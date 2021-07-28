«Основной инстинкт», «Круиз по джунглям» и «Заппа»: какие фильмы выйдут в прокат 29 июля

Фото: «Круиз по джунглям», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 29 июля большой экран представит зрителям ретротриллер «Основной инстинкт», мультфильм «Золушка и заколдованный принц», фантастическую комедию «Круиз по джунглям», триллер «Родовое проклятие», криминальную ленту «За гранью жизни», российский фильм «Карман России» и музыкальную документальную ленту «Заппа».

Открывает обзор культовый фильм Пола Верховена «Основной инстинкт», главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. При этом на роль Кэтрин рассматривались и другие претендентки: Ким Бейсингер, Грета Скакки, Мишель Пфайффер, Мэриэл Хемингуэй, Келли МакГиллис, Эмма Томпcон, Джулия Робертс и Мэг Райан. Последние три «добровольно» отклонили предложение. В итоге совместная работа Верховена и Стоун над фильмом «Вспомнить все» двумя годами ранее определила выбор в пользу Шэрон.

Сценаристом фильма в итоговой версии титров обозначен Джо Эстерхаз. Однако «нервная работа» с весьма самобытным режиссером не раз побуждала Джо к разрыву отношений. Верховен после первого ухода Эстерхаза был вынужден принести публичные извинения, что, впрочем, имело весьма кратковременный эффект. Джо, решивший под натиском протестов сексуальных меньшинств внести изменения в сценарий, вновь впал в немилость. Закончилась история этих взаимоотношений выходом культовой ленты и неслыханным по тем временам гонораром сценариста — три миллиона долларов.

По сюжету детектив Ник Каррен ведет расследование дела об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов.

Фильм был номинирован в 1993 году на премию «Оскар» в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный саундтрек», имел две номинации на «Золотой глобус» в категориях «Лучшая женская роль (драма)» и «Лучший саундтрек». Но подняться на Олимп от фильма удалось лишь Шэрон Стоун в рамках премии канала MTV, где она получила призы в категориях «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина».

Приключенческая комедия «Круиз по джунглям» режиссера Жауме Кольет-Серра адресована семьям с подросшими детьми. Звездный дуэт Дуэйна Джонсона и Эмили Блант прекрасно справился с задачей студии Disney — показать поведение двух противоположных друг другу людей, вынужденных работать сообща.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое, согласно преданиям южноамериканских индейских племен, обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников подстерегают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.

Юных зрителей порадует премьера нового анимационного фильма «Золушка и заколдованный принц», выход которого откладывался целых три года. С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, — самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключения, чтобы помочь настоящему принцу вернуть свой облик и победить силы зла.

Криминальный триллер «За гранью жизни» представит в российском прокате режиссер Майк Бернс. В главных ролях фильма снялись Джейми Кинг и Брюс Уиллис. Перед зрителями предстанет вполне «типичный» сюжет с преступными копами, наркотиками, погонями. Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Она успевает сделать несколько снимков, но ее засекают. Шеннон удается бежать, но бандиты идут за ней по пятам. Егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке, помогает ей укрыться от преследования, но можно ли доверять ему?

Драматический триллер «Родовое проклятие» режиссера Джозефа Маркантонио поведает зрителю жутковатую историю молодой пары, которая собирается покинуть Англию. Бен и Шарлотта вполне счастливы. Девушка беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом — все это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное.

Линию ужастиков продолжит канадский фильм «Демоник». В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Главной героине придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.

В боевике «Красотка на взводе» режиссера Тани Уэкслер главную роль исполнила Кейт Бекинсейл. Компанию ей составили Стэнли Туччи, Бобби Каннавале и Сьюзен Сарандон.

Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьет ее током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.

Документальная лента Сергея Нурмамеда по сценарию Леонида Парфенова «Карман России» восстанавливает панораму столетий. Вниманию зрителей представлено журналистское повествование с использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации. Ключевой прием, реализуемый в разных типах экранных технологий, — оживление. Памятники великим людям, здания, индустриальные сооружения, ландшафты Волги и Оки, кино- и фотохроника преображаются, меняются во времени и пространстве, обретают другое измерение, чтобы так или иначе взаимодействовать с современностью, вступать в диалог с потомками.

Завершает обзор документальная биографическая лента «Заппа», которая выйдет в российский прокат на день раньше традиционного дня премьер — 28 июля. В главных ролях — самый звездный состав, который только можно себе представить: Дэвид Боуи, Джон Леннон, Арсенио Холл, Мик Джаггер, Ринго Старр, Ларри Кинг, Пол МакКартни, Тимоти Кэри, Джордж Харрисон, Элис Купер... Все они играют самих себя.

Зрителю предоставляется возможность посмотреть на жизнь и творчество знаменитого Фрэнка Заппы — композитора, музыканта, автора песен, кинорежиссера. Он выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал как со своей группой The Mothers of Invention, так и сольно. Его музыку часто невозможно причислить к какому-либо одному стилю. Тексты его песен — зачастую вызов, поскольку в них слышится критика религии, защита свободы и отпор цензуре. Заппа был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году.