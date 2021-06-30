Конец терпению: Ксения Бородина объявила о разводе с мужем

Фото: instagram/borodylia

29 июня бессменная телеведущая проекта «Дом-2» окончательно расставила точки над «i», сообщив, что официально разводится со своим супругом Курбаном Омаровым.

Слухи о том, что в семье телеведущей Ксении Бородиной все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. История с бизнесменом длилась шесть лет. Они познакомились, когда Ксения расходилась с Михаилом Терехиным.

Бурные страсти закончились , и начался новый роман. Ксения была уверена: это навсегда, но, попав в атмосферу шоу-бизнеса, Омаров изменился. Стал появляться в общественных местах с девушками, давая повод для слухов.

Ксения, как женщина мудрая, старалась не обращать внимания, даже после того, как она узнала об изменах мужа, решила сохранить семью. А ведь у пары родился ребенок — девочка Теона.

— Просто это отец ребенка, поэтому я стараюсь достойнее (насколько это позволяет грязная ситуация) оформить развод, — написала у себя на странице Ксения. — Причин много, я думала, он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом (как он выставляет себя перед общественностью).

Ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь: мой муж пришел в 7 утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось 10 дней до родов! Все, что написано про измену, это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого (Гриша Жужин), который «покрывал». Последней каплей стал отпуск в Дубае. Ксения долго молчала и только 29 июня,во вторник, объявила, что в отношениях поставлена точка. Но Ксения не отчаивается.

— Спасибо вам, спасибо. Но мне не нужна сейчас жалость. Я, наоборот, хочу каким-то бодрячком зарядиться от вас, — подчеркнула телеведущая.

Кстати, поддержать ее вызвался экс-бойфренд, тот самый Михаил Терехин — предложил свои услуги адвоката для оформления развода.

«Вечерка» дозвонилась!

Елена Виноградова, кандидат психологических наук:

— Если женщина терпит измены своего мужа, то на это может быть несколько причин. Возможно, она делает это ради детей. Хочет, чтобы семья оставалась полной. Второй вариант — это договор.

Чувства в браке уже охладели, у обоих есть другие отношения, и их это устраивает. В такой ситуации супруги не расторгают брак, потому что он дает им какие-то дополнительные преимущества. При этом ревности между ними никакой нет. Они уже привыкли жить на некой дистанции друг от друга. Еще очень популярная проблема — включается психология жертвы.

Женщина думает, что ее муж самый великолепный, и его измены — это цена, которую необходимо платить, чтобы он был с ней. Часто это просто превращается в зависимость. Женщина думает, что любит своего мужа, и поэтому не идет на развод и терпит все его выходки. Хотя на самом деле она лишь стала зависимой.

Сергей Петрушин, психолог-консультант:

— Богатые тоже плачут. Я часто работаю со знаменитостями. У них те же психологические проблемы, что и у обычных людей. А по шкале стресса развод можно приравнять к смерти близкого человека. От такого удара не легко оправиться. Даже если пара разошлась по обоюдному согласию, боль внутри чувствуется. А публичность может усугубить ситуацию. Чтобы полностью оправиться, нужен минимум год.

Рустам Солнцев, шоумен, телеведущий:

— В решении Бородиной разойтись с Омаровым виноваты проблемы с деньгами мужа ведущей. В одном из интервью Курбан хвалился своими бизнесами. Но оказалось, этих фирм давно нет и в помине — либо позакрывались, либо записаны на других лиц.