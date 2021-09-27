«Земляничная поляна», «Петр I» и «Пугачев»: 10 театральных премьер октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Второй осенний месяц на пороге. А вместе с ним на театральные сцены нашего города приходят новые спектакли. О том, какими премьерами порадуют зрителей в октябре столичные сцены, расскажет в обзоре «Вечерняя Москва».

Открывает обзор постановка Театра на Таганке «Земляничная поляна» (12+), премьера которой намечена на 30 сентября и 1 октября. Даты для первого представления выбраны неслучайно: действо приурочено ко дню рождения основателя театра Юрия Любимова.

Режиссер Георгий Сурков перенес на сцену культовую историю Ингмара Бергмана о пожилом профессоре. Зрителю предстоит увидеть размышление о преемственности поколений. В постановке примут участие артисты некогда единой труппы под руководством Любимова, расколовшейся на два театра в 1993 году, — старое и новое поколение Таганки и «Содружества актеров»: Ю. Смирнов, Т. Сидоренко, В. Радунская, Е. Рябушинская, О. Соколов, Г. Володина, Д. Авратинская, В. Уриевский, Е. Варкова, Е. Высоцкая и А. Ануров.

Это история о том, как пожилой человек, который прожил долгую, богатую жизнь, добился огромных успехов в своей профессиональной карьере, осознал, что ему не удалось выстроить теплых, добрых отношений со своими близкими. Почему подобное осознание приходит, когда время на исходе? Эта история оказывается особенно актуальной в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может быть мало. Актеры спектакля не дадут готовых ответов — лишь приглашают отправиться в увлекательное путешествие на поиски разгадок вечных вопросов о человеческих отношениях.

Премьера детского мюзикла «Алиса в Стране чудес» (6+) на сцене Театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина состоится 1 октября. Спектакль поставил режиссер Антон Лободаев. В главных ролях зрители увидят актеров: О. Левину, О. Пономареву, И. Федорова, А. Шугова, Н. Новопашина, К. Муранова, А. Богданова, Я. Романова, К. Колитинову, Ю. Пак, Ю. Григорьеву, О. Терехун, Я. Куц, Д. Бурлюкало и В. Зудину.

Давным-давно, более 150 лет назад, один талантливый человек сочинил добрую мудрую сказку. Ее героиня, девочка Алиса, погнавшись за Белым кроликом, попала в фантастический мир — Страну чудес, населенную антиподами, делающими все шиворот-навыворот. Но, может, именно так и стоит жить? И тогда никогда не соскучишься, а заодно узнаешь много такого, чего тебе никогда не расскажут ни учителя, ни родители.

В невероятное путешествие зрителей зовут Чеширский Кот, Безумный Шляпник, Мартовский Заяц, Синяя Гусеница и другие жители Страны чудес. Они готовы поделиться своими головокружительными историями.

На следующий день, 2 октября, театр кукол «Огниво» представит премьеру «Ханума» (16+). Спектакль поставлен по мотивам произведения А. Цагарели.

В 2020 году Московский художественный театр имени А. П. Чехова объявил о начале нового проекта: «Лаборатории режиссерских дебютов», проводимой совместно с фестивалем «Уроки режиссуры» в рамках «Биеннале театрального искусства». К участию были приглашены молодые режиссеры, которым по итогам конкурса предоставлялся шанс поставить спектакль на новой сцене МХТ с артистами Художественного театра.

Первый результат лаборатории — спектакль «Моя жизнь» (16+) по повести А. П. Чехова в постановке Сергея Тонышева, который зрители увидят 3 октября.

Наша жизнь удивительно быстротечна, порой неуловима, зачастую мы теряем связь наших поступков с тем, что с нами случается, боимся стоять на своем или уступить, заблуждаемся, малодушничаем... А жизнь идет. У Чехова главный герой — время. Оно испытывает человека: останется что-то или все пройдет? Про это гости театра и увидят спектакль.

Театр «Модерн» 8 октября представит спектакль Юрия Грымова «Петр I» (12+). Постановка станет первой из трилогии «Антихрист и Христос». Две другие, «Леонардо» и «Иуда», планируется поставить позднее.

