Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Наш корреспондент Динара Кафискина любит задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Премьера рубрики «Неформат»: знаменитости предстанут перед читателями «Вечерней Москвы» с новой и непривычной для них стороны.

Открывает рубрику «Неформат» советский и российский художник Никас Сафронов. Он поделился с «Вечеркой» своими мыслями о современном поколении и воспитании, соцсетях, лайках и шоу-бизнесе.

— Никас, на ваш взгляд, молодежь сегодня какая?

— Талантливая, умная, чем-то занимается. Только почему-то не увлечена никакой идеей. В Советском Союзе она была. Сейчас молодые люди в основном сидят в компьютерах, телефонах и гаджетах... Живут в совершенно другом мире. Их нужно правильно направлять. Порой они идут по течению без особых мыслей, не понимая зачем. Делают это не потому, что хотят свободы.

Вроде бы у них все хорошо, но им что-то навязывают, скажем, некие западные ценности, и они легко соглашаются. Будто находятся под гипнозом. Мол, все пошли, и я заодно. Удивительно.

А если еще и педагоги пропагандируют такие идеи, то и их самих можно считать потерянными. Может, лучше стоит проводить больше образовательных программ, например, касаемых религии, развивать ребят всесторонне. Нужно образовывать и воспитывать так, чтобы молодежь относилась к своему народу и стране с уважением и пониманием.

— Необходимо возвращать те ценности, которые были в советское время? Имеете в виду это?

— Да. Именно. Один из примеров. Посмотрите, какое количество разводов. Раньше, еще в царское время, ходили в церковь, молились, женились. И о разводе не думали. Сегодня женился — развелся, женился — развелся. Выходит, институт брака исчез как таковой. Необходимо давать толчок движению — и культурному, и экономическому, и финансовому, и политическому, и в первую очередь нравственному…

А еще молодые люди прежде всего обязаны делать что-то полезное для своего народа, важно чувствовать себя востребованными в стране, где родился. Молодежи нужно предоставлять такую возможность, вдохновлять на идеи. Задача государства — помогать достигать того или иного результата и поддерживать. К сожалению, очень часто наша талантливая молодежь реализуется на Западе, а у себя мы их растим, обучаем, в итоге теряем. Обидно. К сожалению, так было во все сложные исторические времена.

Давайте вспомним Вацлава Нижинского, Сергея Дягилева, Михаила Чехова... Например, в Голливуде живет очень много известных актеров с русскими корнями. И немало наших ученых успешно работают на Западе.

— Как относитесь к тому, что нынешнее поколение сегодня буквально помешано на «тиктоках», «инстаграме», лайках?

— Это плохо, но что поделать? Молодые люди этим живут. Мы не можем взять и отнять. Нарушим тогда права. Нужно просто правильно объяснять и напоминать о том, что на свете много чего интересного, чем можно увлечься помимо «тиктока».

Зачем мы тянемся к Западу, какой смысл брать худшее? Нынешнее поколение не получает тех знаний, которые должно получать. Мы родились после войны, воспитывались на литературе аристократов: на Иване Тургеневе, Александре Пушкине, Льве Толстом, Михаиле Лермонтове и многих других. Сегодня из молодежи мало кто знает этих великих писателей, потому что просто-напросто не читает.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

И литература другая — американская, какая-то непонятная, левая. Девушки и юноши, попадая в интернет, питаются чужой историей и теряют исторические корни. Хотя они, наверное, считают это нормальным. Когда уходил мой друг, знаменитый кинорежиссер, актер и общественный деятель Станислав Говорухин, он утверждал, что неинтересно жить, мало с кем можно общаться... Лайки, «инстаграм», «тиктоки»...

Это все пустота, хайп. Каждый изощряется как может. Люди опускаются все ниже и ниже. Думают, что бы еще такого сделать, чтобы всех шокировать и тем самым получить лишний лайк... Показывают, как они едят, как запускают в блюдо червяка, как зашивают себе язык...

— Все ради того, лишь бы быть замеченными.

