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«Блокадный дневник» и «Петровы в гриппе»: какие фильмы выйдут в прокат 9 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
«Блокадный дневник» и «Петровы в гриппе»: какие фильмы выйдут в прокат 9 сентября
Фото: Петровы в гриппе, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 9 сентября большой экран представит зрителям историческую драму «Блокадный дневник», фантастическую ленту «Петровы в гриппе», российские картины «Навстречу мечте», «Соври мне правду» и «Небесная команда», анимационный фильм «Вокруг света за 80 дней» и традиционные ужастики «Злое» и «Дом на другой стороне».

Открывает обзор историческая драма «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева, первый показ которой назначен на день раньше большого премьерного дня — 8 сентября. На 42-м Московском международном кинофестивале черно-белый фильм был признан лучшей картиной 2020 года, получив также и приз зрительских симпатий.

Основой фильма стали воспоминания Ольги Берггольц и блокадников, а вдохновением — «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод. Не работают водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идет через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним.

Британская лента режиссера Иэны Риксон «Уолден, или Жизнь в лесу» на большой экран также выйдет раньше на один день — 8 сентября. Фильм снят по мотивам одноименной книги Генри Дэвида Торо, который весной 1845 года, будучи 27-летним молодым человеком, решил поставить эксперимент по изоляции от общества потребления и ужасов промышленной революции и поселился в одиночестве в хижине в лесу. Всем необходимым для жизни он обеспечивал себя самостоятельно, проводя большую часть времени за огородничеством, рыбалкой, чтением классиков, плаванием и греблей. В уединении Торо провел более двух лет и написал по мотивам своего опыта книгу.

Спустя примерно 200 лет убежденный экоактивист Брайан с молодой женой Стеллой удаляются от мира, который стоит на грани климатической катастрофы: цунами в Шри-Ланке унесло миллионы жизней; тысячи беженцев хлынули в Индию, которую уже раздирает борьба за питьевую воду. В уединенной хижине в лесу Стелла слушает новости, среди которых — объявление о возвращении из успешной миссии на Луне очередного отряда астронавтов. Одна из этих покорительниц космоса — родная сестра-близнец Стеллы, Кэсси.

Как никогда в национальном прокате в ближайший четверг выходит большое количество российских лент. Первая из них — долгожданная, нашумевшая еще до премьеры фантастическая драма режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», в главных ролях которой снялись Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Драма «Навстречу мечте» режиссера Ирины Гобозашвили повествует о двух подростках, Кате и Олеге, покинувших родные дома каждый по своим причинам. Олег в поисках своей мечты, а Катя — в период подросткового бунта из-за постоянных конфликтов с матерью. Это история о семейных ценностях, взаимоотношениях между родителями и детьми, и о том, как случайная встреча может изменить жизнь навсегда.

Дебютная лента-триллер для режиссера Ольги Акатьевой «Соври мне правду» представит зрителю историю любовного многоугольника, главные роли в котором сыграли Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный и Елизавета Кононова.

Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.

Владимир Алеников в российском прокате покажет спортивную биографическую драму «Небесная команда» о ярославском хоккейном клубе «Локомотив». В фильме снялись Алексей Гуськов, Ирина Розанова и Андрей Мерзликин.

Лента напомнит зрителю события 2011 года, когда основной состав команды погиб в авиакатастрофе. Пока живут фанаты, надежда не умрет. Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом», разделит спортивный мир на до и после.

Юных гостей кинотеатров ближайший четверг порадует французской анимационной лентой «Вокруг света за 80 дней». Зрители же старшего поколения увидят новую версию приключений умнейшего Паспарту. Безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Традиционно в российский прокат пожалуют фильмы ужасов. Американская лента «Злое» режиссера Джеймса Вана расскажет о том, как жизнь главной героини Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

Второй фильм — «Дом на другой стороне» в постановке Дэвида Брукнера — поведает о том, как после внезапной смерти мужа скорбящая вдова, в роли которой снялась Ребекка Холл, разбирает вещи в загородном доме на берегу озера. Когда начинают происходить всякие странности, женщина сначала грешит на призраков, но вскоре понимает, что у мужа были свои секреты.

Завершает обзор американская комедия «Отчаянные аферистки» с вечным сюжетом про парочку обычных домохозяек, которые сумели провернуть нелегальное дельце — превратили несколько обычных купонов на еду в 40 миллионов долларов.

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