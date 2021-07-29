«Все время думала о еде»: Анфиса Чехова — о своем преображении и отношениях

Фото: instagram/achekhova

На телеканале «Домашний» состоялась премьера пилотного выпуска нового женского шоу «Скажи, подруга», соведущей которого стала Анфиса Чехова. Своими размышлениями о женском счастье, мужчинах и обретении гармонии Анфиса поделилась с «Вечерней Москвой».

— Анфиса, в своей программе вы обсуждаете аспекты темы под общим названием «женское счастье». Каким вы сами его сегодня видите?

— Женское счастье очень индивидуальная вещь, и у каждого атрибуты этого счастья свои. Мы все очень разные, и для одного счастье — успешная карьера, для другого — родить ребенка, для третьего — купить новую машину. Но все, что мы считаем счастьем, приобретения материальных и личных благ, очень кратковременно. «Меня наградили, и я счастлива! Я встретила мужчину, и я счастлива!» — если цепляться именно за такие моменты счастья, это будет счастье урывками.

На самом деле истинное счастье любого человека — следовать велению своей души. Если человек занимается делом, которое ему по душе, живет с человеком, который ему по душе, если он находится с собой в ладу и умеет наслаждаться самим фактом того, что он живет, — этот человек будет счастливым всегда. Наша жизнь не клубничное мороженое, бывают тяжелые времена и даже трагедии.

Но если ты в целом с собой и с миром в ладу, если ты не выживаешь, а живешь и наслаждаешься жизнью, то твое счастье — как основа пирога. Ты можешь какие угодно слои накладывать, но если есть основа, то на ней все удержится. А если ты пытаешься получить счастье, как дозу наркотика, то будешь жить как наркоман — от события к событию. А между ними у тебя будет ломка, тебе будет плохо, ты будешь чувствовать себя несчастным. Поэтому для меня счастье прежде всего в гармонии с собой и миром.

— Вы невероятно преобразились, поделитесь секретом, как добиться таких результатов?

— Я с 24 лет работаю над собой с психологами, с огромным количеством разных методик и программ, потому что мое основное желание — стать лучше, чем я есть. То есть проявлять свои лучшие качества, быть счастливой и гармоничной. Иногда вижу видео худеющих коллег, где девушка заходит в кондитерскую и восклицает: «Господи, зачем они меня тут соблазняют этими тортиками и пирожными?!» Когда я захожу в кондитерскую, мне не хочется всех этих сладостей, потому что я знаю, что для моего тела они разрушительны и не полезны. Это яд, который делает меня тяжелой, неподвижной, несчастной.

Тут как с алкоголем: люди, склонные к алкоголю, пытаются себя ограничивать, а оказавшись в ситуации, где все вокруг выпивают, начинают страшно мучиться. А когда ты не любишь выпивать, ты спокойно сидишь в подобной компании и не страдаешь от того, что люди рядом пьют. Когда ты приходишь к гармонии со своим телом, ты не боишься сорваться, потому что искренне не хочешь того, что тебя убивает, делает несчастным и нездоровым.

Фото: instagram.com/achekhova

Я в своей жизни чего только не прошла, включая гипнозы, и прекрасно знаю, что все это однажды перестает работать. Самое главное — убрать проблему лишнего веса из головы, то есть перестать себя видеть полным. Раньше, когда я худела на 20–30 килограммов, все равно чувствовала себя полной, мне всегда казалось, что я недостаточно похудела.

По своему мироощущению я все равно была полным человеком, хоть и худым снаружи. Потому что всегда пребывала в запретах и ограничениях, всегда облизывалась на то, что другие ели, а я не могла себе этого позволить. В моей голове круглосуточно крутились мысли только о том, как не сорваться, как я хочу есть, а если сорвалась, как я себя ненавижу. Нужно раз и навсегда попрощаться с этой бесконечной каруселью: пока она живет в твоей голове, ты никогда не похудеешь. Однажды я смогла с ней попрощаться и научилась любить себя даже с весом 90 килограммов, когда не влезала ни в одну вещь.

— Что вы думаете о женской дружбе?

