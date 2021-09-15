«Молчание ягнят», «Литл Гром» и «Дюна»: какие фильмы выйдут в прокат 16 сентября

Фото: «Дюна» / 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 16 сентября большой экран представит зрителям ретротриллер «Молчание ягнят», анимационные фильмы «Литл Гром», «ФиксиКИНО. Большая перемена» и «Маски для Николаса», фантастическую драму «Дюна», боевик «Узники страны призраков», комедийные ленты «Все о сексе», «Холостяк на свадьбе» и «Безумное кино для взрослых», фильм ужасов «Мотель «Нигде».

Открывает обзор фильм-легенда режиссера Джонатана Демме «Молчание ягнят», снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса. Главные роли в триллере блистательно исполнил потрясающий актерский дуэт — Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Картине удалось завоевать все пять главных наград премии «Оскар»: «Лучшая картина», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший сценарий». При этом Энтони Хопкинсу досталось всего лишь 16 минут экранного времени, что, как было упомянуто выше, не помешало ему завоевать «Оскар». Десять лет назад фильм, как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение», был включен в Национальный реестр фильмов США.

По сюжету фильма психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу. ФБР, уверенное, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным-маньяком Ганнибалом Лектером, который мог бы помочь составить психологический портрет убийцы. Сам Лектер отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей личной жизни.

Юных зрителей российский прокат порадует тремя анимационными лентами. Первая из них — бельгийская «Литл Гром» — расскажет о неуловимом мустанге. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его — мечта Якари и его подруги Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

Мексиканский мультфильм «Маски для Николаса» отправит зрителей в фантастическое приключение волшебных снов. Маленький Николас переезжает к любящим бабушке и дедушке, а также к кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые сшила его мама. С ними главный герой отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.

Очередная серия анимационного фильма «ФиксиКИНО. Большая перемена» также выйдет в прокат в ближайший четверг. Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть.

Самая долгожданная премьера сезона, которая уже была представлена зрителю на Венецианском кинофестивале, в середине сентября выходит и в российский прокат. Фантастическая драма Дени Вильнева «Дюна» своим появлением на свет обязана многим государствам — ее съемки проходили в Венгрии, ОАЭ, Иордании, Норвегии, Австрии и Словакии. Так, сцены океанов на Каладане снимали в Норвегии. Сцены пустынь на Арракисе — в Иордании и в Абу-Даби.

Фильм Вильнева стал третьей экранизацией научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда могущественные семьи начинают борьбу за планету Арракис. Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж.

В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

Англоязычный дебют японского режиссера Сиона Соно «Узники страны призраков» перенесет зрителей в мир после взрыва ядерной бомбы. В этой действительности герой-одиночка, которого играет Николас Кейдж, отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку губернатора. Пути к отступлению нет: на него надет начиненный взрывчаткой костюм. Он еще не знает, что от успеха его миссии зависит судьба человечества.

Комедийную ленту «Все о сексе» в российский прокат делегировала режиссер Дакота Шэйн Горман. Зрителю предстоит увидеть непростые жизненные перипетии трех беспечных подруг: Морган, Кейси и Сэйдж. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган — перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги.

Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справиться с любыми проблемами.

Французская комедия «Холостяк на свадьбе» режиссера Лорана Тирара поставит главного героя в очень щекотливое положение. Родственники попросили его — заядлого холостяка — подготовить торжественный тост к свадьбе сестры. Героя охватывает паника. Во-первых, он не любит выступать на публике, а, во-вторых, ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем.

Драматическая комедия, самый скандальный фильм года, лента румынского режиссера Раду Жуде — «Безумное кино для взрослых» — взяла «Золотого медведя» 71-го Берлинского кинофестиваля.

Социальная сатира о сексе и лжи была снята во время пандемии летом 2020 года. Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.

Вполне условно фильм можно разбить на три равноценные составляющие, абсолютно непохожие друг на друга. Первая из них — прогулка по Бухаресту, плавно переходящая в его исследование. Вторая — основные исторические этапы Румынии и крайне печальное состояние современного общества. И, наконец, «публичный суд», смахивающий на вульгарное шоу.

Драматические картины представлены в российском прокате тремя лентами. Итальянская «Тайна сестер Макалузо» поведает зрителям о девчушках, живущих без родителей на окраине Палермо. Несмотря на трудности, их детство наполнено надеждами на будущее, пока внезапное происшествие не меняет размеренный уклад их жизни. Теперь сестер объединяет общая тайна.

Лента «Любовь, страх и ненависть» канадского режиссера Мэтта Биссоннета в очередной раз намекнет российскому зрителю, к чему приводит чрезмерное употребление алкоголя. Роль алкоголика и бабника в этот раз досталась солидному человеку — профессору университета Сэмюэлу. Но внезапно ему начинают видеться удивительные вещи: то на хоккейном матче вдруг все становится вверх дном, то в ресторане его встречает официантка с головой тигра, то в баре идеальным собутыльником становится не кто иной, как сам Франкенштейн.

Французская драма «Сюзанна Андлер» расскажет вполне прозаичную историю ни в чем не нуждающейся женщины. Она — жена миллионера. Муж и дети находятся на каникулах, а главная героиня осматривает просторную виллу на Лазурном берегу. Муж годами изменяет ей, и теперь она впервые заводит молодого любовника и договаривается встретиться с ним здесь. Этот день должен стать поворотным моментом для Сюзанны. Ей придется сделать выбор между устроенной, но несчастной жизнью жены и матери и своей свободой.

Единственным фильмом ужасов, который порадует поклонников премьерой в российском прокате, стал триллер Билла Бенца «Мотель «Нигде».

Энни Кларк, известная под псевдонимом St. Vincent, хочет снять документальный фильм о себе и своем концертном туре и поручает это своей лучшей подруге Кэрри Браунштейн. Но дело в том, что в жизни Кларк оказывается довольно скучным персонажем — играет в «Скрэббл» после концертов, рано ложится спать, ест редиску. Браунштейн предлагает добавить в действие больше интриги и драйва, чередуя комедийные сцены с концертными перформансами.

В итоге зритель увидит невероятную трансформацию зануды в звезду, темных чувств — в притягательные образы, а St. Vincent — в подобие Дэвида Боуи.