Дети ко дню клоуна освоили походку пингвинов

Клоун Станислав Князьков разучивает с ребятами профессиональную походку. По его словам, смешная походка — главная отличительная особенность артиста такого жанра / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

28 июля в культурном центре «Рублево» прошел день клоуна. Профессиональные артисты Олег Белогорлов и Станислав Князьков развлекали гостей мастер-классами и интерактивными играми.

Под громкие аплодисменты на сцену выходят Олег Белогорлов и Станислав Князьков. На артистах — красные носы, блестящие шляпы и яркие жилеты, все как и полагается настоящим клоунам.

— 31 июля — наш профессиональный праздник. И мы решили к этому дню создать школу, где будем учить этой профессии. И сегодня будет первый урок. Главное правило нашей школы — никаких границ и оценок, — обращается Князьков к зрителям.

Артист набирает из зала первых учеников. Пара секунд — и сцена полна детьми, которые решили постигать основы этого веселого мастерства. Первое задание учеников — сделать разминку перед выступлением. Дети начинают повторять за Олегом — потирают ручки, щелкают пальцами, топают ногами, хлопают в ладоши.

Разогревшись, дети готовы к заданиям посложнее — разучить клоунскую походку. Для этого ребята выстраиваются за ведущим. Артист командует: ходим, как пингвины, и дети начинают маленькими шажками вразвалку передвигаться по сцене.

— А как ходит веселый человек? — спрашивает Князьков.

И малыши начинают подпрыгивать на сцене, размахивая руками.

Задача вновь усложняется — ученикам необходимо научиться ходить в больших клоунских ботинках. Да не просто, а через препятствие. Ребятам нужно перепрыгнуть в них через тазик с водой по команде «ап». Учеников аплодисментами поддерживают родители из зала и каждый «студент» быстро и со смехом проходит все задания.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Клоун должен обладать правильной речью, владеть искусством пантомимы, импровизации. Артисты такого жанра часто разрабатывают реквизит и костюмы для выступлений, накладывают грим, а значит, клоуны должны владеть художественными навыками. Пригодится в профессии и знание основ детской психологии.