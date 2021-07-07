«Черная Вдова», «Игорь Бутман» и «Братья Медведи»: какие фильмы выйдут в прокат 8 июля

Фото: Черная вдова, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 8 июля большой экран представит зрителям советскую ретромелодраму «Берегись автомобиля», чудесные мультфильмы «Братья Медведи: Тайна трех миров», «Тайна парка развлечений» и «Панда против пришельцев. План спасения Земли», семейную картину «Лена и львенок», фильмы ужасов «Крик. Кровавое посвящение» и «Бугимен», российскую ленту «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога».

Открывает обзор самая ожидаемая премьера недели — «Черная Вдова», которая стала для студии Marvel первым выпущенным фильмом с начала пандемии. Главную роль в картине блистательно сыграла Скарлетт Йоханссон.

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянутыми ее старые знакомые: Елена, Алексей, известный как Красный Страж, и Мелина.

Интригующее «продолжение» фильма озадачило многих в связи с уже состоявшейся смертью главной героини в «Финале». Но в данном случае речи о чудесном воскрешении не идет. Действие картины отправит зрителей в прошлое — за несколько лет до трагического исхода.

Противостоять героине фильма будут девушки, воспитанные в СССР, — члены «Красной комнаты». К слову отметим, что и Наташа была членом данной программы и сотрудником КГБ. Впрочем, она вовремя «встала на путь истинный», перешла в «Щ.И.Т.» и попала в состав Мстителей.

Поклонников хороших советских фильмов порадует выход на большой экран криминальной мелодрамы «Берегись автомобиля». Главные роли в фильме Эльдара Рязанова сыграли Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов.

Скромный страховой агент и актер театра самодеятельности Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги перечисляет детским домам.

Правда, правосудию, представляемому актером того же театра (в миру — следователем Подберезовиковым), этот Робин Гуд видится хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.

Фильм, обреченный на успех благодаря оригинальному сценарию и маститому режиссеру, далеко не сразу обрел главных героев. Так, прежде чем роль Деточкина досталась Смоктуновскому, на нее пробовались Леонид Куравлев, Леонид Быков, Василий Лановой, Александр Белявский, Михаил Державин и даже Олег Ефремов, которому в итоге досталась роль следователя. При этом специально для съемок Смоктуновский по настоянию режиссера сдал экзамен на водительские права. А что касается роли Подберезовикова, то на нее тоже претендовал ряд актеров: Петр Щербаков, Алексей Эйбоженко, Олег Борисов и Юрий Яковлев.

Несколько премьерных лент второго четверга июля предназначены для просмотра юными зрителями и их родителями. Среди них приключенческая комедия «Лена и львенок». По сюжету фильма двое контрабандистов пытаются передать белого львенка в руки богатого коллекционера экзотических зверей. Но все идет не по плану и животное убегает. Судьба сводит львенка с девочкой Леной. Она забирает животное домой и дает ему кличку Снежок. Однако в скором времени обозленные преследователи львенка нападают на след животного и приезжают в город, где живет Лена.

На большом экране российских кинотеатров также можно увидеть два китайских мультфильма. Оба про медведей. Первый из них — «Братья Медведи: Тайна трех миров» — расскажет о веселых братьях Брайре и Брамбле. Как и все лесные жители, эти медведи любят свой дом — лес, в котором живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить. Удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир Фантастика и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ.

Второй мультфильм — «Тайна парка развлечений» — поведает зрителям о медведях, которые приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, веселые розыгрыши и аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

Еще одну анимационную ленту в российском прокате представит канадский режиссер Шон Патрик О’Рейли. В фантастической комедии «Панда против пришельцев. План спасения Земли» главному герою предстоит сразиться с сиреневым инопланетным существом. Панде — супергерою из популярного телешоу — придется собрать волю в пушистый кулак, отбросить все страхи, завести единомышленника в клане врага и разработать план по спасению планеты.

Традиционно в прокат выходят фильмы ужасов. Один из них — «Крик. Кровавое посвящение» — представляет американский режиссер Джон Берардо.

По сюжету после убийства звездного атлета в Университете Уайтона вскрываются невероятные подробности жизни студентов, их секреты и тайные способы коммуникации. Один из них — комментарии, состоящие из одного лишь восклицательного знака, подтекст которого окажется намного страшнее, чем предполагается.

Фильм ужасов «Бугимен» режиссера Талала Сельхами поведает зрителям историю о том, как встретились четверо друзей. 20 лет назад пропал их приятель, и вот теперь, когда он неожиданно объявился, возник повод собраться вместе. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящей душу легенды.

В четверг, 8 июля, в российский прокат выходят два драматических фильма. В сюжет первого из них — «Эвакуации» режиссера Мэллори Эвертон — благополучно вплетен коронакризис прошлого года. Главная героиня в марте приобретает акции авиакомпаний и отелей. Теперь они совершенно бесполезны. Реальные ценности совсем другие. Джейми отправляется со своей сестрой в самое важное путешествие своей жизни — поездку через всю Америку в разгар пандемии, — чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых.

Второй фильм — «Магазинные воришки всего мира» режиссера Стивена Кижака — перенесет зрителей в Денвер 1987 года. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.

Завершает обзор российская документальная лента «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога». Посетителям кинотеатров предстоит увидеть фильм — наблюдение за жизнью и творчеством джазового музыканта. В его вселенной скрупулезная работа в часы репетиций сменяется эйфорией на сценах переполненных концертных залов, а вечера в кругу семьи перемежаются со спортивными тренировками на катке.