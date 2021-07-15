Мои джунгли на Таганке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это киноактриса Александра Власова.

Иногда бывает, что чувствуешь невидимую связь с тем местом, где родился. Так, Александре Власовой, звезде сериала «Менталистка», который вот-вот появится на экранах, захотелось увидеть здание роддома на Покровке, 22а. Именно там мы и встретились.

На территорию больницы пройти не смогли, но зато актриса увидела тот четырехэтажный дом, о котором так часто слышала от мамы.

— Папа у меня военный, поэтому мы переезжали с места на место. Но так оказалось, что именно той зимой мы были в Москве. Погода была совсем не крещенская, все таяло, и сквер на площади Покровские Ворота, где сейчас стоит памятник Чернышевскому, был совсем без снега. Будто наступила весна, — вспоминает истории матери актриса.

Несмотря на то что Власова по паспорту москвичка, она много лет прожила в военном городке в Королеве, а также за границей, когда отца туда посылали. Только девять лет назад Александра переехала в столицу со своим будущим мужем.

— В 2011 году я с подружками участвовала во флюгтаге (чемпионате самодельных летательных аппаратов. — «МВ») и даже не думала, что там встречу свою любовь, — делится Власова.

После состязаний актриса пересматривала фотографии с соревнований в одной из соцсетей, увидела комментарий Артема и написала в ответ. После этого они встретились и уже больше не расставались.

— Через четыре месяца он предложил мне переехать к нему, и я согласилась. Мы жили около ВДНХ, на улице Касаткина. Люблю этот район за чистый воздух и необыкновенную атмосферу. Там есть все для жизни: и парки, и развлечения, и уединенные места для работы, — говорит актриса.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Так же и на Чистых прудах, где продолжилась прогулка, и на Фрунзенской набережной, где она жила позднее. Все время до актерства Власова понимала, что занимается чем-то не тем.

— Я начала искать себя. Помню, сижу в офисе, приходит приглашение на кастинг рекламы. Пришлось соврать, что иду в больницу, чтобы вовремя успеть на пробы. Они, кстати, тогда проходили на Киностудии имени Горького. И меня утвердили, — с восторгом рассказывает Александра.

После этого у актрисы началась другая жизнь. В течение двух лет она ездила по кастингам, изучала Москву.

— Аэропорт, Сухаревская, ВДНХ — где только не было съемочных площадок. Но огромный плюс Москвы в том, что если ты живешь на съемной квартире, то можешь постоянно переезжать, — уверена актриса.

Но перед карантином ее посетило ощущение, что нужны перемены, и вместе с мужем они успели найти подходящее жилье рядом со станциями «Таганская» и «Пролетарская».

— В нашей старой квартире было совсем мало место, а так у каждого появилось свое пространство. Я начала выращивать цветы, — делится актриса.

Растения для домашних джунглей Александра покупает самые разные. Главное — чтобы нравились, а как за ними ухаживать, разобраться не составит труда. Поэтому в конце прогулки мы вернулись на Покровку, к ее любимому цветочному.

ДОСЬЕ

Александра Власова родилась 19 января 1990 года. По образованию юрист. Позднее прошла актерские курсы от Академии киноискусства в Нью-Йорке и в 2015 году окончила Школу драмы Сидакова. Снималась в сериалах «Молодежка», «Вольная грамота», «Звоните ДиКаприо!». В этом году популярна картина «Регби», где Власова играет одну из главных ролей.