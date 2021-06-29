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Перебрали с красненьким: знаменитости на фестивале «Жара» предпочли эпатажные наряды

Вероника Ушакова

Развлечения
Перебрали с красненьким: знаменитости на фестивале «Жара» предпочли эпатажные наряды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В минувшие выходные, 26 и 27 июня, состоялся пятый, юбилейный международный фестиваль «Жара». Десятки звезд шоу-бизнеса прошли по ковровой дорожке и представили свои яркие, неповторимые образы. «Вечерка» вместе со стилистом Полиной Логиновой разобрала их наряды.

Несмотря на все тенденции, которые демонстрируют сейчас на подиумах и в линейках модных брендов, шоу-бизнес живет всегда своей жизнью. У него свои тенденции. Как правило, это эпатаж, сочетание несочетаемого.

Тем не менее есть отдельные личности, которые придерживаются своего собственного стиля. Молодые звезды стараются реализовать в своем гардеробе все последние актуальные веяния. Этим летом в тренде яркие цвета: розовый, оранжевый, неоновые оттенки. Многие селебрити стараются добавить их свой образ. А некоторые, наоборот, как будто избегают трендов, выбирая совсем не актуальные образы. Но при этом им удается создать эпатажный образ.

Необычный вырез Веры Брежневой

Задумка классная! Платье Веры Брежневой актуального кроя — различные вырезы интересной формы, да и топы-бра сейчас в тренде. Однако само исполнение оставляет желать лучшего — ткань хлипкая, просвечивает.

Футуристическая Кети Топурия

Как всегда, Кети Топурия вне всякой конкуренции! У этой певицы есть свой узнаваемый стиль, и она его уверенно придерживается. В ее образе присутствует смешение чего-то космического, футуристичного. В целом, все это смотрится свежо и уж точно не банально.

Вспорхнувшая птичка Ани Лорак

Интересное платье в пол с необычным верхом, напоминающим вспорхнувшую птичку. Но аксессуар на ноге определенно портит образ, чрезмерно его утяжеляет. Это украшение не очень выгодно подчеркивает красивые ножки певицы.

Летний Григорий Лепс

В этот раз Лепс выбрал трендовый оттенок — разбеленный розово-оранжевый пиджак и более яркие очки. В остальном — довольно консервативный наряд, что не делает его плохим.

Перебрали с красненьким: знаменитости на фестивале «Жара» предпочли эпатажные нарядыФото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Оля не у дел

Ольга Бузова — этакая анти-Кети Топурия нашего шоу-бизнеса. Из актуального здесь только туфли с каблуком-рюмочкой. В остальном — слишком много красного, атласа, воланов. Певица живет в своем мире, и ее образы не отражают актуальных трендов. Поэтому старается брать эпатажем.

На вечеринку к Великому Гэтсби

Клава Кока словно сошла со страниц романа «Великого Гэтсби». Платье соответствует стилистике той эпохи. Доллары вместо перьев — вполне себе оригинальное решение! Мне нравятся босоножки, об актуальности платья, конечно, говорить не приходится — не самый современный вариант, но выдержан в стилистике прекрасно!

Вечно молодой Басков

Белый тотал-лук (монохромный. — «ВМ») — всегда хорошая идея для лета и жары. В остальном складывается ощущение, что Николай не хочет отставать от своих молодых коллег и выбирает те же фасоны, что и 20-летние.

Мачо Александр Ревва

Шоумен снова в амплуа горячего мачо. Он не собирается отказываться от чересчур облегающих силуэтов в пользу актуального оверсайза (свободного стиля. — «ВМ»). В плане цвета образ выдержан — рубашка повторяет оттенок обуви, строчка — брюк.

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