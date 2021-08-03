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Взяла быка за рога: актриса Алина Алексеева о привлекательности, самооценке и отношении к браку

Юлия Панова

Мария Маслова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Развлечения
Взяла быка за рога: актриса Алина Алексеева о привлекательности, самооценке и отношении к браку
Фото: Екатерина Гончарова

Одна из стриминговых платформ выпустила сериал «Клиника счастья», одну из ролей в котором исполнила Алина Алексеева. Актриса рассказала «Вечерке» о съемках в эротических сценах, профессии ведущей и ретуше фото.

— Алина, сериал «Клиника счастья» рассказывает про интимные проблемы, с которыми сталкиваются разные люди. Как вы думаете, насколько российский зритель готов к таким сюжетам?

— Я думаю, не стоит недооценивать российского зрителя. Уверена, что с аналогичными проблемами сталкивались многие зрители или их знакомые. Увидеть это с экрана — большой шаг навстречу признанию, а значит, и решению собственных проблем. А если таких нет — это в любом случае воспитание толерантности через интересный сюжет и сопереживание героям.

— Вы описали свою героиню Соню как «феечку, не умеющую выстраивать отношения с мужчинами». В этом вы похожи? Или вы можете «взять быка за рога» и добиться нужной реакции?

— Я никогда не испытывала недостатка во внимании мужчин. Можно бесконечно обсуждать правила соблазнения, но лучшему «роковому взгляду» научил меня мой дядя, когда мне было четыре года. Схема проста: «В угол, на нос, на объект». Попробуйте!

— Во время съемок в эротических сценах хочется больше смеяться или смущаться?

— Это, безусловно, зависит от того, как выстроена сцена и какие у вас отношения с партнером. Если все сделано правильно, история логична, вы оба погружены в обстоятельства, то не хочется ни смеяться, ни смущаться, а просто хорошо сыграть эту сцену.

— Как сделать так, чтобы на экране было все откровенно, а в жизни — не стыдно?

— Чаще всего при съемке интимных сцен в помещении оставляют минимум людей за камерой. Допустим, в среднем количество людей в группе 30–40 человек, а на такие сцены могут оставить одного оператора или фокус- пуллера (помощник кинооператора, отвечающий за поддержание резкости в кадре. — «МВ»). Это создает ощущение камерности, как будто все происходящее остается между вами здесь, в этой комнате, и собраться гораздо легче.

— Вы писали, что начали очень болезненно относиться к фото- и видеоредакторам, которые меняют черты лица: увеличивают глаза, губы, уменьшают нос.

— Всех фотошопят — это нормально. При ближайшем рассмотрении никто не идеален. Другое дело, когда меняют черты лица и фигуру. Но тогда уже и не поймешь, кто на плакате — я или не я.

—Какой бы вы совет дали девушкам, комплексующим по поводу своей внешности?

— Я думаю, все закладывается в детстве. Мне справиться с комплексами помогла моя мама, так что уже в подростковый период я зашла с абсолютным ощущением принятия себя.

Как справиться с аналогичными проблемами во взрослом возрасте — я не знаю. Из работающих советов — нужно иногда напоминать себе, что люди, которым вы небезразличны, любят вас вовсе не за вашу красоту, и вы любите других не за внешность тоже. А если за внешность — то вы дурак.

— Как вы думаете, быть сексуальной — это подарок или проклятие? Легче ли жить красивым девушкам?

— Я думаю, красота и сексуальность — это совсем разные понятия. Каноническая красота или стройная фигура могут помочь произвести первое впечатление, но не более. Сексуальность — это самооценка, уверенность в себе. Безусловно, добиваться целей помогает именно она, если выбирать между ней и красотой.

— У вас был магазин винтажной одежды, а потом вы открыли доставку еды и два кафе, но забросили это дело. Не скучаете по тем временам?

— Я очень деятельная, мои предки по материнской линии — все купцы, так что купечество у меня в крови. Обычно я с головой бросаюсь в бизнес, кроме того, я помешана на контроле, и даже свои актерские дела долгое время вела самостоятельно, без агента. Сейчас у меня фокус сместился на дом и здоровье. Возможно, позже я вернусь к винтажному магазину, потому что его львиная доля была отправлена на склад ждать своего часа. Но пока все бизнесидеи поставлены на паузу.

