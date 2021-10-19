Воланд во всей красе: какой будет новая киноверсия «Мастера и Маргарита»

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

В сети появились первые кадры из фильма «Воланд» — экранизации по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Картина готовится к выходу на экраны в 2022 году, но обсуждения исполнителей главных и второстепенных ролей идут уже сейчас. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Александра Шпагина, удастся ли режиссеру Михаилу Локшину создать успешный ремейк.

— Булгаков с его невероятной фантазией вдохновляет художников — на творчество, на игру, на карнавал. В 1988 году вышел малоизвестный телефильм со слабой актерской игрой. Он «пролетел» для зрителей незаметно. Потом был долго «мучимый» проект Юрия Кары, который вышел почти через 20 лет после того, как был снят (в 2011). И, наконец, это сериал Владимира Бортко 2005 года, на мой взгляд, очень точный. Что касается Кары, то ошибка, видимо, была в том, что шестичасовой фильм «возвели» до двух часов, вторая часть романа оказалась ужата, и получился набор картинок, комикс — непонятно о чем.

Да и, честно сказать, Виктор Раков с Анастасией Вертинской не очень монтируются как Мастер и Маргарита. Она уже была в возрасте, он не очень подходит внешне. Жаль, что у Бортко роль Воланда не исполнил Александр Трофимов, который играл Гоголя в «Мертвых душах» и кардинала Ришелье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Режиссер после колебаний все-таки выбрал Басилашвили, хотя Олег Валерианович для этой роли был уже староват.

Идея нового фильма по «Мастеру и Маргарите» настораживает. Меня в принципе не радует эта традиция бесконечно экранизировать одно и то же. Дело в том, что таких текстов, как «Мастер и Маргарита», было довольно много в 1920-е годы и в начале 1930-х. В ранней советской литературе была традиция мистических, фантазийных, приключенческих романов. Есть масса интереснейших произведений и в XIX веке.

У нас же — как привяжутся к чему-то одному, лишь бы новое не читать. А зритель всегда справедливо требует ноу-хау. Но есть надежда, что фильм «Воланд» будет интересной авторской версией романа Булгакова, как и сценарий Элема Климова, написанный им в конце восьмидесятых.

Маргарита:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Юлия Снигирь

Создатели фильма скрывают, какой предстанет в образе Маргариты Снигирь: на кадрах она всегда повернута спиной. Булгаков описывает свою героиню абстрактно: «Она была красива и умна…», и один глаз у нее слегка косил. О внешности Маргариты говорится в сцене подготовки к балу: волшебный крем Азазелло омолаживает героиню, убирая «сеточку» под глазами и морщинку между бровей, то есть выглядела она не очень юной.

Мастер:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Евгений Цыганов

В новейшей версии — Евгений Цыганов. У Юрия Кары Мастера играет актер «Ленкома» Виктор Раков. У Бортко — Александр Галибин. Булгаков описывает своего героя так: «…бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми…» Очевидно, что Галибин похож на Мастера больше других, хотя на момент съемок ему было уже 49 лет.

Воланд:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Август Диль

В картине Локшина заглавную роль исполняет немецкий актер Август Диль, известный нам по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». У Юрия Кары Воланда играет Валентин Гафт, у Владимира Бортко — Олег Басилашвили. Однако Диль, 1976 года рождения, по возрасту самый подходящий. Ведь булгаковский герой «лет сорока с лишним». Остальные детали — кривой рот, разноцветные глаза и так далее — легко добавить при помощи грима.

Гелла:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Полина Ауг

У вампирши из свиты Сатаны, Геллы, рыжие волосы и зеленые «горящие», «фосфорические» глаза. И «безукоризненное сложение» тела. Именно поэтому героиня любит ходить без одежды. В картине Юрия Кары с этой задачей идеально справилась Александра Захарова, у Бортко — Татьяна Ю. В «Воланде» Геллу играет молодая актриса Полина Ауг.

Жорж Бенгальский:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Игорь Верник

Конферансье Варьете, которому отрывают голову на шоу Воланда. У Юрия Кары эту роль исполнил знаменитый фокусник Амаяк Акопян. Владимир Бортко остановил выбор на Андрее Урганте. В картине Локшина Бенгальским стал Игорь Верник. Булгаковский персонаж — «полный, веселый как дитя человек с бритым лицом» — не похож ни на одного из актеров.

Кот Бегемот:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

мейн-кун

На кадрах из «Воланда» мы видим кота породы мейн-кун. Как будет выглядеть Бегемот-человек, пока неизвестно. В фильме Юрия Кары от животного почти совсем отказались, заменив его «котообразным толстяком» (так выглядит и «оригинальный» Бегемот). Роль исполняет Виктор Павлов: грим делает его похожим на Кота Базилио из «Приключений Буратино». У Бортко в костюм ростовой куклы одевается миниатюрный актер Вано Миранян, а говорит Бегемот голосом Александра Баширова. Критики единогласно признают тандем Миранян — Баширов наиболее удачным.

Коровьев-Фагот:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Юрий Колокольников

Старший демон из свиты Воланда в новом варианте — Юрий Колокольников. Артист двухметрового роста и богатырского сложения. Однако в романе герой не такой крупный: он «ростом в сажень» (высокий), но субтильный, «усики, как куриные перья, глазки маленькие», «в плечах узок, худ неимоверно», и худоба постоянно подчеркивается. У Кары Фагота играет Александр Филиппенко. У Бортко — Александр Абдулов. Именно он самое точное попадание в типаж.

