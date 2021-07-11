Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Никас Сафронов: Лайки и тиктоки — это все пустота и хайп

Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Развлечения
Никас Сафронов: Лайки и тиктоки — это все пустота и хайп
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Наш корреспондент Динара Кафискина любит задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Премьера рубрики «Неформат»: знаменитости предстанут перед читателями «Вечерней Москвы» с новой и непривычной для них стороны.

Открывает рубрику «Неформат» советский и российский художник Никас Сафронов. Он поделился с «Вечеркой» своими мыслями о современном поколении и воспитании, соцсетях, лайках и шоу-бизнесе.

— Никас, на ваш взгляд, молодежь сегодня какая?

— Талантливая, умная, чем-то занимается. Только почему-то не увлечена никакой идеей. В Советском Союзе она была. Сейчас молодые люди в основном сидят в компьютерах, телефонах и гаджетах... Живут в совершенно другом мире. Их нужно правильно направлять. Порой они идут по течению без особых мыслей, не понимая зачем. Делают это не потому, что хотят свободы.

Вроде бы у них все хорошо, но им что-то навязывают, скажем, некие западные ценности, и они легко соглашаются. Будто находятся под гипнозом. Мол, все пошли, и я заодно. Удивительно.

А если еще и педагоги пропагандируют такие идеи, то и их самих можно считать потерянными. Может, лучше стоит проводить больше образовательных программ, например, касаемых религии, развивать ребят всесторонне. Нужно образовывать и воспитывать так, чтобы молодежь относилась к своему народу и стране с уважением и пониманием.

— Необходимо возвращать те ценности, которые были в советское время? Имеете в виду это?

— Да. Именно. Один из примеров. Посмотрите, какое количество разводов. Раньше, еще в царское время, ходили в церковь, молились, женились. И о разводе не думали. Сегодня женился — развелся, женился — развелся. Выходит, институт брака исчез как таковой. Необходимо давать толчок движению — и культурному, и экономическому, и финансовому, и политическому, и в первую очередь нравственному…

А еще молодые люди прежде всего обязаны делать что-то полезное для своего народа, важно чувствовать себя востребованными в стране, где родился. Молодежи нужно предоставлять такую возможность, вдохновлять на идеи. Задача государства — помогать достигать того или иного результата и поддерживать. К сожалению, очень часто наша талантливая молодежь реализуется на Западе, а у себя мы их растим, обучаем, в итоге теряем. Обидно. К сожалению, так было во все сложные исторические времена.

Давайте вспомним Вацлава Нижинского, Сергея Дягилева, Михаила Чехова... Например, в Голливуде живет очень много известных актеров с русскими корнями. И немало наших ученых успешно работают на Западе.

— Как относитесь к тому, что нынешнее поколение сегодня буквально помешано на «тиктоках», «инстаграме», лайках?

— Это плохо, но что поделать? Молодые люди этим живут. Мы не можем взять и отнять. Нарушим тогда права. Нужно просто правильно объяснять и напоминать о том, что на свете много чего интересного, чем можно увлечься помимо «тиктока».

Зачем мы тянемся к Западу, какой смысл брать худшее? Нынешнее поколение не получает тех знаний, которые должно получать. Мы родились после войны, воспитывались на литературе аристократов: на Иване Тургеневе, Александре Пушкине, Льве Толстом, Михаиле Лермонтове и многих других. Сегодня из молодежи мало кто знает этих великих писателей, потому что просто-напросто не читает.

Никас Сафронов: Лайки и тиктоки — это все пустота и хайпФото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

И литература другая — американская, какая-то непонятная, левая. Девушки и юноши, попадая в интернет, питаются чужой историей и теряют исторические корни. Хотя они, наверное, считают это нормальным. Когда уходил мой друг, знаменитый кинорежиссер, актер и общественный деятель Станислав Говорухин, он утверждал, что неинтересно жить, мало с кем можно общаться... Лайки, «инстаграм», «тиктоки»...

Это все пустота, хайп. Каждый изощряется как может. Люди опускаются все ниже и ниже. Думают, что бы еще такого сделать, чтобы всех шокировать и тем самым получить лишний лайк... Показывают, как они едят, как запускают в блюдо червяка, как зашивают себе язык...

— Все ради того, лишь бы быть замеченными.

