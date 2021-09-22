«Иван Денисович», «Дело» и «Холодный расчет»: какие фильмы выйдут в прокат 23 сентября

Фото: Иван Денисович, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 23 сентября большой экран представит зрителям несколько лент национального производства: «Иван Денисович», «Молоко», «Дело», «Вне зоны доступа» и «Семья года»; чудесные мультфильмы «Говард и Королевство хаоса» и «My Little Pony: Новое поколение», комедию «Махнемся телами», драму «Случайность и догадка», фильм ужасов «Клаустрофобы-2: Лига выживших», триллер «Холодный расчет» и документальную ленту Oasis Knebworth 1996.

Открывает обзор фильм российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович». Работа над экранизацией повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» продолжалась почти четыре года. Главную роль в ленте исполнил Филипп Янковский. За эту роль актер на фестивале в Локарно получил награду независимых кинокритиков Boccalino d’Oro.

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками он строит завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.

Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой.

В драме Карена Оганесяна «Молоко» в главных ролях снялся действительно звездный состав — Юлия Пересильд, Елена Валюшкина, Гоша Куценко, Андрей Бурковский и Юрий Колокольников.

Главная героиня — повар Зоя — устраивается в школу города Кировск психологом. Ей нужна работа рядом с домом, чтобы следить за двумя пингвинами, которые живут в ее ванной. Интрига фильма — северное сияние, красотой которого горожан уже не удивить. Но именно благодаря ему Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.

Фильм Германа-младшего «Дело», для которого премьерной площадкой стала программа «Особый взгляд» Каннского фестиваля, расскажет непростую историю специалиста по литературе Серебряного века, профессора Давида Гурамовича, который обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы. Неожиданно для себя профессор сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест.

Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

В главных ролях в картине снимались Мераб Нинидзе, Роза Хайруллина, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александра Бортич и Александр Паль.

Мелодрама режиссера Анны Курбатовой «Вне зоны доступа» покажет, прежде всего, современным подросткам, каким неординарным может быть мир без гаджетов.

По сюжету 16-летний Ваня после ссоры с отцом вместо Испании едет в деревню к тете Наде и ее дочке Ане. Там живут его друзья детства — Маша и Кирилл, которых Ваня видел последний раз четыре года назад. После того как он случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться на все лето от гаджетов и придумывают себе интересные занятия. Ваня неожиданно понимает, что влюблен в Машу, как и Кирилл. Друзья встанут перед выбором — соперничать или дружить.

Режиссер Айнур Аскаров представит в прокате комедию «Семья года». Обычная многодетная семья Рахматуллиных, окончательно увязшая в кредитах и долгах, на стареньком микроавтобусе едет на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса — последний шанс спасти семью от краха.

Юных зрителей российский экран порадует двумя премьерами анимационных фильмов. Первый — «Говард и Королевство хаоса» канадского режиссера Шона Патрика О’Рейли — расскажет о новых приключениях молодого Говарда Лавкрафта, который на этот раз отправляется в Антарктиду. Ему вместе с отцом, дядей и доктором Генри Армитиджем предстоит предотвратить пробуждение легендарного Ктулху.

Второй мультфильм порадует поклонниц маленьких лошадок. В новой серии «My Little Pony: Новое поколение» окажется, что не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена — у этого волшебного мира есть надежда. Вместе с единорожкой Иззи и другими друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию.

Вниманию зрителей кинотеатры представят два драматических фильма. Один из них — «Случайность и догадка» японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Лента состоит из трех новелл, объединенных темой неслучайных совпадений. В первой девушка Миэко понимает, что преследующий ее подругу парень — ее бывший возлюбленный, с которым она порвала полтора года назад. Вторая история о студентке, которая пытается отомстить профессору, получившему премию Акутагавы и одновременно не давшему ей диплом. Однако девушка сама попадет в расставленную ею ловушку. Третья история повествует о странной встрече на мосту, в которой две женщины принимают друг друга за подруг юности и исповедуются в своих сомнениях.

Драматический триллер «Холодный расчет» режиссера Пола Шредера, впервые показанный на Венецианском кинофестивале, получил самые высокие оценки российской и иностранной прессы. То обстоятельство, что фильм остался без какого-либо льва, никак не умоляет его достоинств.

Главный герой Уильям Телль — профессиональный игрок в покер. А главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

Французский фильм «Махнемся телами» снят в жанре комедии и для большинства россиян, смотревших трилогию «Любовь-морковь», новаторским не станет. Но, возможно, лента на новаторство и не претендует. Фильм о сложных взаимоотношениях в семье, где близкие люди перестают слышать друг друга. Хочется, чтобы встали на твое место? Бойтесь своих желаний. В этой семейке все поменялись местами, включая бабушку.

Разумеется, на российских экранах появится и фильм ужасов. В продолжении ленты «Клаустрофобы» режиссера Адама Робитела главные роли достались Тейлор Расселл, Логану Миллеру, Томасу Кокерелу, Холлэнд Роден и Индии Мур.

По сюжету фильма «Клаустрофобы-2: Лига выживших» шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Завершает обзор документальная лента о легендах брит-попа — группе Oasis, распавшейся в 2009 году. Режиссер Джейк Скотт «Oasis Knebworth 1996» возвращает зрителя в 10 и 11 августа 1996 года, когда 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы. Билеты разошлись менее чем за день — более 2 процентов всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи.