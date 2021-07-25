Небо осталось за нами: МАКС-2021 стал одним из самых грандиозных событий этого года

Фото: Информационная служба МАКС-2021

25 июля в подмосковном Жуковском завершил работу 15-й Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Несмотря на сложную обстановку с распространением ковида и все связанные с ней опасения, авиационная отрасль России продемонстрировала, что по-прежнему является одной из ведущих в мире. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных новинках авиасалона и образцах, привлекших особое внимание экспертов и зрителей.

Самым ярким событием салона стала презентация нового самолета от компании «Сухой». Истребитель ЛТС Chekmate, что означает «шах и мат». Аналитическое сообщество высоко оценило потенциал новой машины, предрекая ему перспективы на внешних рынках, прежде всего в Юго-Восточной Азии. По словам главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, новая машина будет нести около семи с половиной тонн боевой нагрузки со сверхзвуковой крейсерской скоростью.

Кроме этого истребителя, на пятнадцатом авиакосмическом салоне МАКС были и другие интересные новинки.

Крылатый извозчик

Ан-2 — самолет-легенда. «Кукурузник» — так по-доброму называли его несколько поколений пилотов и пассажиров. Его летная карьера — одна из самых длинных в мировой авиации: с 1947 года, а кое-где «кукурузники» летают и сегодня. И вот самолету-легенде на смену приходит новая машина в том же классе — ЛМС-901 «Байкал». Ее широкая премьера состоялась на МАКСе в этом году.

— Новый самолет создан в той же нише, что и его предшественник Ан-2, но по сравнению с ним «Байкал» имеет преимущество в скорости — 300 километров в час против 200, а также большую дальность полета без дозаправки. При этом «Байкал» сохранит в себе лучшие качества предшественника — неприхотливость и универсальность. Взлетать и садиться новый самолет сможет с тех же площадок, что и Ан-2, — рассказал «ВМ» главный конструктор ЛМС-901 Вадим Демин.

Базовая версия самолета — пассажирская. В салоне, похожем на салон пассажирской «Газели», 9 мест. Багажный отсек, как и в Ан-2, находится в кормовой части машины. Разработчики говорят, что для полетов на большие расстояния прорабатывается вариант установки гигиенической кабины.

Особенно важно, что новый самолет может быть использован и в санитарной версии — для перевозки на носилках больных или пострадавших. Возможно применение и в сельхозавиации.

С учетом принятия во внимание всех этих качеств и коммерческих перспектив между Уральским заводом гражданской авиации, на котором и был создан самолет, и компанией «Казахстанская авиационная индустрия» было подписано соглашение о приобретении акций уральской компании.

Кроме казахов, интерес к новой машине уже проявили авиаперевозчики, работающие в регионах Крайнего Севера России.

К полету готовы

Впервые на авиасалоне был представлен беспилотный летательный аппарат группы компаний «Кронштадт» из Москвы.

Силуэт машины футуристический: обтекаемая носовая часть, чем-то похожая на голову кита или дельфина, узкие длинные крылья, позволяющие планировать и долго находиться в воздухе, толкающий винт расположен в кормовой части машины. Называется беспилотник «Орион».

— Планер практически полностью изготовлен из углеволокна, включая силовой набор конструкции. В производстве комплекса «Орион» применяются уникальные передовые технологии и современные автоматизированные средства объективного контроля качества.

При создании «Ориона» впервые внедрена энергоэффективная электроимпульсная противообледенительная система. Благодаря ей комплекс способен выполнять поставленные задачи даже в самых суровых погодных условиях.

Комплекс «Орион» оборудован системами наблюдения и получения необходимой информации в режиме реального времени. Автономная радиолокационная система определения координат позволяет производить взлет и посадку аппарата в условиях отсутствия спутниковой навигации или подавления сигналов. Низкая акустическая заметность аппарата дает возможность вести бесшумное наблюдение, сообщают производители. Комплекс может вооружаться свободнопадающими бомбами весом до 20 килограммов или управляемыми ракетами «Вихрь», которые давно и успешно применяются в авиации. Кроме этого, беспилотник сделан всепогодным.

В первый раз на авиасалоне был представлен и оригинальный аппарат из Белоруссии, сделанный специалистами витебского конструкторского бюро «Дисплей».

Квадрокоптер назвали «Барражирующая труба». И труба действительно в конструкции присутствует — это гранатомет РПГ-26.

— На испытаниях машина показала хорошие результаты. Кучность стрельбы высокая, и попадание в цель не представляет проблемы. Кроме гранатомета, может устанавливаться и другое вооружение, вес которого примерно соответствует весу РПГ-26, т.е. примерно от трех до пяти килограммов. Это могут быть легкие бомбы или модуль со стрелковым оружием, — рассказал «ВМ» начальник отдела конструкторского бюро Виктор Степик.

По его словам, к изделию проявляют интерес представители силовых структур.

Тактический радиус дрона составляет два километра, однако этого вполне хватает для быстрого реагирования на потенциальные опасности.

Не обнаруживая себя, беспилотник может появиться прямо над целью, быстро нанести удар и улететь. Так что ВПК Белоруссии, который традиционно силен в выпуске платформ для колесной техники, делает уверенные шаги и на рынок беспилотников.

Фото: Николай Комаров

Воздушный волк

Один из самых оригинальных дебютов, разработка еще одной столичной компании — НПО «Алмаз» — беспилотник-перехватчик «Волк». С виду это обычный квадрокоптер, но он вооружен двумя контейнерами с сетками, которыми может ловить дроны-нарушители.

