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Сколько тратят наши звезды на заграничную недвижимость

Динара Кафискина

Елена Соловей

Развлечения
Сколько тратят наши звезды на заграничную недвижимость
Фото: instagram/maxgalkinru

Максим Галкин на днях отпраздновал свое 45-летие, не только закатив пышный прием, но и прикупив шикарный пентхаус на Кипре за 10 миллионов евро. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто еще раскошелился на недвижимость в других странах.

Последние годы Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с их детьми Гарри и Лизой отдыхали в Латвии. Теперь традиция будет изменена. Вчера в СМИ просочилась информация, что семья планирует проводить все свободное время на Кипре, в городе Лимассоле, где в элитной новостройке Максим приобрел роскошные апартаменты на берегу южного побережья — 470 квадратных метров, заплатив почти 900 миллионов рублей.

Поскромнее оказался главный «бродяга» эстрады Валерий Леонтьев. У него есть особняк в Майами. Оценивается элитная недвижимость в три миллиона долларов. Но покупал ее артист еще в конце 1980-х для своей супруги. Так что он оказался первопроходцем в покупке жилья за рубежом. Позже по соседству с певцом дома и квартиры прикупила целая плеяда российских селебрити.

У Филиппа Киркорова шикарный особняк, дом попроще у Анжелики Варум и Леонида Агутина. А у композитора Игоря Крутого там несколько квартир, а недавно он приобрел дом в Юрмале за скромные 250 тысяч евро. Видимо, по соседству с Лаймой Вайкуле, которая живет там в двухэтажном особняке. Тут же осели артисты Лев Лещенко и Владимир Винокур.

Воспевающий женскую красоту Стас Михайлов пару лет назад купил виллу для своей супруги Инны в Черногории, заплатив всего 300 тысяч евро. Любят наши звезды и Болгарию.

Например, Лолита Милявская подбила на покупку квартир в доме на курорте Солнечный берег несколько друзей. Надежда Бабкина, Максим Фадеев, опять же Филипп Киркоров выложили по несколько миллионов рублей и были счастливы, что так выгодно прикупили квартиры в 600 метрах от моря. Но затем пожалели: оказалось, дом находится недалеко от свинофермы и в воздухе витает неприятный запах, начались проблемы с управляющей компанией и коммунальными услугами. Так и стоят квартирки — продавать смысла нет, а жить невозможно.

Дальновиднее оказались спортсмены. Боксер Костя Дзю вообще не имеет своего угла в России, у него большой особняк в Австралии, где он предпочитает жить с семьей и считает себя местным. А теннисистка Мария Шарапова прикупила квартиру в Израиле.

Место жительства или хорошая инвестиция

Владимир Соловьев, телеведущий:

— У меня большая семья, поэтому, когда я вывожу всех отдыхать, собирается человек 15. Я посчитал, что нам месяц в Греции обойдется в такую сумму, которая за два-три года отбивается, если ты просто приобретешь там дом. Когда покупал, цены были ниже, чем в Подмосковье, на Рублевке. Ты спокойно покупаешь, привозишь семью, и они находятся там все лето.

Елена Расчетина, эксперт по недвижимости:

— Алла Пугачева и Максим Галкин, приобретя пентхаус на Кипре, не выступили как инвесторы. При наличии доходов звезды вряд ли думают о какой-либо прибыли. Скорее всего, их заботят стабильность экономики, благоприятный климат, чистое и теплое море, песчаный пляж… Тем более что у Пугачевой и Галкина есть дети. Им понравится проводить время на острове.

Александр Темнюк, эксперт по недвижимости:

— Пугачева с Галкиным «убили двух зайцев». Кипр — страна, где можно хорошо провести время. И плюс — они инвестировали деньги. Обычно средний класс вкладывается в недвижимость, находящуюся в Болгарии, Греции и Испании. А богатое население — в Кипр, ОАЭ, Америку, полуострова, острова. Там стабильная экономика: намного дороже можно продать жилье.

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