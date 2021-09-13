О чем сериал «Вертинский»

Сценический образ Александра Вертинского, которого сыграл актер Алексей Филимонов, — контрастный Пьеро, воплощающий собой комического страдальца, печального шута / Кадр из сериала «Вертинский» / 2021 год

13 сентября проект Первого канала — сериал «Вертинский» стартует на платформе KION. Поясняем, чем интересен этот кинороманс.

За последние пару лет в сериальной продукции наметилось стойкое деление на проекты, которые создают для телевидения (эффектные, но приглаженные) и те, что готовят для платформ (резкие, но откровенные). «Вертинский» — это и то и другое. У сериала две версии — по телевизору покажут ту, что с возрастным ограничением от двенадцати лет, на платформе выйдет вариант восемнадцать плюс. Сперва проект будет появляться в сети, затем в эфире. История шансонье Александра Вертинского, который жил на стыке XIX– XX веков, имеет все шансы объединить зрителей очень разных. Залогом тому служат люди, создавшие проект.

— Однажды ночью мне позвонила моя хорошая знакомая Анастасия Александровна Вертинская и спросила: «Костя, не хотите ли вы сделать фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь, — вспоминает об идее сериала продюсер Константин Эрнст. — Я подумал, что грех отказываться.

Работать над сериалом пригласили Авдотью Смирнову — режиссера «Кококо» (2012), автора сценария «Прогулки» (2003) и многих других проектов. Актера, подходящего на главную роль, — Алексея Филимонова, который играл в «Кислороде» (2008) и не только, — режиссер определила для себя сразу.

— Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала, — вспоминает Смирнова. — Потому что, с одной стороны, в Алеше есть невероятное, как бы природные и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов.

Также в сериале играют Анна Михалкова, Паулина Андреева, Александр Устюгов, Степан Девонин и другие.

Что касается производства, идея многосерийного фильма появилась в 2013 году, но съемки отложили. А когда наконец они начались, то развернулись на три страны: Россию, Турцию и Венгрию. Снимали в Санкт-Петербурге, Будапеште и Стамбуле. На площадке побывали восемь тысяч артистов массовых сцен, притом у каждого был свой костюм. Такой размах необходим, чтобы показать жизнь известного певца.

— Александр Николаевич видел две мировые войны, в одной служил санитаром, а во второй ему хватило мужества вернуться на территорию тяжело воюющей страны, — делится Авдотья Смирнова. — Он видел гражданскую братоубийственную войну и уцелел в ней. Он вернулся в сталинский Советский Союз из 25-летней эмиграции и тоже уцелел в нем.

В 30-е годы у него было два полуторатысячных концерта в Нью-Йорке, а вернувшись в СССР в 1946 году, он собрал в Москве полный Колонный зал...

Что же получилось? Кино актуальное, в каждой серии затрагивающее ту или иную боль современности. Кино красивое, поражающее размахом декораций и костюмов. Кино богатое на события — наблюдать за происходящим на экране увлекательно. Кино музыкальное и поэтичное. Кстати, вокальные номера в сериале исполняют сами артисты, и делают это так, что берет за душу. А главное — кино теплое.

— Вертинский — это про доброту и жалость, — уверяет режиссер проекта. — Про способность посочувствовать, увидеть другую судьбу.

СПРАВКА

Александр Вертинский (1889–1957) — русский эстрадный певец, поэт, композитор, киноактер. Вдохновлялся поэзией Блока. Был очарован Верой Холодной. Был близок с Марлен Дитрих. Дружил с Федором Шаляпиным. Поздно женился. Воспитал двух дочерей — Марианну и Анастасию. Лауреат Сталинской премии, чьи песни запрещала цензура. Давал концерты до самой смерти.