— В 2020 году вышло много проектов с вашим участием. Вы умеете отдыхать или вам сложно отключить телефон и отойти от работы?

— Я стараюсь больше спать — лучше недоесть, чем недоспать, моему организму требуется много сна. Но обычно я решаю какие-то дела 24/7, поэтому для перезагрузки мне требуется уезжать в те места, где связи просто нет.

Быстрым перезапуском это не назвать, но неделя в Хибинах или на Алтае помогают отключиться от дел или хотя бы временно не погружаться в них полностью.

Взяла быка за рога: актриса Алина Алексеева о привлекательности, самооценке и отношении к бракуКадр из сериала «Ольга» / 2016 год

— Вы стали появляться в роли ведущей. Это профессия, где нужно оперативно реагировать на обстановку вокруг и уметь пошутить. В вас есть навык «быстрого юмора»?

— Да, я очень быстро шучу, и не все успевают уловить шутки. Тогда приходится шутить медленнее. Или смешнее. А вообще в роли ведущей мне очень нравится — играть разных персонажей здорово, но иногда приятно побыть самой собой.

— Вы коренная москвичка. Куда бы посоветовали пойти тем, кто первый раз приезжает в столицу?

— Я обожаю музеи, историческую архитектуру. В поисках интересных зданий после прогулки по главным улицам столицы я бы посоветовала отправиться в Басманный район. Там сохранилось очарование дореволюционных построек.

—Вы говорили, что не верите в брак. Изменилось отношение к замужеству?

— Регулярно повторяют этот вопрос, но я такого не говорила — это фраза, выдернутая из контекста. Я сказала, что вовсе не считаю кольца и роспись обязательным условием и подтверждением любви, и того же мнения придерживаюсь до сих пор.

ДОСЬЕ

Алина Алексеева родилась 21 августа 1988 года в Москве. Работала моделью. Больше всего известна по роли Лены в сериале «Ольга». В фильмографии Алины также есть работы в картинах: «Настя, соберись!», «LOVE», «Чумовой Новый год», «Страна Чудес», «Елки новые», «Кухня», «Самый Новый год!», «В любви что-то есть», «Деньги» и другие.

Актеры против режиссеров

«Почти весь мой круг друзей — это представители творческих и научных профессий. Но актеров в нем меньше, чем, допустим, режиссеров или продюсеров, — рассказала «Вечерке» актриса. — Но никакой особенной причины тому нет, просто так сложилось».

Любит готовить

Алина часто делится рецептами вкусных и быстрых блюд в своих социальных сетях. Например, картофелем по-генуэзски.

«Звучит красиво, да? И выглядит здорово, и на вкус великолепно. А блюдо простое и бюджетное, — поделилась с «Вечеркой» Алина. — Для приготовления понадобятся кальмар, картофель, оливковое масло, зубчик чеснока, немного белого сухого вина, томаты и специи по вкусу».

Исправить прикус

У Алины с детства есть один кривой зуб на нижней челюсти. Девушка год носила каппы (это можно увидеть, если внимательно смотреть за ней в сериале «Пекарь и красавица»), но из-за нулевого результата она махнула на это рукой. Сейчас из-за опасности стирания зубов Алина срочно решила вернуться к этому вопросу и ищет самый лучший способ решения проблемы.

Переедет в Басманный

Недавно актриса купила новую квартиру и сейчас рассказывает про ход ремонта своим подписчикам. Квартира девушки находится в ее любимом Басманном районе. До этого Алина успела пожить и на Арбате, и на Пресне, и в Хамовниках. Но именно к Басманному «прикипела всей душой».

Борьба за экологию

Несколько лет назад Алина Алексеева начала сортировать мусор, подбирать все «лишнее» на пляжах и пикниках. А еще она иногда выезжает в приюты для животных и развозит еду.

Безумное торжество

Недавно Алина побывала на самой безумной свадьбе.

Она проходила в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева. Торжество сделали в виде конференции по психоанализу, социологии и искусству. По словам актрисы, как только она приехала на свадьбу, ее сразу сделали ведущей. И хоть она вообще не понимала смысл того, что объявляла и о чем говорила, Алина справилась с возложенной на нее ролью.

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