Не понимаю, как муж меня терпит: Актриса Агния Кузнецова о рутине в семейной жизни, терпении и женском юморе

Фото: instagram.com/agniakyza

На канале СТС стартовал комедийный сериал «Готовы на все», где главную роль девушки — программиста и стендап-комика (выступающего перед живой аудиторией. — «МВ») сыграла Агния Кузнецова. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о переменах в своем характере, способах избежать конфликтов с мужем и плюсах материнства.

— Агния, наверняка вам потребовалась какая-то особенная подготовка, чтобы сыграть девушку — стендап-комика?

— Я считаю жанр комедии самым сложным из всех жанров, для меня так уж точно. Самым же волнительным для меня как раз были съемки стендапов, где моя героиня, вроде бы уже успешная девушка, стоит на сцене и читает тексты. Мы репетировали со стендаперами, я консультировалась, учила эти тексты заранее, потому что у нас было всего два дня на съемки 21 серии этих подводок. Снимали в концертном зале 30 декабря, и мне думалось о том, что вот у всех артистов отменены из-за пандемии новогодние концерты и только я собрала большой зал! (Смеется.) Я очень волновалась, так старалась, что мы даже на два часа позже закончили съемки. Хотя уже закладывалась переработка, потому что объем материала, и текстового, и сценического, был огромным. Казалось, что за два дня такое нереально отснять, но в итоге со всем справились. Это был мой первый подобный опыт в работе, когда нужно было заранее столько репетировать и учить огромные монологи.

— Кого-то представляли себе, создавая образ героини Кати Скворцовой?

— Я смотрела женские стендапы. Мне нравится Зоя Яровицына, считаю, что она больше всех как прототип подходит под мою героиню. Такая независимая, ироничная девчонка, с короткой стрижкой. Много шуток на тему секса и вообще отношений между мужчиной и женщиной. Она разбирает ситуации, в которые попадает главная героиня. Вообще, я думала, что тексты пишут специально обученные люди, как в КВН придумываются и разыгрываются истории! А оказывается, стендаперы делают это сами и не просто пишут тексты, а пишут именно про себя! Для меня было большим открытием, что они рассказывают свою историю.

Фото: instagram.com/agniakyza

— Как вам сейчас удается совмещать материнство и карьеру?

— Удается совмещать только благодаря помощи моих родных, мама была со мной на родах и потом первый год жила с нами, очень помогала, пока ребенок был маленьким. А когда начались плотные съемки, мама уже вернулась к тому времени в Новосибирск, то суперняней стал муж! Я поняла, что в декрет надо отправлять мужа, а самой выходить на работу на полгода. И Максим (муж Агнии — танцор Максим Петров. — «МВ») отлично справился, круглыми сутками был сам с малышом, без каких либо нянь.

Я перед ним преклоняюсь и считаю своего мужа великим мужчиной! Потому что, если бы была обратная ситуация и муж бы работал, отсутствовал дома по 17 часов в день и никак не помогал физически, я бы точно одна с ребенком в загородном доме не справилась. Так что выйти на работу я смогла только благодаря своему мужу и маме. А сейчас график стал посвободнее, да и ребенок подрос, Андрону уже полтора года, и стало полегче. Но никакого свободного времени все равно нет, только работа либо заботы о ребенке и доме. Совер шенно не остается времени на себя, даже походы в кино на премьеры для меня пока прекращены.

— Материнство сделало вас мягче?

— Да, я стала более терпимой к людям. Увидела, что происходит вокруг, что в мире существуют дети, потому что до беременности я их не замечала. А сейчас я иду и смотрю на каждую коляску, заплачет у кого-то ребенок в самолете, я уже переживаю, думаю, чем бы помочь. А раньше меня это раздражало: «Опять эти дети орут!» А теперь я сама мама и все понимаю, появилось больше терпимости. Хотя не думаю, что мой строптивый характер сильно поменялся в целом. Но приоритеты, с карьерных на семейные, давно уже сместились, и я этому рада. На первом месте должна быть все-таки любовь, Бог, муж, семья, дети, а потом уже работа, самореализация и какие-то хобби. Уже несколько лет эти приоритеты у меня стоят в таком порядке.

