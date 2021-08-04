«Отряд самоубийц» и «Пес под прикрытием»: какие фильмы выйдут в прокат 5 августа

Фото: «Пес под прикрытием», 2019 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 5 августа большой экран представит зрителям боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет», анимационные фильмы «Пес под прикрытием» и «Мулан. Новая легенда», криминальную ретродраму «На последнем дыхании», триллер «Полночь на злаковом поле», фильм ужасов «Заклинание Джинна» и комедию «Я создан для тебя».

Открывает обзор самая ожидаемая премьера недели — боевик режиссера Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Продолжение фильма о команде суперзлодеев, действующей в интересах правительства, вышло под стать первой части.

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Правила в отряде достаточно просты: суперзлодеи выполняют секретные задания. Если «агент» выбывает из игры, его место занимает другой. Ко второй части, таким образом, свои места в отряде удалось сохранить Капитану Бумерангу, Рику Флэгу и Харли Квинн. Новых же персонажей заметно прибавиться. «Госинтересы» предстоит отстаивать Миротворцу, Бладспорту, Монгалу, Мыслителю, Саванту, Блэкгарду.

Юных зрителей большой экран порадует выходом двух анимационных фильмов. Первый из них — «Пес под прикрытием» — должен был выйти в прокат еще в прошлом году. Но по понятным причинам его появление на экране было отложено.

Гости кинотеатров увидят приключенческую комедию о собаке Тоби, которая живет вполне обычной счастливой жизнью. Но это лишь прикрытие — втайне от своих хозяев Тоби подрабатывает секретным правительственным агентом.

Китайский мультфильм «Мулан. Новая легенда» режиссера Лео Ляо также ждал появления на большом экране с прошлого года. Зрителям предстоит увидеть историю сильной духом женщины, которая, вопреки традициям, вступила в ряды армии, чтобы сражаться за свою родину. Пойдя на хитрость, девушка заняла в строю место отца. Теперь ей придется скрывать свое истинное лицо от новых друзей, но честь обманом не добудешь — ее нужно заслужить в сражениях, благородными поступками, самоотверженным и чистым сердцем. Мулан отправляется навстречу судьбе с гордо поднятой головой и крепко сжатым в руке мечом.

Ретроэкран в российских кинотеатрах на этот раз заняла криминальная драма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Фильм, увидевший свет в 1960 году, стал первой полнометражной лентой режиссера и произвел настоящий фурор, бросив вызов традиционным канонам. Главные роли в картине сыграли Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо. Кстати, Жан-Поль снимается в картине далеко не в статусе суперзвезды, что напрямую сказалось на его гонораре.

Впрочем, режиссеру удалось «сэкономить» не только на будущей звезде французского кинематографа. Так, сценарий сочинялся Годаром и Трюффо прямо перед началом съемочного дня, диалоги актеры придумывали на ходу, операторская тележка также была непосильной финансовой тратой, поэтому в некоторых сценах оператора катали на стуле с колесиками. Отсутствие большого бюджета во многом стало для картины большим плюсом. Пожалуй, только в ней можно увидеть настоящий Париж 60-х годов прошлого века с широкими дорогами и маленькими кафешками. В итоге съемочный процесс длился меньше месяца.

Фильм рассказывает о Мишеле Пуакаре — прожигателе жизни, зарабатывающем на жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок — просто живет как хочет, ни на кого не рассчитывая, ни с кем не считаясь. Видимо, потому что молод и самонадеян.

Но однажды по дороге в Париж Мишель убивает полицейского — просто для того, чтобы избежать неприятных расспросов. С этой минуты в его жизни больше не будет ничего, кроме неприятностей.

Традиционно в российском прокате в качестве новинок присутствуют фильмы ужасов и триллеры. В четверг все они будут иметь американское происхождение. Так, криминальный детектив, основанный на реальных событиях, «Полночь на злаковом поле» зрителям представит режиссер Рэндолл Эмметт. Главные роли в фильме исполнили Брюс Уиллис, Меган Фокс, Эмиль Хирш и Машин Ган Келли.

По сюжету два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда понимают, что их дело пересекается с многолетним расследованием серийных убийств. Они объединяются с техасским рейнджером, но вскоре девушка-агент сама оказывается в лапах у маньяка, и теперь у ее напарников есть всего несколько часов на спасение жизни.

Фильм ужасов «Заклинание Джинна» режиссера Давида Шарбонье поведает зрителю историю маленького мальчика, который после смерти мамы переезжает с отцом в новый дом. Здесь он находит древнюю книгу заклинаний. Когда отец уходит в ночную смену, мальчик вызывает Джинна, который, как обещает книга, может исполнить его заветное желание. Но желание все не исполняется, зато в доме начинают происходить жуткие вещи. Дилан понимает, что у всякой услуги есть цена. И Джинн начинает свою игру.

Завершает обзор фантастическая мелодрама «Я создан для тебя» режиссера Марии Шрадер. Зрителю предлагается к просмотру фильм об отношениях, технологиях и будущем.

Альма — человек науки. Том — андроид. Чтобы получить финансирование для своего исследования, Альма соглашается принять участие в необычном эксперименте: в течение трех недель с ней будет жить Том — робот, воплощающий в себе и в своей внешности представления женщин об идеальном мужчине. Его алгоритмы тщательно просчитывают каждое действие, способное осчастливить любую, однако Альма не так проста и не так предсказуема. За эти дни каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.