«Бросок кобры», «Сипсик» и «Время»: какие фильмы выйдут в прокат 22 июля

Фото: «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 22 июля большой экран представит зрителям фантастический боевик«Бросок кобры: Снейк Айз», чудесный мультфильм «Сипсик», триллер «Время», фильм ужасов «Цензор» и две французские ленты «Тайна Сен-Тропе» и «Ослик, любовник и я».

Большим разнообразием премьер, впрочем, середина месяца не порадует. Тем не менее яркие, заметные фильмы в разных жанрах все-таки найдут своего зрителя. Открывает обзор фантастический боевик «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» режиссера Роберта Швентке.

Впервые поклонники франшизы могли познакомиться с главным героем премьеры этого четверга еще в 80-м году прошлого века, когда была перезапущена линейка фигурок. Именно тогда окончательно был сформирован и визуальный образ персонажа: одетый в черное, никогда не снимающий маску и не разговаривающий ниндзя.

В первых двух фильмах франшизы Снейка Айза сыграл Рэй Парк. Однако роль главного действующего лица в «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» досталось не ему: воплощение Снейка доверили Генри Голдингу.

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности община открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное — Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился: дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются честь Айза, преданность и доверие самых близких людей.

Юных зрителей большой экран порадует выходом эстонского мультфильма «Сипсик». Анимационный фильм свое повествование начинает в добром семействе, где дружно живут брат и сестра, Марк и Руби. Дети беззаветно преданы друг другу. А младшая Руби представить себе жизнь без присутствия брата и вовсе не может. Но неожиданно выясняется, что детство у Марка закончилось — он должен идти в школу. А значит, беззаботное время, которое они проводили вместе, тоже подошло к своему финалу. Руби расстроена.

Чтобы утешить сестру, Марк делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается не простой куклой: он оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх, на которые Марк теперь смотрит свысока. Вместе Руби и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марку, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.

Триллер «Время» уже своим названием наводит на главную мысль, заложенную в ленту. А его слоган «Жизнь — лишь вопрос времени» только подтверждает это.

А начиналось все так беззаботно. Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Но, отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

Рабочее название фильма — «Старое». Режиссер М. Найт Шьямалан снял триллер по мотивам французского графического романа «Песчаный замок» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. При этом сам комикс «начинается» с финала, когда отдыхающие на пляже находят труп женщины.

Продолжит обзор фильм ужасов «Цензор», ставший дебютной лентой для режиссера Прано Бейли-Бонд. Фильм возвращает зрителя в Британию 80-х годов прошлого века, в период правления Маргарет Тэтчер. Лента прекрасно передает атмосферу того времени и отношение правящей верхушки ко всему, что выходит за рамки их понимания. К несомненным плюсам картины можно отнести также операторскую работу, музыкальное сопровождение и блестящую игру Нив Алгар, которая исполнила роль главной героини.

Чопорная Инед работает в цензурном комитете, добросовестно режет фильмы категории «Б», оберегая публику от кровавых деталей. Ей обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то «слешером». Она любит свое дело. Но однажды фильм вдруг напомнит Инед о событиях из ее собственного прошлого, а играющая в нем актриса окажется очень похожей на пропавшую сестру девушки.

Завершают обзор две французские ленты. Первая из них — криминальная комедия «Тайна Сен-Тропе» режиссера Николя Бенаму. По сюжету фильма на курорте Сен-Тропе среди харизматичных богачей происходит преступление — убийство. При этом расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот дедукции явно не хватает.

Приключенческая комедия «Ослик, любовник и я» расскажет зрителям о классическом «французском треугольнике». Главная героиня — Антуанетта, учительница начальных классов — с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составляет ослик Патрик, который оказывается мудрее и благороднее некоторых мужчин.