Фото: instagram.com/agniakyza

— Какой совет вы бы дали по воспитанию детей?

— Меня мой сын воспитывает, он меня учит терпению, любви, ответственности. Поэтому мне кажется, что не родители детей воспитывают, а дети родителей. Тем более что ребенок все моментально копирует, и ты уже не можешь ругаться, раздражаться: например, как только я начинаю нервничать, Андрон плохо спит.

В общем, я поняла, что благодаря ребенку я наконец-то уже должна себя изменить и стать хорошим, добрым человеком! (Смеется.)

— Подскажите с высоты своего семейного опыта — вы шесть лет в браке, как избежать рутины и конфликтов в семье?

— Никак не избежать рутины и бытовухи! Все это будет всегда, а с появлением детей разрастается как снежный ком. Главное научиться терпеть, не сваливать проблемы на вторую половину, а пытаться решать самому.

Самому первым пойти вымыть посуду, без просьб, самой сменить мужа в уходе за ребенком, чтобы он мог поспать. Брать на себя первым тяготы совместной жизни, а если вторая половинка будет поступать так же, то вы будете на опережение друг о друге заботиться, и будет у вас полный кайф! Когда так получается, то появляются и нежность, и спокойствие, и гармония. А обвинять и укорять друг друга — полный провал в болото непонимания и обид. Этого точно не нужно делать, не сравнивайте своих жен и мужей с другими, не смотрите на чужих детей. Все недостатки воспринимайте как свои собственные, тем более что у вас самих их не меньше. Ну, это я про себя говорю, у меня куча недостатков, непонятно, как меня муж терпит. (Смеется.)

Фото: instagram.com/agniakyza

ДОСЬЕ

Актриса Агния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске. В 2006 году окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Играет в театре, снимается в фильмах и сериалах. Среди лучших ее работ роли в фильмах «Груз 200», «Все умрут, а я останусь», «А зори здесь тихие», а также в сериалах «Соблазн», «Ой, мамочки» и других.

Завязала со светской тусовкой

Агния не любит вспоминать о своем богемном прошлом. Однако в одном из интервью она призналась, что светские тусовки могли ее погубить: «Кем я была раньше? Да и была ли это я? Что сейчас помню о той жизни? Изматывающие романы, которые ни к чему не приводили, и в результате — растерянность и боль от одной только мысли о любви». Порвать с прежней жизнью ей помогла встреча с нынешним мужем Максимом Петровым, с которым ее свела подруга, известный режиссер Валерия Гай Германика.

Два слова — и все!

Актриса в школе была резкой девочкой. «Я ненавижу школу. Училась на 4 и 5, но у меня всегда был острый язык, и хоть я была самая маленькая в классе, никто ко мне подходил, потому что скажу два слова — и все! Уважали меня все », — вспоминала Агния в интервью.

Человек важнее бренда

В свободное время Агния иногда поднимает себе настроение походами по магазинам. Однако она не считает себя поклонницей дорогих брендов. «Огромные деньги платить за бренд — это полное безумие. Для меня бренд — это человек», — считает актриса.

Слухи о романе с Виторганом

Пару лет назад журналисты приписывали Агнии роман с актером Максимом Виторганом. Это было после развода артиста с журналисткой Ксенией Собчак — тогда пресса уделяла ему повышенное внимание. Агния и Максим много времени проводили в одной компании, и окружающим казалось, что у нее проснулись чувства к актеру. Однако сами звезды все слухи о романтических отношениях опровергали. Кузнецова на тот момент была счастлива в браке с Максимом Петровым.

Возненавидела дреды

Для роли школьной учительницы в фильме Валерии Гай Германики «Да и да» Агнии пришлось заплести огромные дреды. И этот образ стал одним из самых запоминающихся. Актриса проходила с такой прической четыре месяца. По ее словам, носить дреды было ужасно неудобно: они оказались тяжелыми, а голова все время чесалась.