Однозначно. Лайки, лайки, лайки, хочу, чтобы меня видели! И ради этого показывают про себя вообще все. Каждый желает получить свою минуту славы, но на чем? Все в сознании, надо как-то менять. Я же этого не делаю, и вы не делаете. Значит, мы были по-другому воспитаны. Еще с детства ребенок должен подчиняться неким правилам, понимать, что хорошо, а что плохо, к чему стоит стремиться, а к чему — нет.

Есть естественные вещи — это жизнь, общение, влюбленность, написание стихов, игра на музыкальном инструменте, чтение литературных произведений в кружках, на сцене, посещение театров, выставок, музеев... И существуют «неживые» соцсети, на которые молодежь сегодня подсела. Они стали их неотъемлемой частью жизни. Есть цветы настоящие, с запахом, а есть искусственные. Есть спортивное накачанное тело и есть имплантаты, вставленные в мышцы. А чем кормить ребенка, если у тебя все искусственное? И что касается музыки: есть голос Лучано Паваротти, и есть «фанера». А на чем сегодня воспитывается молодежь? На «тиктоках»?

— Теперь каждый желающий может спеть что угодно, выложить в соцсеть, у него появятся поклонники и возможность на этом еще и заработать.

— Раньше говорили: «Голь на выдумки хитра», а я сегодня бы сказал «Дурь на выдумки хитра». И посмотрите, что творится в шоу-бизнесе.

Все проплачивается и раскручивается. Но такое происходит не только в России, во всем мире. Просто какое-то измененное сознание. Мы уже слышим не настоящий голос исполнителей, а обработанные голоса. И во всех теле- и радиопрограммах крутятся в основном свои за счет «откатов». Получается, что многое коррумпировано и отделено от настоящих ценностей. Это, конечно, очень плохо. Может, издать закон — либо пусть поют своим голосом, либо не поют совсем. В советское время на сцену выходили настоящие профессионалы: Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и многие другие. Ко всем были высокие требования, а сейчас кто во что горазд...

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. После окончании школы учился в Одесском мореходном училище и в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова, в Государственном художественном институте Литовской ССР, Московском государственном университете технологий и управления и Московском художественном институте имени В. И. Сурикова.

Блицопрос Никаса Сафронова:

— Если не художник, то кто?..

— Может быть, стал бы актером.

— Счастье — это...

— ...когда все живы и здоровы.

— Что для вас значат деньги?

— Средство помочь другим и продвинуть свое искусство для того, чтобы Россия гордилась своим сыном.

— Человек, которым вы восхищаетесь?

— Владимир Путин.

— Если бы вы могли иметь в собственности лишь четыре вещи, что бы это было?

— Краски, кисточка, холст, маленькая мастерская.

— Любимое блюдо?

— Манная каша, пельмени сибирские, сало украинское.

— В каком возрасте вы бы хотели «задержаться»?

— 28–30 лет. Время, когда у тебя еще много планов и ты уже знаешь, чего хочешь в этой жизни.

— Любимый вид транспорта?

— Автомобиль марки Porshe.

— Идеал женщины?

— Софи Лорен.

— Любимая песня?

— Казачья композиция «Не для тебя».

— Певец и певица?

— Гарик Сукачев и Алла Пугачева.

— Актер, актриса?

— Федор Добронравов, Мерил Стрип.

— Фильм?

— «Бесконечная история» и «Седьмое путешествие Синдбада».

— Писатель, книга?

— Ги де Мопассан и его роман «Милый друг».

— Сатирик?

— Анатолий Трушкин.

— Художник?

— Питер Брейгель Старший.

— Кумир по жизни?

— Это всегда собирательные образы. Например, мне нравится, как ведет себя в жизни актер, режиссер и сценарист Аль Пачино.

— Нехарактерный для вас поступок?

— Прыгнул с моста ради девушки, чтобы доказать, что я ее люблю.

— Любимое животное?

— Огромный кот мейн-кун килограмм на 50.

— Музыкальным инструментом владеете?

— Пробовал играть на гитаре.

— Самое большое желание на сегодняшний день?

— Вернуть духовный статус России. Она на это имеет право. Своими усилиями и творчеством я тоже должен принять в этом участие. И чтобы все были живы и здоровы.