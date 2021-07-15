«Было плевать на тройки»: актриса Анна Ардова о женском одиночестве и знакомствах в интернете

Фото: YouTube / Театр Маяковкого

На телеканале «Россия» состоялась премьера мелодрамы «За счастьем» с Анной Ардовой в главной роли. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о поисках любви и взаимоотношениях со взрослыми детьми.

— Анна, каков главный посыл вашей истории?

— Он в том, что настоящая любовь существует, несмотря ни на что. Хотя непонятно, где ее искать: в интернете ли, на работе или за углом в булочной. Но она точно есть, и очень важно начать с любви к себе в первую очередь.

— Что стало самым главным испытанием на этих съемках?

— Мы в Подмосковье снимали Крым, и было дико холодно в конце сентября — начале октября. Все в куртках ходили, а мы в летних платьицах. При этом на бедрах у нас были накручены куртки, утепления-наклейки, рейтузы, теплые ботинки. Постоянно шел пар изо рта, и чтобы его не было, приходилось полоскать рот холодной водой. Главное было не переборщить, чтобы рот не немел.

— Ваша героиня Ирина попадается на удочку брачного афериста. Вы могли бы оказаться на ее месте?

— Легко! Допустим, я переписываюсь с человеком, он рассказывает, как любит литературу, искусство, знает все фильмы, конечно, я могу в него влюбиться, я же живая! Нас с Ириной объединяет главное — всем людям хочется любви. Вообще, у меня хорошая интуиция, но я ее не всегда слушаю. Бывает, чувствую, что не надо куда-то идти, а потом сама себя одергиваю: «Ну, хватит! Это лень в тебе говорит, иди и делай!» А потом оказывается, что первый импульс был верным.

— Почему все-таки умная и образованная женщина попала под обаяние мошенника, как наивная девчонка?

— Как думаете, почему так много одиноких женщин, которым не везет в любви? От одиночества она влюбилась! А почему так много одиноких, я не знаю, потому что я тоже одна. Я сейчас без любви и понимаю свою Иру, которая кинулась в интернет как в омут и начала знакомиться. У меня, как и у нее, взрослые дети, которые живут отдельно, а я живу с двумя кошками.

— Вы, вообще, доверчивая, случалось ошибаться в людях? Как увидеть истинное лицо человека, есть у вас рецепт?

— Неоднократно ошибалась. Мы ведь всегда поначалу все видим и чувствуем, особенно женщины. Говорят, что мы уже в первые 23 секунды понимаем, будем мы с этим мужчиной или нет, станем ли мы рожать ему детей. Это потом мы начинаем что-то себе придумывать и оправдывать любые ситуации. А представьте, что вы познакомились в интернете с человеком, он вам пишет прекрасные письма, цитирует ваших любимых писателей, говорит, что любит те же фильмы. Ты думаешь: «Боже, как здорово, вот он, тот единственный!»

Фото: YouTube / Вечерний Ургант

— Вы сами знакомились в интернете?

— Ради интереса пробовала, хотя я там была под другими именем и фамилией. Показалось, что будет полезный опыт для меня как актрисы, который потом можно использовать в работе. У меня даже были отношения из «Тиндера». Хотя это было из той серии «нет, ну ладно, не накручивай, ну тебе показалось», когда я себя уговаривала. Хотя сразу все было понятно, но я почему-то подумала, что надо дать шанс человеку, он же такой умный, с хорошим чувством юмора. Познакомились в период начала пандемии, долго переписывались, разговаривали по видеосвязи, у нас нашлись общие знакомые. Через три месяца поняла, что это не мой человек. Хотя, еще раз повторюсь, мы все чувствуем сразу. И тут у меня тоже первая мысль была: «Ну нет, не мое», а потом подумала: «Ну что же ты такая противная баба, принца тебе подавай! Такой образованный и порядочный человек, ну попробуй, что тебе еще надо!»

— Какие наставления вы давали дочери и сыну по отношениям с противоположным полом?

— Я учу Соню не обманывать, а женщинам иногда, наверное, надо быть похитрее. Но этому я, к сожалению, ее не научила. Сыну говорила не обижать дам, быть мужчиной. Но самое главное — не врать, быть в честных отношениях, хотя это сложно.

