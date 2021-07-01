Затаились хитрые лисички: наш грибной эксперт предрекает большой урожай этих чудесных грибов

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Предыдущий грибной прогноз Сергея Федотова на месяц в «Вечерне Москве» оказался абсолютно точен. И вот наступил июль? Чего нам ждать от него?

Да, все произошло именно так: слабенький слой колосовиков, ранних белых, в основном под березами, уже почти сошел на нет. Попадались грибникам и единичные подберезовики, подосиновики и дубовики, а также лисички. Причем последние появились на юге Подмосковья пятнами, там, где был достаточный запас влаги.

— Основная масса лисичек затаилась в стадии кнопочек, спичек и булавочек, как будто ждут чего-то, — рассказывает Сергей. — А хотят они не просто дождей после жары и засухи, а страстей — некой мощной провокации с помощью урагана, молний, холодного душа с градом. Как раз нечто подобное и случилось в некоторых районах Подмосковья в минувшие выходные, да и в ближайшие дни по прогнозу возможность таких явлений сохраняется.

А что делать, рассказывает Сергей, иначе жару из биотопов не прогнать. Но именно такая «провокация» и даст старт мощному слою лисичек. И там, где пройдут «дожди со страстями», а пройдут они крайне неравномерно, весь июль пройдет под знаком лисичек.

Гриб лисичка крайне редко бывает червивым, за что его так любят грибники. Возможно, у гриба не так силен грибной аромат, но он прекрасен в жареном виде и тушенный со сметаной, его можно замораживать на зиму, печь с ним пироги, делать грибную икру, мариновать (как в смеси с другими грибами, так и отдельно от всех). Но главное — удовольствие от сбора лисичек обычно колоссальное, ведь растут они дружно.

— Кстати, в последнее время часто меня спрашивают относительно закона «о 15– 25 мм», в частности интересуются моим мнением относительно содержащегося в нем предложения об аренде леса. На мой взгляд — глупость это: кто будет арендовать лес, если неизвестно, будут ли в нем грибы, и насколько червивые? Предложение это адресовано тем, кто хочет стать «крупным сборщиком» грибов, которых в природе не существует, есть крупные скупщики у малых сборщиков. На мой взгляд, закон этот на самом деле просто гоняет пустой воздух, если только его суть не в том, чтобы оградить хорошие куски леса для олигархов.

ТАК БЫВАЕТ

Хороша веселка, хоть и пахнет не очень

По словам Сергея Федотова, кроме лисичек в лесах в этом году часто будут встречаться забавные грибы веселки. Внешний вид этого гриба обычно вызывает ухмылку, но он очень ценим народными целителями. Этот сапрофит неделю находится в стадии яйца, под оболочкой которого содержится жидковатая субстанция, а под ней — довольно твердая сердцевина. Это самый быстрорастущий гриб в природе: дорастает до 20 сантиметров из «яйца» за три часа. Запах веселка издает противный, он не прекращается до тех пор, пока к грибу не прилетят мушки, которые крылышками разносят его споры.

Целители готовят снадобья из «яйца» — настойка способствует мужской силе. Но самолечением заниматься не стоит. В Азии гурманы едят уже в фаллосовидной стадии, едят ее и даже выращивают на грядках как овощ!

Фото: Михаил Воробьев / Вечерняя Москва

Успеть поймать двух зайцев

В Подмосковье поспела земляника. Так что поход за лисичками можно совместить со сбором этой чудесной и очень полезной ягоды. Если своих земляничных полянок у вас на примете нет, ищите ягоду на косогорах, опушках. В траве она будет сочнее, на бестравных холмиках — слаще, но суше.

Такую стоит собирать отдельно — она отлично замораживается. Ну а сочную, аромат которой сохранится на ваших руках несколько часов, лучше собирать в сухие пластиковые емкости небольшого размера, а не в бидончики — в последних ягоды подавят друг друга собственным весом.

Землянику можно и сварить, и перетереть с сахаром и затем заморозить прямо в банке, а вот для изумительного зимнего чая ее лучше всего сушить. Если есть сушилка для ягод, проблем не возникнет вообще — через пару часов земляника будет готова. Ее хранят в плотно закрывающихся банках или коробках с крышками, тщательно закрывая их от насекомых. Периодически сырье нужно осматривать.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Такие сорта лисичек, как трубчатая, серая и белая, двойников не имеют, но некоторые виды лисичек можно спутать с говорушкой оранжевой. У лисички ложной цвет шляпки ярче, чем у настоящих, поверхность шляпки чуть бархатистая, а под ней — тонкие пластинки. Ножка у ложной лисички более хлипкая, чем у лисичек настоящих, к тому же гриб растет в основном в гордом одиночестве.

КСТАТИ

Гриб лисичка — съедобный, насчитывает около шестидесяти разновидностей. Особенность этого гриба — очень яркий насыщенный цвет и практически полностью сросшаяся с ножкой шляпка.