущей ловли. Бывают обычные для охоты, рыбалки или наблюдения и тепловизионные с ночным видением. Цена такого устройства от 1200 рублей.

Умная камера

Подводная камера — устройство, позволяющее исследовать водоем, следить за реакцией рыбы на приманки и наживки, более точно определять глубину для ловли. В целях простого лова рыбы используются камеры без функции записи стоимостью 8500 рублей. Для рыбаков, ведущих блоги, имеются камеры с функцией записи изображения стоимостью порядка 10 500 рублей.

Дроны

При помощи специально оборудованного эхолотом и контейнером для прикорма квадрокоптера можно обнаружить рыбу на глубине до 100 метров в радиусе 2 километров. Дрон способен приводняться, вести фото- и видеосъемку и отмечать обнаруженные скопления рыбы на интерактивной карте. Такой робот-помощник стоит 194 тысячи рублей. Создан также подводный робот, внешним видом напоминающий «летающую тарелку». Такой дрон может погружаться на глубину до 30 метров, оснащен эхолотом, а также посредством множества имеющихся миниатюрных видеокамер способен вести наблюдение на 360 градусов.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Квок

Механическое приспособление для привлечения сома при помощи звуковых волн. Они создают звуковые колебания в толще воды, привлекая ее обитателей к месту ловли. Стоимость подобного устройства от 7200 рублей.

Крючковяз

Современный рыбак даже крючок привязывает с помощью специального «крючковяза». Устройство размером с шариковую ручку просто в применении и надежно в использовании. Приобрести его можно примерно за 1600 рублей.

Мини-спиннинг

Мини-спиннинг сочетает все нужные характеристики, которые имеет полноценная профессиональная удочка, но отличается малым весом, практичностью и компактностью. Так же как и карманная удочка, приспособление из разряда «рыбалка всегда с собой». В сложенном виде помещается в сумку, барсетку или небольшой чемодан, который вы возьмете в поездку. Стоимость такого приспособления порядка 12–13 тысяч рублей.

Походная электростанция

Созданы различные типы мини-энергостанций, работающих не на бензиновом, дизельном или ином дорогостоящем топливе. Например, малогабаритную гидроэлектростанцию возможно приобрести за сумму порядка 16 000 рублей.

Зомби-наживка

Роботизированная приманка представляет собой водонепроницаемое устройство, имитирующее движения живой рыбы. Приспособление необходимо поместить внутрь мертвой рыбы, а получившуюся приманку наживить на крючок. При попадании в воду устройство автоматически включается и мертвая рыба «оживает». В водонепроницаемом корпусе установлены механизм движения «хвостом» и сменная батарея, заряда которой хватает на два-три часа непрерывной работы. Подобная «наживка» полезна при ловле крупной хищной рыбы. Сейчас продажи приостановлены разработчиком, но ориентировочная цена около 8 тысяч рублей.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ночное видение

Для ночной рыбалки разработана миниатюрная камера, имеющая функции осуществления съемки в темное время суток. Небольшой объектив весом всего 75 граммов сопрягается со смартфоном и выводит на экран изображение в инфракрасном режиме, что позволяет ориентироваться на местности почти в полной темноте. Устройство возможно будет приобрести за 7200 рублей.

Самоподсекающая удочка

Устройство предназначено для подсекания рыбы без участия человека, за счет механизма, срабатывающего при натяжении лески. Применим в условиях ночной рыбалки или днем, при использовании нескольких удилищ, расположенных на расстоянии. Стоимость такой удочки от 2600 рублей.

ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ РЕКИ

Один из основных элементов сохранности собственной жизни — спасательный жилет. Также возьмите сливную помпу, которая поможет в экстренной ситуации откачать воду из лодки. Чтобы защитить себя от непогоды, можно купить тент. И сам не промокнешь, и лодку не зальет. Хорошо, конечно, иметь крепкого напарника, при помощи весел удерживающего лодку на месте лова. Но якорь — лучше. Тем более что производители предлагают якоря, сопряженные с GPS-навигатором и способные удерживать лодку в заданных координатах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Андропов, рыбак-блогер:

— Существуют гаджеты не только для ловли, но и для сохранения рыбы. По правилам спортивной рыбалки, выловленную рыбу после взвешивания отпускают. В целях сохранения пойманной рыбы в живом состоянии рыбаки-спортсмены часто используют контейнеры с аэраторами, вода внутри которых постоянно обновляется и насыщается кислородом. Таким образом, рыболовный спорт становится действительно спортом, гуманным и не наносящим вреда природе.