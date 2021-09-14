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Во сколько обойдется отдых в Крыму и Краснодарском крае осенью

Вероника Ушакова

Развлечения
Во сколько обойдется отдых в Крыму и Краснодарском крае осенью
Крым, город Щелкино. Туристка Ольга Микулик и ее дочь Ева отдыхают на берегу Азовского моря / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Краснодарский край и Крым вновь лидируют по продаже путевок на бархатный сезон. «Вечерняя Москва» выяснила, куда могут поехать москвичи и во сколько обойдется осенний отпуск.

В этом году в бархатный сезон москвичи отправятся в Краснодарский край, Крым и Турцию. Директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова отметила, что эти направления сейчас лидируют, судя по спросу на путевки.

— Эти курорты неизменно популярны из года год. Они привлекают туристов и хорошей погодой, и выгодными условиями, — добавила Наталья Осипова.

Готовы тратить больше

Количество подтвержденных бронирований туров из Москвы на период бархатного сезона в этом году в два раза больше, чем в предыдущем, сообщила член ассоциации «Альянс туристических агентств», директор по стратегическому развитию туристического агентства Екатерина Бежанова. Вырос и средний чек на путевки в Краснодарский край и Республику Крым — на семь тысяч рублей.

Так, в 2020 году стоимость составляла 12 тысяч рублей. А в 2021 цифра увеличилась до 19 тысяч рублей.

— Это не значит, что в 2020 году туры были дешевле. Цены остались примерно на том же уровне. Просто из-за локдауна люди были не готовы тратить много на путевки, — отметила Екатерина Бежанова.

Средняя стоимость включает путевки и без перелета, в них входят только домики экономкласса. А такие туры можно найти от 5–6 тысяч рублей и в Краснодарском крае, и в Крыму.

За чурчхелой и пахлавой

По данным «Альянса туристических агентств», в среднем недельный отдых на Черноморское побережье Краснодарского края обойдется московским туристам в 15 тысяч рублей. Это цена экономкласса на двоих. В стоимость тура входят перелет, проживание в гостевом домике и длительная пешая прогулка до самого побережья. Самые популярные туры среди москвичей — с отдыхом в трехзвездочных отелях. 38 тысяч рублей стоит путевка на двоих, только проживание уже не в домике, а в парк-отеле. Да и до моря гораздо ближе. Пятизвездочные отели стоят от 180 тысяч рублей на двоих.

Цены на отдых на крымском побережье в классе эконом и в среднем сегменте такие же, как в Краснодарском крае. Дешевле только пятизвездочный отдых: цены начинаются от 100–120 тысяч рублей.

Достаем загранпаспорта

Средний чек вырос и на туры в Турцию, отмечают члены ассоциации «Альянса туристических агентств». В 2020 году на путевки в Анталью, Аланью и другие прибрежные города люди в среднем тратили 43 тысячи за недельный отдых на двоих. А в этом году средний чек составляет уже 65 тысяч рублей. При этом, как отметила Екатерина Бежанова, цены остались примерно на уровне прошлого года. Так, недельный отдых на двоих обойдется москвичам минимум в 50 тысяч рублей. За пятизвездочные отели придется отдать сумму около 150 тысяч рублей.

— Это туры «все включено». Их любят покупать семьи с детьми, — отметила Екатерина Бежанова. — Преимущество в том, что не нужно заботиться о том, как правильно организовать свой досуг.

Сфинкс уже ждет

— Впервые за шесть лет у нас появились прямые перелеты в Египет, на курорты, — рассказала руководитель туристического агентства Диана Фердман. — Пользуются спросом туры в Грецию и альтернативные варианты.

Диана Фердман рассказала, что недельный отдых в Египте на двоих стоит от 55 тысяч рублей.

Экономварианты в Грецию можно приобрести от 45 тысяч рублей. Объединенные Арабские Эмираты — от 52 тысяч рублей за недельный отдых экономкласса на двоих. Мальдивы — от 120 тысяч рублей, Доминикана — от 100 тысяч рублей, Мексика — от 150 тысяч рублей, Куба — от 102 тысяч рублей.

Во сколько обойдется отдых в Крыму и Краснодарском крае осеньюФото: Вечерняя Москва

Сегодня — музей, завтра — галерея

— Европейские страны на конец осени предлагают выгодные экскурсионные туры, — подчеркнула Диана Фердман.

—Недельный отдых в Венгрии на двоих обойдется москвичам от 60 тысяч рублей. В Чехии — от 65 тысяч рублей. Выгодно приобрести экскурсионные путевки можно и в российские города, отметила глава туристических ассоциаций Наталья Осипова.

— Цены снижаются, потому что наплыв туристов становится меньше: дети идут в школу, студенты учатся, — отметила директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

Наиболее популярные города: Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, а также города Поволжья, где при хорошей погоде можно застать и теплоходные туры.

Дальше — дешевле Цены на российские и зарубежные туры начнут снижаться уже в конце бархатного сезона. По прогнозам «Альянса туристических агентств», в октябре и ноябре стоимость путевок на курорты упадет до минимума. Повысятся цены только к концу декабря, ближе к новогодним праздникам.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии:

— В бархатном сезоне в этом году продолжаются тенденции лета. Поэтому москвичи, по моим наблюдениям, все чаще выбирают для отдыха юг России. К тому же с сентября авиаперелеты стали дешевле. Их стоимость упала на 30 процентов по сравнению с летними ценами.

А с 1 октября, по прогнозам многих экспертов, цена на перелет снизится еще на 10 процентов. На втором месте по популярности остается северо-запад России, а именно Санкт-Петербург, Калининград. Конечно же, поедут москвичи и на Байкал.

Но нужно понимать, что период действия программы туристического кешбэка завершился. Ранее ею уже воспользовались более 2 миллионов россиян. В бархатном сезоне вернуть 20 процентов от стоимости поездки не получится.

Дмитрий Давыденко, председатель общественного совета при Ростуризме:

— Отправляясь в Краснодарский край, нужно учитывать, что гостиницы принимают туристов только со свидетельством о вакцинации. Не подойдет ни ПЦР-тест, ни справка о том, что человек уже переболел ковидом.

И эти ограничения, по нашим прогнозам, на спрос в итоге повлияют. Он уже сейчас стал ниже, чем в июне этого года. Причем такие требования только в Краснодарском крае. На крымских курортах, например, таких условий нет. Популярной в бархатный сезон всегда была Турция.

Здесь в этом году туристу дается выбор, в отличие от Краснодарского края — нужно иметь или свидетельство о вакцинации любым препаратом, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о том, что человек переболел коронавирусом. А в Абхазии, которая тоже достаточно популярна в бархатный сезон, не требуется никаких документов.

Мы можем прогнозировать, что туристические направления уже не будут закрываться из-за ограничений, потому что вакцинация идет хорошими темпами по всему миру. А когда российские вакцины признает Всемирная организация здравоохранения, нашим туристам будет доступно больше стран.

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