Однозначно. Лайки, лайки, лайки, хочу, чтобы меня видели! И ради этого показывают про себя вообще все. Каждый желает получить свою минуту славы, но на чем? Все в сознании, надо как-то менять. Я же этого не делаю, и вы не делаете. Значит, мы были по-другому воспитаны. Еще с детства ребенок должен подчиняться неким правилам, понимать, что хорошо, а что плохо, к чему стоит стремиться, а к чему — нет.

Есть естественные вещи — это жизнь, общение, влюбленность, написание стихов, игра на музыкальном инструменте, чтение литературных произведений в кружках, на сцене, посещение театров, выставок, музеев... И существуют «неживые» соцсети, на которые молодежь сегодня подсела. Они стали их неотъемлемой частью жизни. Есть цветы настоящие, с запахом, а есть искусственные. Есть спортивное накачанное тело и есть имплантаты, вставленные в мышцы. А чем кормить ребенка, если у тебя все искусственное? И что касается музыки: есть голос Лучано Паваротти, и есть «фанера». А на чем сегодня воспитывается молодежь? На «тиктоках»?

— Теперь каждый желающий может спеть что угодно, выложить в соцсеть, у него появятся поклонники и возможность на этом еще и заработать.

— Раньше говорили: «Голь на выдумки хитра», а я сегодня бы сказал «Дурь на выдумки хитра». И посмотрите, что творится в шоу-бизнесе.

Все проплачивается и раскручивается. Но такое происходит не только в России, во всем мире. Просто какое-то измененное сознание. Мы уже слышим не настоящий голос исполнителей, а обработанные голоса. И во всех теле- и радиопрограммах крутятся в основном свои за счет «откатов». Получается, что многое коррумпировано и отделено от настоящих ценностей. Это, конечно, очень плохо. Может, издать закон — либо пусть поют своим голосом, либо не поют совсем. В советское время на сцену выходили настоящие профессионалы: Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и многие другие. Ко всем были высокие требования, а сейчас кто во что горазд...

Никас Сафронов: Лайки и тиктоки — это все пустота и хайпФото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. После окончании школы учился в Одесском мореходном училище и в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова, в Государственном художественном институте Литовской ССР, Московском государственном университете технологий и управления и Московском художественном институте имени В. И. Сурикова.

Блицопрос Никаса Сафронова:

— Если не художник, то кто?..

— Может быть, стал бы актером.

— Счастье — это...

— ...когда все живы и здоровы.

— Что для вас значат деньги?

— Средство помочь другим и продвинуть свое искусство для того, чтобы Россия гордилась своим сыном.

— Человек, которым вы восхищаетесь?

— Владимир Путин.

— Если бы вы могли иметь в собственности лишь четыре вещи, что бы это было?

— Краски, кисточка, холст, маленькая мастерская.

— Любимое блюдо?

— Манная каша, пельмени сибирские, сало украинское.

— В каком возрасте вы бы хотели «задержаться»?

— 28–30 лет. Время, когда у тебя еще много планов и ты уже знаешь, чего хочешь в этой жизни.

— Любимый вид транспорта?

— Автомобиль марки Porshe.

— Идеал женщины?

— Софи Лорен.

— Любимая песня?

— Казачья композиция «Не для тебя».

— Певец и певица?

— Гарик Сукачев и Алла Пугачева.

— Актер, актриса?

— Федор Добронравов, Мерил Стрип.

— Фильм?

— «Бесконечная история» и «Седьмое путешествие Синдбада».

— Писатель, книга?

— Ги де Мопассан и его роман «Милый друг».

— Сатирик?

— Анатолий Трушкин.

— Художник?

— Питер Брейгель Старший.

— Кумир по жизни?

— Это всегда собирательные образы. Например, мне нравится, как ведет себя в жизни актер, режиссер и сценарист Аль Пачино.

— Нехарактерный для вас поступок?

— Прыгнул с моста ради девушки, чтобы доказать, что я ее люблю.

— Любимое животное?

— Огромный кот мейн-кун килограмм на 50.

— Музыкальным инструментом владеете?

— Пробовал играть на гитаре.

— Самое большое желание на сегодняшний день?

— Вернуть духовный статус России. Она на это имеет право. Своими усилиями и творчеством я тоже должен принять в этом участие. И чтобы все были живы и здоровы.

Читайте также:
вдохновениеЭксклюзивы «Вечерней Москвы»художник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте