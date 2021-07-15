Звезды шоу-бизнеса помешались на откровенных фотографиях

Фото: Instagram / alika_smekhova

В среду, 14 июля, в сети произошел настоящий взрыв. Несколько отечественных звезд шоу-бизнеса выложили на всеобщее обозрение свои фотографии с «перчинкой» и получили не только дозу восхищения, но и огромный вал критики.

Вчера актриса театра и кино, дочь знаменитого мушкетера Вениамина Смехова Алика Смехова выложила свои фотографии с отдыха на море. 53-летняя артистка демонстрирует подтянутую фигуру в разных купальниках. Подписчики в восторге, но не все. Есть и любители покритиковать, рассказать про возраст и что пора бы уже и прикрыться. Смехова сетует, что ей пишут про ее годы.

Эстафету в этот же день переняла знаменитая русалка Наташа Королева, которая выложила фото с таким пышным бюстом, что подписчики просто захлебнулись, кто от восхищения, кто от гнева. Подписчики не удержались и начали критиковать звезду за самопиар, использование фотошопа и бесстыдство.

Фото: Instagram / koroleva__star

Огребла вчера за откровенный снимок и певица Настя Каменских, выступавшая ранее с рэпером Потапом. Последнее время она частенько выкладывает свои почти обнаженные фото. Подписчики 34-летнюю замужнюю артистку «заклевали». Обвинили в пиаре на голом теле и отсутствии моральных принципов.

Но это еще цветочки. Королевой народного хейта из-за обнаженки в социальных сетях считается экс-супруга режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина. 43-летняя артистка не стесняется сниматься в кино в эротических сценах и любит показать шикарную фигуру во всей красе в своем «Инстаграме» с помощью фотографий в стиле ню. И каждый раз на нее обрушивается шквал критики.

— Выяснилось, что картинки «ню» при всей спорности собирают в 12 раз больше лайков, чем посты про книги и практики. Вывод: надо лечь голышом в траву и книгами прикрыться, — написала Толкалина.

Вячеслав Тюрин Продюсер, композитор, клипмейкер:

— Фотографии обнаженной звезды повышают ее популярность, потому что у человека есть подсознательное желание забраться куда-то глубже. Что еще может быть глубже, как посмотреть на голую звезду. Мы имеем отдельные рейтинги по просмотру в интернете голых звезд. Например, недавно сервис Spotify выяснил, влияет ли хайп на количество прослушиваний. Так вот, Бузова в этом рейтинге заняла одно из последних мест. Ее количество прослушиваний мизерное. Ольга активно продает свои фото в купальнике. Но чего она хочет ими добиться? Если их просто рекламирует в каком-то сегменте, ей это помогает, но в популяризации ее творчества — нет. Что касается возрастных звезд, здесь тоже все зависит от цели таких фотографий. Если человек классно выглядит, он может выложить свое фото в купальнике, чтобы люди посмотрели и сказали, как же она круто выглядит в 55! Словно ей 30. С этой точки зрения — да.

Екатерина Козлова Психолог-психоаналитик:

— Женщины показывают свое тело иногда слишком откровенно. Некий эксгибиционизм в этом, конечно же, есть. Они хотят привлечь внимание, чувствовать себя желанными, получают удовольствие от того, что кто-то смотрит на их обнаженные тела. Кто-то хочет шокировать. Также есть люди с особенностями характера, например, «нарциссы». Они очень себя любят и хотят, чтобы все ими восхищались. Им нужно внимание, даже плохое. Они звезды, хотят быть на виду. Если говорить об эйджизме, то это защитный механизм. Некоторые отрицают свое старение, увядание тела. Возможно, идет даже какой-то внутренний протест. Есть явление, когда пожилые люди одеваются, как подростки — ярко и сексуально. И ведут себя так же. Это говорит о тех же психологических процессах.