Алина Пирогова: Чищу разум картинами

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это художник Алина Пирогова

В одном из деловых центров у метро «Дмитровская» открылась выставка художницы Алины Пироговой. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о секретах арт-терапии, которые применяет автор.

— Алина, когда вы увлеклись живописью?

— В детстве любила рисовать, организовывала досуг одноклассникам: когда они приходили в гости, давала им бумагу, фломастеры и проводила мастер-классы. На удивление, мама сохранила рисунки, и я с интересом сейчас рассматриваю эти работы. В школах все обычно списывают математику и физику, а у меня «списывали» рисование. Подбегали одноклассники и просили что-то нарисовать.

— И мечтали, наверное, стать художником?

— Нет, хотела быть врачом, нравилось быть балериной, даже сейчас могу стоять на носочках. Но получилось, что поступила в технический вуз на технолога. В конечном счете стала психологом. Когда ты помогаешь человеку освободиться от нежелательного груза, он начинает ощущать свои возможности. Картины никогда не пишу в плохом настроении.

— Почему работаете по направлению арт-терапии?

— Это направление я выбрала, чтобы помочь людям расслабиться. У меня много картин, которые я люблю выставлять в бизнес-центрах, офисных зданиях, где люди погружены в работу, а проходя по коридорам, могут увидеть мои работы и отвлечься. Есть работы с красными оттенками — это страсть жизни и энергия. И каждая картина пишется в определенном состоянии. Люблю писать цветы, природу. Я считаю, что мозг надо тоже чистить, очищать. Почему многие говорят: «Проснулся утром, а уже устал»? А все от того, что не освободились от лишнего груза.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

— И когда вы всерьез начали писать?

— В 2016 году я познакомилась с Натальей Баженовой, которая воспитала целую плеяду удивительных художников. Она подтолкнула меня к профессиональному занятию творчеством. Я была у нее «подмастерьем», наблюдала и поняла, что вся наша жизнь — творчество. Готовишь еду — это творчество, делаешь фото — творчество. И каким оно будет — зависит от твоего настроения. Проснулся утром: и тебе решать, какими красками писать — черными или яркими. И картина имеет терапевтический эффект, может давать энергию. Ведь многие люди стараются украшать не только свое жилье, но и подъезд.

— Какие у вас любимые станции метро?

— «Кропоткинская» — самая элегантная станция: ты идешь и не замечаешь людей, вот свет, который он дает, — этот белый мрамор. Такая слоновая кость и ничего лишнего. Недаром там и Пушкинский музей, и старинные улицы, и Академия художеств. На «Новослободской» очень странные витражи, как правило, витраж сверху, а здесь он внутри, от колонн. Еще много всякой символики наложено именно художниками, а об этом народ не знает. Витражи магически светятся!

ДОСЬЕ

Алина Пирогова родилась в 1981 году в Хакасии. Работает с живописью, графикой, в прикладном искусстве и в арт-терапии. Участвовала в 50 коллективных выставках и в одной персональной. Заняла 3-е место в Кубке России по художественному творчеству, 1-е место на Фестивале абстракции и 3-е место на Международном фестивале творчества.