Алексей Ягудин: Я не верю в любовь

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В июле состоялась премьера ледового спектакля «Анна Каренина». Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал «Вечерней Москве» о том, что он думает о любви, какие семейные даты помнит наизусть и почему не дарит больше супруге романтических подарков.

— Алексей, что за роль вам досталась в шоу «Анна Каренина»?

— Моя роль — Истопник, самый таинственный персонаж спектакля. Он представляет собой как бы альтер эго Карениной, некий мистический образ, невидимый и неощутимый злодей, который, словно дух, руководит эмоциями, страхами и страстями героев. Наш спектакль начинается с того, что я запускаю этот маховик-поезд, подкидываю туда побольше угля, чтобы его разогнать. То есть буду склонять практически всех к экстриму и сумасшедшим поступкам.

— Роман признан одним из лучших произведений о любви. А вы, Алексей, в прошлом довольно скептически относились к этому чувству.

— Но я никогда не говорил, что любовь — это чушь, лишь сказал, что это просто слова. Я не верю в любовь с первого взгляда, я вообще не верю в любовь. Я верю в состояние, которое ты нарабатываешь с годами. То есть все эти муси-пусечки, «Зайка, я тебя люблю!» — это не про меня. Для меня важно ощущать после рабочего дня кайф, когда я сажусь в машину и еду домой к семье. Для меня это более значимо, чем лишний раз сказать о том, что люблю.

И еще, я считаю, что это не сила, а слабость, когда человек бросается под поезд, либо прыгает с обрыва, как Катерина в «Грозе» Островского. Наихудшее, что может сделать человек, — пойти и сдаться без борьбы. Для меня это неприемлемо.

— Помните впечатления после прочтения книги «Анна Каренина»?

— За литературные эмоции у нас отвечает женская половина семьи, потому что мужская половина в моем лице не очень любит читать. Не важно, классика это или фантастика, или что-то еще. Литература и я — две параллельные прямые, которые вообще не пересекаются, к сожалению. Не то чтобы мне это было неинтересно, но уже на середине книги мне не терпится узнать концовку, так же, как и в просматриваемых фильмах.

Я впитываю информацию от того, что происходит вокруг меня. В том же самолете кто-то читает, а я слушаю, что там сзади происходит, о чем люди разговаривают. Таня (Тотьмянина — супруга Алексея. — «МВ») подарила мне на Новый год книгу, и я ее только недавно дочитал. То есть книгу, которую жена может проглотить за день-два, я растянул на три-четыре месяца. Знаю, что это мой глобальный минус, понимаю, что мне этого не хватает, но ничего не могу с собой поделать.

Фото: Из личного архива Алексея Ягудина

— Для многих прошлый год стал периодом переосмысления и переоценки ценностей. Что про себя скажете?

— Помню, выезжая в августе на первую репетицию в театр, я сказал своему агенту Левану: «Знаешь, несмотря на то что я обожаю работать, но, скорее всего, я запомню эти пять месяцев ничегонеделания как самый лучший период моей жизни». Вставал и ложился, когда хотел, делал, что хотел.

Жили за городом, где было куда выйти погулять, начал снимать и выставлять в соцсетях ролики. Плюс была финансовая подушка, которая позволяла сильно не переживать. Депрессии случались лишь в круглые даты. На два часа, когда мне исполнилось 30 лет, на несколько дней в 35 и на пару недель в 40 лет. Тут, как и с литературой, депрессия и я — две непересекающиеся параллельные прямые.

В принципе, у меня всегда был пофигистический настрой, не было такого, что я хотел ездить на «бентли», а после пандемии просветлел, и мне стало все равно.

— Помните ли вы дату вашей с Таней свадьбы?

—Дату свадьбы — 22 февраля — я запомнил, потому что это было в канун праздника 23 февраля, этот день тогда тоже выдался нерабочим. И через знакомых, по распоряжению губернатора Красноярского края (а мы тогда были там на гастролях), по согласованию с сотрудниками загса, где мы расписывались, сделали рабочий день, чтобы они провели нашу церемонию. А вот саму дату я никак не отмечаю, штамп и звание мужа и жены ничего ровным счетом не изменили. Главное, я знаю одну дату, которую нельзя забыть ни при каких обстоятельствах, Танин день рождения — 2 ноября.

