«Феодосийская сказка», «Аннетт» и «Главный герой»: какие фильмы выйдут в прокат 12 августа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 12 августа большой экран представит зрителям мелодраму «Магия лунного света», российскую приключенческую ленту «Феодосийская сказка», музыкальную драму «Аннетт», боевик «Главный герой» и триллер «Не дыши-2».

Открывает обзор мелодрама Вуди Аллена, снятая в 2014 году, «Магия лунного света». Лента стала четвертой после фильмов «Манхэттен» (1979), «Кое-что еще» (2003) и «Жасмин» (2013), снятой в анаморфированном формате «Синемаскоп». Полноценным героем фильма стала музыка. При показе начальных титров звучит классика — отрывки из балета «Весна священная» Игоря Стравинского, «Болеро» Мориса Равеля и второй части Симфонии № 9 Людвига ван Бетховена. Помимо них зритель услышит композиции группы Queen. Главные роли в фильме блистательно сыграли Колин Ферт и Эмма Стоун.

Действие ленты разворачивается в 1928 году. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи.

Семейную аудиторию в прокате порадует российская лента «Феодосийская сказка» режиссера Натальи Лебедевой. В главных ролях фильма снимались Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Виктор Куклин, Митя Махонин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов.

История о мальчике Мите, впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас ее существование находится под угрозой. Если юный герой сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, а желания искренни.

Порадует юных зрителей и очередная серия «МУЛЬТ в кино. Для героев и принцесс». Правда, выхода анимационной ленты придется подождать еще два дня — до 14 августа. На этот раз Кеша, Тучка и Лисичка будут с помощью квадрокоптера искать единорога, Катя и Эф отправятся в Мексику, кошечки и собачки помогут птенцу, Лео и Тиг познакомятся с Каменным великаном, а Сказочный патруль будет искать вора.

Музыкальная мелодрама «Аннетт» режиссера Леоса Каракса стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля и удостоилась на нем приза за лучшую режиссуру.

Фильм рассказывает историю супружеской пары стендап-комика и оперной дивы, которых играют Адам Драйвер и Марион Котийяр. У одаренных личностей рождается дочь Аннет, обладающая необычным даром.

В прологе фильма режиссер показывает своей дочери Насте студию, где распеваются музыканты группы Sparks и их бэк-вокалистки. Этот момент в фильме, пожалуй, один из самых важных: с одной стороны, он оповещает зрителя о том, что фильм будет музыкальным, а с другой — что он очень личный.

Фантастический боевик «Главный герой» режиссера Шон Леви фактически своим слоганом обозначил основную мысль «произведения». «Жизнь слишком коротка, чтобы быть на вторых ролях» — это и лозунг фильма, и главного его героя.

У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Столкнувшись с новой реальностью, герой понимает, что больше не обязан играть старую роль. Вместо стороннего наблюдателя он решает стать главным — хорошим парнем в синей рубашке. Однако его действия в итоге могут привести к уничтожению всей игры.

Триллеры в этот день премьер представлены в российском прокате лентой «Не дыши-2» режиссера Родольфо Саягес. Как очевидно из названия, фильм является продолжением одноименного ужастика 2016 года. Главную роль в фильме исполнил Стивен Лэнг.

Изначально съемки планировалось начать в апреле 2020 года, но в итоге пандемия внесла свои коррективы. Фильм начали снимать лишь в августе, а в октябре процесс уже был завершен.

Зрители увидят ленту об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.

Триллер «Ночь страха. Противостояние» режиссера Далласа Берджесса расскажет историю о том, как потерявшая память героиня становится объектом охоты и полицейских Техаса и кровожадной банды психопатов в масках, которой руководит некий Хайд. Параллельно с борьбой за жизнь она пытается найти ответ на главные вопросы — кто она на самом деле и что с ней произошло.