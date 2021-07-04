«Я брутален, но стеснителен»: актер Павел Трубинер — об образе сердцееда и популярности

Фото: из личного архива Павла Трубинера

На днях на телеканале НТВ состоялась премьера детектива «Под прикрытием», одну из главных ролей в которой исполняет Павел Трубинер. Актер рассказал «Вечерке» о желании стать военным, об отношении к соцсетям и поводах для волнения.

— Павел, поделитесь впечатлениями от съемок в картине «Под прикрытием».

— Мой персонаж — волевой и бескомпромиссный полковник Егор Соболь — руководит небольшой спецгруппой, которая ищет неуловимого преступника Призрака. Происходят всяческие перипетии. Вообще это адаптация популярного корейского сериала Hidden Identity (в переводе с англ. — «Под прикрытием»). В нашей версии играют многие замечательные актеры: Владимир Ильин, Борис Галкин, Дмитрий Миллер, Андрей Ильин, Игорь Скляр, Ирина Алферова и другие...

Работать с такими мастерами одно удовольствие. Съемки проходили в разных местах — в Ростове-на-Дону, его окрестностях и частично в Москве. И еще в апреле состоялась премьера спектакля «Добрый барин» по пьесе русского драматурга Александра Островского.

Отличная комедия, в которой, помимо меня, участвуют прекрасные актеры: Николай Добрынин, Софья Зайка, Алексей Демидов — смешная «история на четверых». Я — молодой барин.

— У вас за плечами около ста ролей. В основном вы играете персонажей брутальных, которые очень нравятся представительницам слабого пола.

— Большинство ролей действительно таких, но бывает, что достаются персонажи далекие от брутальности. Например, однажды сыграл ранимого писателя. Мне, в принципе, без разницы, в кого перевоплощаться. Не всегда у актеров есть возможность сменить амплуа. Когда такое происходит — здорово!

— А от каких-либо ролей когда-нибудь отказывались?

— Да. Просто порой не по душе сценарий или персонаж. А может, что-то подобное играл уже не раз. Главное, чтобы была интересна сама история. Но я никогда ни о чем не жалею. Если после проб не прохожу — значит роль не моя.

— Вам ближе герои положительные или отрицательные?

— Без разницы. Единственное, с плохим персонажем можно здорово «поиграться». Больше амплитуды и возможностей. Это интересно. Приглашают на разные роли не только в кино. Например, в клипе на песню «Ночной хулиган» Димы Билана я был гонщиком. Классно, когда есть разнообразие.

— А перед съемками в картине «Фантазии белых ночей» вы даже консультировались с самим Николаем Цискаридзе о том, как нужно правильно танцевать.

— Да, потому что предстояло сыграть балетного артиста. На актерском факультете в ГИТИСе мы занимались на станке, какие-то навыки я имел, но все равно движения выполнял достаточно коряво. Нельзя сделать идеально то, чем никогда не увлекался. Но благо на все случаи есть дублеры, которые нам, актерам, всегда помогают.

— Вы росли парнем стеснительным. Как получилось, что стали актером?

— Первый опыт выступлений был в 8-м классе. Учительница решила поставить на сцене «Ревизора». Мне досталась роль Земляники. Выглядело забавно, все смеялись. Директор школы даже подарила потом какую-то книжку. Как раз в это время шел набор в ГИТИС. С одноклассницей мы решили попробовать туда поступить и отправились подавать документы. Я всегда любил смешить, придумывать истории. В общем, меня взяли в театральный институт с первого раза, несмотря на эту самую стеснительность. Она, кстати, и сейчас у меня осталась. Перед каждым выходом на театральную сцену или съемочную площадку ощущаю волнение. Порой колотит чересчур сильно.

— А ведь в детстве мечтали быть военным...

— Да. Очень сильно этого хотел, обожал смотреть военные фильмы. У меня даже была целая коллекция погон, фуражек и других различных военных атрибутов. Выпрашивал у знакомых. Помню, однажды к нам в гости приехал родственник из Запорожья — капитан.

Я, конечно, на него «насел», попросил вынуть из погон пару звездочек. В итоге уехал он младшим лейтенантом. В этом плане я был очень настырным. Если желал чего-то добыть, обязательно находил. Данная тематика нравилась в детстве и сейчас. Поэтому охотно соглашаюсь на работу в военных картинах. Каждая по-своему ценна. Какую-то одну выделить сложно. Надеюсь, она еще впереди. А то не к чему будет стремиться.

— Какая роль принесла наибольшую известность?