— Беспилотные перехватчики включены в состав системы обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ROSC-1. Дроны дешевы, способны транспортировать и сбрасывать груз.

Их использование будет оптимально в тех условиях, когда средства радиоэлектронного подавления не совсем эффективно работают, — рассказал заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

Кстати, интерес к «Волку» проявили в Федеральной службе исполнения наказаний. Дрон может использоваться для перехвата нелегальных посылок, которые доставляют в места заключения по воздуху. Испытания были проведены успешно. Использование в качестве поражающего элемента сети позволяет сохранить перехваченный дрон, что оставляет немалые шансы узнать, кем и откуда он мог быть отправлен.

Ракеты для всех дистанций

Традиционные виды авиационного оружия тоже не были забыты на салоне. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представила ракету «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД, которая является модернизацией Р-73Э. Ракета предназначена для поражения самолетов и вертолетов противника в любое время суток с любых направлений атаки в условиях противодействия средств оптико-электронного подавления. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и действует по принципу «пустил и забыл». После захвата цели ее ведение и поражение цели происходит уже без всякого участия оператора. Ракеты средней и большой дальности тоже обновились. РВВ-СД и РВВ-БД получили улучшенные аэродинамические характеристики, им повысили мощность передат__ чика и чувствительность приемника головки самонаведения, оптимизирована защита от помех. Таким образом, закрыты все зоны ведения воздушного боя — от 40 до 200 километров.

Но не только в ракетах реализован сегодня принцип «пустил и забыл». Применен он и в конструкции современных корректируемых авиабомб. Бомба УПАБ-1500Б-Э планирующая, так что может быть сброшена даже за 50 километров до цели. Система наведения способна доставить груз взрывчатки весом около тонны буквально прямо на голову противнику: точность позволяет попадать в окружность диаметром 10 метров.

Мальдивы станут ближе

Принес МАКС хорошие новости и для жителей столицы, которые собираются отдыхать за рубежом. Первые чартерные рейсы из аэропорта «Жуковский» на Мальдивы полетят уже в октябре. Оператор международного аэропорта «Жуковский», компания «Рампорт аэро», создала нового туристического оператора — ZIATour. Генеральный директор компании Томас Вайшвила подписал соглашения о сотрудничестве с министром по туризму, торговли и промышленности Мальдивской Республики.

— Несмотря на непростую ситуацию с распространением эпидемии ковида, люди хотят отдыхать и быть ближе к солнцу, поэтому мы заключили договор с Мальдивами. Это направление имеет много поклонников среди наших соотечественников, а долететь к островам можно будет теперь из Жуковского, что создаст дополнительные удобства для туристов, — рассказал «ВМ» генеральный директор Томас Вайшвила.

Планируется отправлять на Мальдивы не меньше двух самолетов в неделю. Прогноз заполняемости хороший, пустых мест в салонах быть не должно.

РЕЙТИНГ

Топ-3

Самолет МС-21–310 будет отличаться от аналогов уменьшенной массой, обеспеченной использованием композиционных материалов и перспективных металлических сплавов в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения.

Вертолет Ми-171А3 предназначен для действия в прибрежных районах при проведении разведки шельфовых месторождений, в том числе при освоении Арктики. Машина может использоваться в транспортном и спасательном вариантах.

Новый легкий тактический самолет Су-75 Chekmate представляет собой концепт легкого однодвигательного истребителя с конструкцией открытой архитектуры, что делает его очень перспективным для внешних рынков, поскольку позволяет странам-эксплуатантам подобрать конфигурацию под свои задачи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На полях салона было подписано 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. Проведена презентация основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ более чем для 30 делегаций из 20 стран. Программа демонстрационных полетов, унифицированная в дни публичного посещения, включала 15 выступлений, в том числе групповой пролет вертолетов отечественного производства, пилотаж в исполнении групп «Беркуты».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

— Премьера нового самолета, который был представлен президенту Владимиру Путину, — серьезная заявка на лидерство на мировом рынке вооружений. Этот самолет станет прямым конкурентом американского F-35 в нише легкого истребителя с одним двигателем. За счет более низкой цены, традиционной надежности и простоты в освоении российской техники новый истребитель может создать для американцев очень большую проблему. Одним словом, салон МАКС-2021 продемонстрировал, что Россия по-прежнему остается в числе великих авиационных держав, поскольку способна представлять новинки в каждом сегменте авиатехники — это не только военные самолеты, но и пассажирские машины.

Руслан Пухов, военный эксперт, директор центра анализа стратегий и технологий:

— Когда на заводе в Иркутске начинали строить МС-21, то в экспертном сообществе были сомнения насчет того, удастся ли сделать двигатели для этой машины или она будет летать с импортными. И мы сегодня видим, что двигатели отечественные для самолета есть, и в этом огромная заслуга Объединенной двигателестроительной корпорации.

Виктор Мураховский, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»:

— Если мы вспомним авиасалоны прошлых лет, то заметим явный дрейф МАКСа в сторону гражданской продукции и его демилитаризацию. Главными премьерами салона стали пассажирские машины, предназначенные для коммерческих перевозок. Военный сегмент представлен в основном разработками авиационных вооружений, а не целых машин. На этом фоне премьера нового самолета, конечно, оказалась ярким событием. Создание однодвигательного истребителя, обладающего признаками машины пятого поколения, имеет большие перспективы.