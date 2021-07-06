«Мисс Москва — 2021» Аля Саламова / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2021» Аля Саламова.

30 июня в юбилейном, 25-м конкурсе красоты «Мисс Москва — 2021» одержала победу 23-летняя «Мисс Рублевская красавица» Аля Саламова. «Вечерняя Москва» расспросила девушку об отношении к красоте и что для нее — победа в таком конкурсе.

Аля живет скромно. У девушки нет особняков, машин, передвигается она на метро и такси, как и большинство москвичей. Но в наличии титула «Мисс Рублевская красавица» признается, однако смеется, что к нему прилагалась только корзина колбасы от одноименного производителя.

На вопрос корреспондента «МВ» о том, что значит для Али победа в конкурсе красоты «Мисс Москва», девушка ответила:

— Преодоление себя, своих комплексов. Они у меня тоже есть, как и у всех, наверное. Также победа прибавила мне уверенности в себе и своих силах. Конкурс потребовал много сил, пришлось быть очень организованной и дисциплинированной, чтобы не ошибиться.

Конкурсанткам нужно было продемонстрировать не только внешние данные, но и талант, эрудицию. Они исполняли песни, танцевали, отвечали на вопросы о космической отрасли.

Всего в финал вышли 34 девушки.

Аля хотела участвовать в конкурсах красоты с детства. У нее есть старшая сестра, и маленькая Аля видела, как та готовилась, надевала красивые платья. И тогда девушка для себя решила, что тоже поучаствует, когда вырастет. Поддерживать фигуру в хорошей форме Але помогают занятия фитнес-джампингом (кардиотренировка на шестиугольных батутах. — «МВ») и растяжка.

«Мисс Москва — 2021» Аля Саламова / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Девушкам, которые только раздумывают над участием в конкурсах красоты, Аля советует обязательно пробовать, идти и ничего не бояться. Даже если что-то не получится, то с вами останется этот опыт, и вы многое в себе преодолеете. После конкурса Аля собирается путешествовать и открыть свой небольшой стартап в области бьютииндустрии.

— Я начинающий визажист. У меня неплохо получалось делать макияж сестре и подругам. У меня есть чувство стиля. Поэтому решила развиваться в направлении визажа. Открою свой небольшой бизнес, после того как получу высшее образование.

Также Аля мечтает стать участницей конкурса «Краса России» и выиграть в нем, а потом покорить всех в «Мисс Вселенной».

— Какие книги любите читать?

— Признаюсь честно, меня редко можно увидеть с книгой. Но недавно стала знакомиться с творчеством Рэя Брэдбери. Начала с «451 градус по Фаренгейту».

Аля только недавно сделала свой аккаунт в «Инстаграме» общедоступным, после победы количество подписчиков возросло. На своей странице девушка собирается делать репосты различных фондов и организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Аля надеется, что это поспособствует сбору средств тому или иному человеку, ведь у нее самой пока нет возможности поддержать фонды финансово.

— Есть ли у вас любимая станция метро?

— Пока нет, я не так давно живу в столице и не успела выделить какую-то особенную для себя. Но у меня были случаи знакомства в метро, хотя они не имели продолжения.

ДОСЬЕ

23-летняя модель Аля Саламова переехала в Москву с Сахалина в 2019 году. Девушка не раскрывает информацию о себе и своей личной жизни.