—Не знаю, есть ли она у меня вообще. Раньше как только артист появлялся в телепередаче «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев, на следующее утро просыпался знаменитым. Мог ехать по всей стране с концертами. А у меня такого не было, чтобы после выхода на экраны какой-то картины резко стали «разрывать на куски», терзая предложениями, автографами и просьбами о совместных фото. Хотя, не скрою, порой случается, что люди на улицах узнают. Приятно. Если актер говорит, что ему это не нравится, не верьте — врет.

— Еще вас считают покорителем женских сердец...

— Ну, я же не Ален Делон. Сам не отношу себя к категории артистов-сердцеедов, обладающих определенными качествами. Мне кажется, у нас есть достаточно замечательных актеров, которых можно назвать именно так — когда женщины при виде таких мужчин падают.

Фото: из личного архива Павла Трубинера

— Вы всегда выглядите отлично. Приходится себе в чем-либо отказывать?

— Нет. И в еде себя никогда не ущемлял, ни на какие диеты не садился. У меня такая конституция, что никогда не потолстею. Могу употреблять сколько угодно пирожных. И потом я ведь регулярно хожу в тренажерный зал, дружу со спортом с детства, особенно с хоккеем — тренируюсь и играю за команду артистов уже не первый год. Начинал гонять шайбу еще во дворе и сейчас делаю это с огромным удовольствием.

— В том, что спорт в жизни Павла Трубинера занимает большое место, можно убедиться, глядя на ваши фото в соцсетях.

— У некоторых моих знакомых актеров есть даже определенные графики: когда, по каким дням и часам нужно выкладывать снимки. Я такого не придерживаюсь. Публикую их лишь иногда и только те, которые мне действительно нравятся, хочется ими поделиться. Например, с отдыха. Но я не гонюсь за тем, чтобы собрать миллионы лайков и заработать.

— Где, кстати, любите отпуск проводить?

— В Крыму, где я практически вырос. Пока не знаю, выберусь туда в ближайшее время или нет. Впереди много работы. Если удастся, съезжу хотя бы дней на пять. Соскучился по тем негородским окрестностям, где находится озеро Донузлав — самое глубокое в Крыму и крупнейшее в Черноморском регионе. Великолепие!

А зимой мы обычно летаем в Таиланд, где 13 лет назад снимали фильм «Остров ненужных людей». С тех пор эту страну обожаю. Она сказочная. Вообще, люблю открывать для себя разные места. В мире ведь так много интересного. Отдыхаю — и активно, и пассивно. Стараюсь совмещать.

ДОСЬЕ

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве. В 1995 году, в 19 лет, окончил колледж при Российской академии театрального искусства (ГИТИС), мастерская Бориса Голубовского. Свою первую большую роль в кино сыграл в 2005 году в телесериале «Плюс бесконечность» (2005–2006, режиссер Алексей Луканев).

Главный кулинар

Павел обожает готовить блюда из рыбы и мяса — как на огне, так и на пару. Он всегда рад накрыть большой стол для своей семьи. У него трое детей: старшему сыну, Павлу — 22, среднему, Александру — 18, младшей, Лизе — 4,5 года

Гонорар за кофе

Самое первое ощутимое вознаграждение Павел получил за съемки в рекламе одной очень известной марки кофе. Потратил его на нужды семьи. Той работой Трубинер остался доволен. Назвал «киношной историей». Именно после нее он полюбил кофе, а раньше его не употреблял. Сейчас каждое утро выпивает чашечку капучино, чтобы взбодриться.

Любитель кепок

Классические костюмы Трубинер надевает редко. Предпочитает спортивный стиль. А еще он обожает кепки. Их в его коллекции около сорока штук, большинство — с символикой хоккейных клубов. Кепки Павел постоянно меняет, дарит и приобретает новые. Считает, что они долго не живут.

Трудоголик-хорошист

В школе Павлу давались больше такие предметы, как русский язык, литература, биология, география... Арифметика и геометрия почему-то «не шли». И еще ему были по душе физкультура и труд. Он всегда получал по ним хорошие отметки. Особенно на уроках труда. Трубинеру нравилось вытачивать или выпиливать на станках и вообще что-либо делать своими руками.

Рыбак

Трубинер любил ловить рыбу с самого детства. Его к этому приучил дедушка. Самый большой улов Павла на данный момент — щука весом 7 килограммов. Но актер собирается этот рекорд побить, когда отправится на море. Планирует «взять» рыбу килограммов на 20. Особенно Трубинеру нравится рыбачить в компании друзей.