Цыган, который стал домоседом

Фото: Пресс-служба Movie Mover

Певец, участник группы «Корни», которая была создана на популярном проекте «Фабрика звезд», Александр Бердников не забывает своих корней . Потому участвует во многих городских праздниках, посвященных культуре и традициям цыган.

— Александр, какие традиции в вашем доме всегда должны соблюдаться?

— У нас, естественно, почитают старших. Мои родители между собой говорили на цыганском языке, поэтому я его выучил в раннем возрасте, а теперь слежу за тем, чтобы мои дети тоже хорошо его знали. Язык у нас красивый, певучий, со множеством наречий — ловарское, крымское, кишиневское и т.д. Мы — русские цыгане. Мама с папой мне говорили, что в спутницы жизни лучше выбирать тоже цыганку, чтобы продолжить род, и я так и сделал.

Что касается каких-то специфических вещей, то у нас принято на больших торжествах, вроде свадеб, юбилеев, мужчин и женщин размещать за разными столами. Конечно, это не касается каких-то дружеских, домашних посиделок. Безусловно, цыгане — космополиты и народ очень гостеприимный, мы любим звать гостей, богато накрывать стол.

— Раз уж речь зашла о застолье, расскажите, какие цыганские блюда вам особенно нравятся.

— В принципе я всеяден. Но если иметь в виду нашу кухню, то, наверное, самое вкусное — это еж, жареный или тушеный, гусь в вине, острый суп, коржики… Я мечтаю открыть в Москве первый в России цыганский ресторан — с аутентичной атмосферой, колоритным дизайном, своеобразным меню, и, разумеется, с танцами и песнями.

— А что у вас есть в характере вот прямо чисто цыганское?

— Абсолютно все! Вольный дух, пылкость, мощь, напористость. Как истинный цыган иду только вперед и не останавливаюсь, пока не добьюсь результата.

— Знаю, что вы частый гость на городских цыганских мероприятиях…

— Обязательно их посещаю. Самый крупный праздник — 8 апреля, когда отмечается во всем мире Международный день цыган. Обычно мы проводим в честь этой даты многочасовой фестиваль, на который прийти, кстати, может бесплатно любой желающий. Обязательно собираемся на Рождество, на Пасху, на свадьбы, на крещение малышей… У нас московская диаспора большая, но мы все давно друг друга знаем, поэтому неизменно рады видеть каждого. Собираясь вместе, мы, конечно, не просто общаемся, но и песни поем… Президентом регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган является Надежда Георгиевна Деметер.

А я состою в молодежном крыле данной организации. Когда в Госдуме собирается Совет молодежи народов России, я там тоже присутствую. Очень интересные предложения порой выдвигаются. Политика, реальные действия — это то, что меня привлекает наряду с творчеством.

Александр Бердников и Ольга имеют четверых детей / Фото: instagram.com/sashaberdnikov

— На ваш взгляд, в столице к цыганам и представителям разных национальностей горожане сейчас относятся доброжелательно?

— Да. Лично я никогда не сталкивался с дискриминацией, с негативом каким-то. Мне кажется, что все национальные вопросы у нас в городе решаются неплохо. Помните историю, как просто снесли цыганский поселок?

В Москве ничего подобного произойти не может. У нас все цивилизованно. Цыгане — такие же россияне, как и представители всех остальных народов, живущих здесь, и наши права никак не ущемляются, но и обязанности у нас имеются. Хотелось бы мне обратиться к цыганам и сказать им, что они должны соблюдать законы страны, в которой живут, тогда и конфликтов не будет. Цыгане, даже если кто-то и пытается им до сих пор навесить ярлыки, народ очень талантливый.

И я рекомендую нашей молодежи учиться, получать дипломы, овладевать профессиями, занимать лидерские позиции в выбранной сфере… Среди цыган немало врачей высшего звена, профессоров, научных работников.

— А если говорить о вашем опыте, Москва вас сразу приняла или вы долго притирались друг к другу?

— Наши ритмы совпали изначально. Я поступил в ГИТИС и влюбился в Москву буквально с первого взгляда. Объехал всю Россию, Европу, в Америке был, но Москва — мой фаворит. Если человек готов, целеустремлен, она способна дать ему все, но надо выкладываться по максимуму. Неизменно ей восхищаюсь. Нигде больше не хочу жить. Я — патриот.

— Кочевое существование вас не манит?

— Почти двадцать лет гастрольной жизни превратили меня в домоседа. Поверьте, такое случается даже с цыганами (улыбается).

ДОСЬЕ

Александр Бердников родился в Ашхабаде. Потом семья переехала в Минск. Окончил эстрадный факультет ГИТИСа. Участвовал в телепроектах «Фабрика звезд», «Последний герой», сыграл в картине Юрия Кары «Гамлет. XXI век». Выступает в составе группы «Корни». Также является членом Общественного совета при УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Женат, отец четверых детей.