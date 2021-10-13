17 октября 2021 года на сцене «Крокус Сити Холла» пройдет ежегодный гала-концерт «Романтика романса»

Фото: АО «КРОКУС»

Проведение гала-концерта «Романтика романса» — ежегодная традиция одноименной программы телеканала «Россия Культура». Звезды оперы, романса, эстрады, джаза, артисты театра и кино исполняют произведения наиболее известных авторов и песни из репертуара легендарных исполнителей. Сопровождать выступления артистов будет симфонический оркестр «Крокус Сити Холла» под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Событие объединит все самое лучшее, что есть в истории отечественной песни и романса.

В концерте примут участие: Тамара Гвердцители, Олег Погудин, Нонна Гришаева, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая, Глеб Матвейчук, Аглая Шиловская, Евгений Дятлов, Наталия Быстрова, Леонид Серебренников, Анна Бутурлина, Александр Миминошвили, Ангелина Сергеева, Дмитрий Ермак, Альберт Жалилов, белорусский государственный ансамбль «Песняры», группа TeAmo, группа Viva и многие другие.

Ведущие: Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Валерия Ланская, Дмитрий Харатьян.