Из-за чего можете поспорить с Татьяной? Причиной споров становятся поездки. Тане надо куда-то ехать, что-то смотреть, а я лучше у себя за городом в баню схожу, проведу время дома. В бытовых вопросах Таня вроде бы со мной соглашается, но делает все равно по-своему. Например, я требую: «Кидай в стиралку все вместе: черное, красное, зеленое!» Таня пытается меня убедить, что так нельзя делать, но я ж упрямый: «Можно! Кидай!» В итоге, зная меня, Таня говорит: «Хорошо, я так сделаю», а я через секунду уже все забыл, ушел по своим делам, и Таня делает, как считает нужным.

— А собак вы как заводили?

— Старшая собака йорк Варя, которой уже 12 лет, была последним подарком, который я делал, исходя из своих романтических фантазий. Но когда Таня увидела Варю, украшенную шариками и бантиками, она заплакала: «Неужели я у тебя ассоциируюсь с собакой?» Поэтому Варя стала последним романтическим подарком от души и сердца, дальше, чтобы не было слез, пошли только практичные.

Вторую собаку Таня не хо- тела, но я убедил: «Второй ребенок — вторая собака!» — и появилась бигль Асти. Мы разрешаем собакам спать с нами на кровати, и бигль иногда начинает храпеть, а Таня думает, что это я, и пытается меня разбудить.

— Какие планы на оставшуюся часть лета?

— Отдыхать будет некогда. Отснялся в «Факторе страха» на НТВ, слетал в Австрию, где в старинном соборе мы представили танцевальное шоу — не классический балет, а современная история типа «Алисы в Стране чудес». Сейчас стартовали в Сочи с «Анной Карениной». Потом начнутся съемки нового сезона шоу «Галереи красоты» в Белоруссии, работа в театре, комментирование фигурного катания на Первом канале. И, скорее всего, будет новый сезон «Ледникового периода». Так что об отдыхе думать не приходится.

Фото: АГН Москва

ДОСЬЕ

Алексей Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира родился 18 марта 1980 года в Санкт-Петербурге.

В 1997 году Ягудин оканчивает школу с серебряной медалью и поступает в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (ныне Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

Первые коньки

На коньки Алексей встал в четыре года. В 1994 году маленького чемпиона на каток привела мама. Спорт был лучшим способом поправить хрупкое здоровье ребенка и закалить иммунитет.

В детстве Алексей абсолютно не думал о спортивной карьере. Но судьба распорядилась так, что в 12 лет он попал к тренеру Алексею Мишину, который воспитал много выдающихся спортсменов.

Под началом Тарасовой

В 1998 году Алексей уехал в США к известному российскому тренеру Татьяне Тарасовой. Упорные тренировки с новым наставником принесли хорошие плоды: в том же 1998 году Ягудин впервые стал чемпионом Европы. В сезоне 98–99-х годов он выиграл 11 турниров из 13.

А также была победа на чемпионате мира среди профессионалов, куда впервые были допущены «любители», над Куртом Браунингом — безоговорочным фаворитом с 1994 года.

Пик карьеры

Победа на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити — пик спортивной карьеры Алексея Ягудина, одна из самых ярких страниц в истории фигурного катания и российского спорта. Блестяще исполненная на Играх короткая программа «Зима», поставленная Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым на музыку группы «Bond», по сей день считается эталонной с точки зрения хореографии и создания художественного образа на льду.

Забыл о кольце

Когда пара готовилась к свадьбе, невеста Татьяна попросила Алексея купить кольца, но фигурист об этом забыл, так как проводил время в бане с друзьями. Встретились уже во Владивостоке. Татьяна спросила: «Кольца купил?» — «Нет» — «Ну вставай, пошли». Пара отправилась в ближайший ювелирный, купили кольца. На следующий день улетели, наконец, в Красноярск и поженились в феврале 2016 года.

Укротитель дельфинов

В октябре 2015 года Алексей принял участие в шоу «Вместе с дельфинами», в котором нужно было приручить самых умных животных на земле — дельфинов.

Волшебная книжка

У Алексея есть одна очень полезная записная книжка, в которую он может заглянуть, если, например, возникли вопросы по здоровью. А в этой книжке есть номер Елены Малышевой. Она поможет советом, поставит диагноз.