— У меня самой очень много подруг, и я всей своей жизнью доказываю, что женская дружба существует. Мнение, что красивая женщина не имеет подруг, — это миф. Часто подруг не имеют женщины с изломанным взглядом на мир, которые имели проблемы с матерью, были ею недолюблены, конкурировали с женщинами. Насколько я знаю, красивые женщины имеют подруг именно потому, что у них не так много внутренних сомнений в отношении себя и им не нужно за счет кого-то самоутверждаться.

— А в дружбу мужчины и женщины вы верите?

— Лично в моей жизни такая история невозможна, у меня есть приятели мужчины, но друзей нет. Хотя многие из моих подруг дружат с мужчинами, и для них это нормально. Лично у меня не получается дружить с мужчинами, потому что рано или поздно все равно возникает физическое притяжение. Я пыталась дружить, но каждый раз мужчины стремились перевести эти отношения в другое русло. Либо же, если мужчина мне нравится, зачем я буду с ним дружить, когда он мне нравится именно как мужчина?

— Какие мужские качества вы сегодня цените и какие отношения для вас идеальны?

— Мне сложно выбрать себе мужчину, потому что я достигла того уровня внутреннего прогресса, когда половина мужчин мне кажутся неинтересными как собеседники, как личности. Мне перестали нравиться мужчины, которые думают только о том, как заработать денег, чего-то достичь, куда-то пробиться. Мне нравятся мужчины глубокие, с которыми можно говорить о нематериальных вещах, которые любят жизнь и интересуются окружающим миром.

Когда ты живешь, как 90 процентов населения, тебе проще найти себе пару. А когда смотришь на вещи уже под другим углом, видишь изнанку всех событий, то очень сложно найти соответствующих твоим взглядам из 10 процентов населения Земли. Сейчас я уже не выбираю мужчин, необустроенных и несостоявшихся в жизни. Так что я себе усложнила задачу, тем не менее я рада, что мне встречаются интересные, думающие мужчины, умеющие наслаждаться жизнью.

Фото: instagram/achekhova

ДОСЬЕ

Анфиса Чехова родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Начиная с 1997 года была ведущей программ «На ночь глядя», «Дрема», «Культиватор», «Звездная разведка», «Шоу-бизнес». Популярность ей принесла программа «Секс с Анфисой Чеховой», которую она вела в 2005–2009 годах. Играла в театре, снималась в нескольких фильмах.

Мать-одиночка

У Анфисы есть сын Соломон, которого она родила в 2012 году в браке с актером Гурамом Баблишвили. Супруги прожили вместе семь лет и развелись. Чехова признавалась, что не была примерной женой, но всегда оставалась верна своему мужу. Сам же Гурам заявлял, что неоднократно изменял Анфисе. Тем не менее пара разошлась мирно. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Актер оставил Чеховой с сыном недвижимость и автомобиль.

Скандальный разрыв

В 2001 году Анфиса была в отношениях с телеведущим Владимиром Тишко, но пара разошлась с громким скандалом. Владимир опубликовал письмо, в котором были неприятные подробности из личной жизни Чеховой. Он остро высказывался о ее характере, внешности. А также раскрыл ее настоящее имя — Александра Корчунова (сама же звезда утверждала, что Анфиса Чехова — это не псевдоним).

Кошек не признает

В одном из интервью телеведущая призналась, что терпеть не может кошек. Ее раздражают их запах, мяуканье и характер. Собак при этом Анфиса обожает. У нее дома живет миниатюрный песик породы чихуахуа.

Место силы

Анфиса Чехова — большая любительница путешествовать. Она ведет собственный блог, где делится впечатлениями от поездок по разным странам. «Бали — мое место силы, где я отдыхаю именно душой. А еще я очень люблю пустыню — это моя стихия, и когда мне нужно набраться энергии, я на закате еду в пустыню в любой стране, где она есть. Обожаю барханы и песочные дюны, люблю сидеть, перебирать ножками в песочке и наслаждаться гуляющим по пескам ветром», — рассказала телеведущая.

Никакого адреналина

Анфиса старается вести активный образ жизни: занимается йогой, тренируется у балетного станка. Однако экстремальные виды спорта, повышающие адреналин, телеведущая не любит.

Поэтесса

В конце 2018 года Чехова выпустила сборник собственных стихов. Телеведущая долгие годы писала стихотворения «в стол», но потом все-таки решилась их опубликовать.