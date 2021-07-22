Русская тройка мчится к очередному рекорду

Художница Нонна Кузнецова работает на Федоскинской фабрике с 1952 года и, конечно же, принимает участие в росписи рекордного панно. Среди ее любимых сюжетов — пейзажи родного Федоскино. Но чаще всего у нее заказывают картину «Хозяйка Медной горы» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этом году фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдёт в десятый раз. К юбилею на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи решили расписать самое большое в мире панно. «Вечерняя Москва» узнала, что на нем будет изображено.

Федоскинские живописцы оказались суеверными: держат панно в отдельной комнате, закрытой на ключ, и до полного окончания работы над ним никому не показывают. Дурная примета. Но известно, что размером оно будет 1,8 на 1,4 метра.

— Для нас это настоящий вызов, — признался главный художник Федоскинской фабрики Сергей Сидоров. — В советское время для кабинетов чиновников мы писали портреты Ленина размером 60 на 80 сантиметров, а сейчас самые большие работы — чуть больше листа формата А4.

В этом году одной из главных тем фестиваля «Русское поле» станет 800-летие великого князя Александра Невского. И на Федоскинской фабрике изначально хотели посвятить рекордную работу именно ему. В центре панно — портрет Невского, а вокруг 42 миниатюры из истории государства Российского. Однако мастерам камерного портрета никак не удавалось передать величие фигуры князя, поэтому в итоге они остановились на более традиционном для себя сюжете — русской тройке.

— По сути, это то, что защищал Александр Невский: нашу Родину, неповторимую природу, все эти просторы, поля, — подчеркнул Сидоров.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На эскизе будущего панно, который показал главный художник, изображены две тройки лошадей. Люди в телегах наперегонки едут на ярмарку.

— Что-то мы корректируем по ходу работы, — рассказал Сергей Сидоров. — Например, вот тут изменили головной убор, а тут — добавили балалайку. Детали, незаметные в миниатюре, при увеличении выходят на первый план.

По задумке федоскинских художников, тройки мчатся на фоне русской деревни с небольшой церквушкой. Живописцы намеренно выбрали летний, а не зимний пейзаж. И к фестивалю подходит, и возможностей показать палитру красок гораздо больше.

— Если хотите увидеть хотя бы далекий отблеск того, что будет, посмотрите работы живописца Николая Сверчкова, — посоветовал Сидоров. — Он много писал лошадей и похожий сюжет у него есть. Но наши художники, когда творчески перерабатывали его, какие-то бытовые делали убрали и включили декоративные — добавили золото, алюминиевый порошок, который буквально светится, проступая из-под прозрачных красок. Это все наше сквозное письмо.

Над росписью панно, которое уже весит около 30 килограммов, работают 28 художников. Среди них — легенда фабрики Нонна Кузнецова. В этом году ей исполнится 89 лет, из них 69 она расписывают миниатюры.

— Мне нравится природу писать, речку Учу — пейзажи Федоскино, особенно старого, когда здесь росли вековые елки и стояли деревянные домики, — сказала Нина Иосифовна.

Рекордное панно всем покажут 7 августа во время фестиваля «Русское поле». В этом году, как и в прошлом, из-за ограничений, связанных с пандемией, он пройдет в онлайн-формате.

— Второй год подряд мы выходим на международный уровень, — отметила руководитель оргкомитета фестиваля «Русское поле» Маргарита Железнова. — Помимо участников из регионов России, к нам присоединятся коллективы из Германии, Словакии, Румынии, Австрии и Испании.

Также в этом году в рамках фестиваля пройдет гастрономический конкурс «Российская каша — мать наша». Десять лучших шеф-поваров сварят каши по древним рецептам, один из которых упоминался в Библии 20 раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы:

— Одна из целей фестиваля — поддержка и популяризация самобытных художественных промыслов, которыми так славится Россия. В этом году одним из главных событий праздника станет презентация рекордного панно, расписанного федоскинскими мастерами. Убежден, это будет настоящий шедевр, который встанет в один ряд с уникальным «Царь-подносом» из Жостово — «рекордсменом» прошлого года.