В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа и что он оставил потомкам — добро или зло? Чем исторически оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности? Найти ответы на поставленные вопросы предстоит зрителю.

В дни показов спектакля «Петр Первый» в фойе театра будет установлена точная копия короны Российской империи, доступная для фото.

Премьера «Два билета в Милан» (12+) по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро в Театре Российской армии увидит свет 13 октября. Спектакль ставится в честь юбилея Людмилы Алексеевны Чурсиной.

Народная артистка СССР Л. А. Чурсина играет главную роль — Кэрол Рэйнольдс — и создает образ женщины за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и некоторым озорством. Ее героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может еще случиться.

На следующий день, 14 октября, на сцене Историко-этнографического театра зрители увидят спектакль «Пугачев» (12+) — рассказ об одном из самых противоречивых героев российской истории.

Режиссер спектакля Михаил Мизюков следует тексту Сергея Есенина и обрисовывает не только самого Пугачева, но и представляет ярко образы его сподвижников. Музыка спектакля — вариации старинных народных песен уральских казаков, звуки и наигрыши на редких народных инструментах, атмосферное звучание передвижной колокольни.

Календарная середина месяца, 16 октября, порадует зрителей Московского художественного театра имени А. П. Чехова постановкой Виктора Крамера при участии Константина Хабенского «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» (12+). Литературной основой пьесы стали несколько главных источников: реальная жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена; сами рассказы барона — частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером; труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. Также в произведении использованы имена персонажей сценария Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Мир, окружающий нас, очень непрост и технологичен. Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путем барона Мюнхгаузена: попробовать создать собственный мир, в котором будет радостно жить. Желание иллюзии достаточно заразно. Если этот вирус любви к красоте и иллюзии будет силен, другие люди тоже захотят жить в фантастическом мире.

Константин Хабенский играет в спектакле роль барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, отставного российского ротмистра.

Губернский театр порадует юных зрителей 23 и 24 октября сказкой об обойных человечках «Путешествие Мармелана» (6+).

Режиссер Юрий Алесин и его команда решили рассказать об удивительной первой «кругостенной» экспедиции обойного человечка Мармелана. Однажды он предположил, что мир состоит не из одной стены, как все думали, а из огромного количества стен. Тогда он пригласил своих друзей — художника Птициана, поэта Бутербродского и силача Как Вам Дама — отправиться в путешествие, рискнул оторваться от своей родной стены и совершить настоящее открытие: мир огромен и прекрасен.

Отважных зрителей, рискнувших принять участие в этой опасной, неизведанной экспедиции, ждут невероятные приключения. Возможно, даже открытие новых материков и континентов. Вместе они попробуют доказать закон Мармелана: мир можно обойти кругом и вернуться на то же самое место, откуда ушел. Если только идти все время вперед и вперед, ничего не боясь и никуда не сворачивая.

Завершает обзор спектакль Александра Цоя «Степь Чехова» (16+), премьеру которого зрители увидят на сцене Школы современной пьесы 25 октября.

В основу постановки, выросшей из студенческой работы, легла повесть Чехова, принесшая успех самому писателю. Именно после публикации «Степи» в журнале «Северный вестник» Чехова стали активно печатать.

Главный герой, 9-летний мальчик Егорушка, проходит долгий, полный испытаний путь. Меняясь и взрослея на глазах у зрителя, он постепенно преобразуется, обретая черты совершенно новой личности. В самом странствующем мальчике можно увидеть отражение разных времен.

Красной нитью, как и у Чехова, через всю постановку проходит тема дороги — двойственного знака, олицетворяющего собой движение и статику одновременно. Так и главный герой: движется, растет, развивается среди безмятежной, казалось бы, застывшей степи. Но при этом проносит сквозь время и пространство свою искренность и внутренний свет.

Спектакль рождался из отдельных эскизов студентов-режиссеров и в процессе работы обрел форму единой постановки. Зрители увидят эскизы студентов — режиссеров мастерской Иосифа Райхельгауза (ГИТИС): Т. Родиной, Д. Зенкова, М. Федосовой, А. Гостюхина, Ф. Шкаева, А. Шефатова, А. Битарова, Н. Судариковой, А. Лалаева.