— Вы признавались, что были трудным подростком. Ваши дети росли такими же, заставили вас поволноваться?

— Нет, у меня дети очень хорошие. Мне было наплевать на тройки, которые они получали. Я считаю, что если человек захочет, он пойдет и выучит, сделает сам. Единственное, я их заставляла учить английский, потому что сама его не знаю и прекрасно вижу, сколько это создает проблем в поездках за границу. Поэтому сейчас начала потихоньку учить английский язык. Вообще, у нас главным по школе был папа, я там почти не появлялась, а Саша ходил, но тоже нечасто. Поэтому дети упрекают, что мы редко бывали на родительских собраниях. Года три назад позвали меня отдыхать в Черногорию, притом что и Соня ехала с кавалером и Антон с барышней. Я удивилась: «Ну а я то вам там зачем нужна?», на что Антон ответил: «Знаешь что, мы тебя все детство не видели, ты все время работала. Так что давай отрабатывай матерью!» Пришлось ехать и отрабатывать, готовить на всех завтрак мне было нетрудно, а это самая главная материнская задача на отдыхе.

— Вы стараетесь детям помогать?

— Помогать стараюсь, вот сейчас у них нет съемок в кино, и я за них очень переживаю. Рада, что нам довелось поработать вместе. Самый первый раз мы снимались с Соней в фильме «Крыша», где я играла ее маму. А недавно вместе работали в комедии «Любовь и монстры» и этой зимой еще в одном сериале. С Антошей мы снимались в сериале «Дело о мертвых душах», когда ему было года три, потом я притащила его в «Женскую лигу», а дальше мы снимались в обоих фильмах «Все включено!».

Фото: YouTube / Театр Маяковского

— Сериал называется «За счастьем». А вы сегодня можете назвать себя счастливым человеком?

— Послушайте, людям всегда чего-то не хватает. Я хочу классные главные роли в полнометражных фильмах, хочу чудесные отношения и видеть рядом с собой достойного мужчину, прекрасного партнера для жизни. Я много чего хочу, в том числе «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», но тем не менее я счастливый человек! Слава богу, все вокруг здоровы, есть работа и много замечательных друзей и родных рядом — что может быть лучше! А еще у меня идет ремонт в новой квартире, что немного хлопотно, но тоже здорово!

ДОСЬЕ

Заслуженная артистка России Анна Борисовна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в актерской семье. В 1994 году окончила ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). С 1995 года — актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Главная актриса комедийного шоу «Одна за всех».

Пять попыток

Анна поступала в театральный на курс Андрея Гончарова пять раз. Первые два года девушке говорили: «Уходи отсюда», но она снова приходила. Когда у нее спрашивали: «Зачем вы опять пришли?», она отвечала: «Меня папа заставил». Потом что-то поменялось, и будущая актриса стала проходить дальше: сначала до первого тура, до второго, до третьего. На четвертый год дошла до сочинения. И как финал — поступление.

Йога и кухня

Из всех занятий актриса предпочла йогу. Она успокаивает. А еще Анна очень любит вязать, готовить, мозаику выкладывать. Начала рисовать. Еще актриса уважает красное вино и семечки, если на следующий день не надо петь.

О Георгии Данелии

Анна как-то была на съемках в ресторане, его хозяин — близкий друг отца актрисы — сказал ей: «Пойдем, я познакомлю тебя с Данелией». Анна, ответила, что сейчас подойдет, но шел съемочный процесс, и ей было неловко сказать группе: «Отпустите меня к Данелии». Когда она уже готова была бежать, мастер ушел. Это был первый и последний раз, когда Анна видела Данелию.

Образ взяла в фитнесе

Анна вспоминает, что образ для шоу «Одна за всех» она подсмотрела. Ей подарили карту в дорогой фитнес-центр, где как раз и занимались такие барышни. Огромный бюст, губы и тонкая талия. Анна тогда думала, как выдерживает все это ее талия. Примеров было много, так и родился образ дамы с Рублевки.

Белый танец

Два года назад Ардова участвовала в съемках документального фильма, где и встретилась лицом к лицу с большой белой акулой. Для Анны это было преодоление себя и своего страха. Когда актриса управляла батискафом, то ее приметил самец белой акулы и пригласил на танец. 40 минут они кружили вокруг друг друга.