Барон Майгель:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Алексей Гуськов

Эпизодический персонаж, но важный для Булгакова: член зрелищной комиссии. Однако по-настоящему Майгель занимается доносами. Он «наушник и шпион», советская версия Иуды. Недаром Бортко доверил эту роль Дмитрию Нагиеву. У Юрия Кары барона играет Александр Ульянов, в версии Локшина Майгель — Алексей Гуськов.

Азазелло:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Алексей Розин

В картине Юрия Кары Азазелло играет Владимир Стеклов, однако клык, торчащий у него изо рта, выглядит как кусок пластика. У Бортко «демон безводной пустыни» — Александр Филиппенко — не менее гениальный, чем Коровьев у Кары. На кадрах нового фильма в роли Азазелло предстает Алексей Розин, которого не узнать. Однако на булгаковского персонажа не похож ни один: у Азазелло огненно-рыжие волосы, маленький рост и необыкновенно широкие плечи.

Иван Бездомный:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Данила Стеклов

Юрий Кара пригласил на эту роль Сергея Гармаша, которому на момент съемок было 36 лет, поэтому реплика: «Мне 23 года!» — звучит в его исполнении не убедительно. Владиславу Галкину в экранизации Бортко — 33, хотя он достаточно «плечист и вихраст», как описывал его создатель. Новому «товарищу Бездомному» Даниле Стеклову всего 28, можно надеяться, что он будет выглядеть наиболее органично.

Михаил Александрович Берлиоз:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Евгений Князев

Редактор литературного журнала и душитель писательской свободы у Локшина — ректор «Щуки» Евгений Князев. У Владимира Бортко Берлиозом стал Александр Адабашьян, У Юлия Кары – не очень выразительный Михаил Данилов, говорящий голосом Сергея Юрского. Хотя Данилов больше всех похож на человека, описанного овым: «маленького роста, упитан, лыс» и гладко выбрит.

Алоизий Могарыч:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Александр Яценко

Рассказывая свою жизнь Бездомному, Мастер так описывает своего «друга» Алоизия: «… и внешне-то черт знает на что похожий…» Алоизий представляется журналистом, оказывается очень ловким человеком. В изображении этого героя — полная свобода. Локшин призвал на роль Александра Яценко. У Кары Алоизием был Валерий Носик, а у Бортко — Геннадий Богачев.

Доктор Стравинский:

Кадр из фильма «Воланд» / 2021

Леонид Ярмольник

В одном месте романа психиатр Стравинский предстает «с острой бородкой», в другом — как «тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти». Роман «Мастер и Маргарита» писатель доделать немного не успел. Вносил последние поправки, однако смерть оставила эту работу незавершенной. Поэтому на протяжении повествования детали внешности персонажей могли меняться. И Михаил Локшин, и его предшественники, пригласили очень талантливых, но «переросших» персонажа артистов. В новой версии доктора играет Леонид Ярмольник. У Бортко — Василий Ливанов, а у Юрия Кары — Игорь Кваша.

«Нехорошая» роль

Суеверные люди полагают, что именно роль булгаковского дьявола Воланда унесла жизнь актера Виктора Авилова: он умер от рака, сыграв князя тьмы в театральной постановке. Олег Янковский от роди отказался вовсе.

— Воланда играть всегда опасно, — отмечает Александр Шпагин. — Есть какая-то мистика в этой роли. Михаил Козаков, который очень подходит, тоже отказывался играть, поскольку, видимо, боялся. Гафт действительно после Воланда заболел, но поправился. У Басилашвили были проблемы с голосом. Однако сегодня в нашем кино укрепляется традиция хорроров, ужастиков, нечистая сила «привыкает» к этому и вмешивается все реже.

Держат в секрете

В секрете сохранили трех колоритных персонажей основной, «московской», линии романа. Во-первых, это финдиректор театра Варьете Римский. Вовторых, Никанор Иванович Босой, председатель домоуправления в доме номер 302-бис, где живет литератор Берлиоз. И, в-третьих, мы не знаем, как выглядит Бегемот в человеческом обличье.

И самое главное — не обнародованы персонажи «библейской линии» романа, даже главные: прокуратор Иудеи Понтий Пилат и Спаситель, Иешуа. По мнению кинокритика Александра Шпагина, в картине Кары Пилат — Михаил Ульянов — получился более убедительный, чем у Бортко — Кирилл Лавров. Спасителя в первой российской экранизации сыграл Николай Бурляев, во второй — Сергей Безруков. Критика хвалила и ругала обоих. Но сыграли оба с большой искренностью и мастерством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Локшин, режиссер фильма «Воланд»:

— Персонажи «Мастера и Маргариты» давно уже вошли в мифологию народного сознания. Мы ставили перед собой задачу в кастинге и создании образов героев фильма одновременно попасть в булгаковский мир, но при этом обойтись без стереотипов. В сценарии и разработке персонажей с артистами нам было важно раскрыть психологический мир героев, понять их предысторию. Мы уверены, что нашли идеальное воплощение Воланда в великолепном немецком артисте Августе Диле. В разборе роли Август проявил потрясающее знание книги «Мастер и Маргарита» и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа.

Евгений Цыганов, актер, исполнитель роли Мастера:

— Риск велик. Есть мнение, что роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный. А когда работаешь с таким материалом, к знакам надо прислушиваться, я считаю.

Юлия Снегирь, актриса, исполнительница роли Маргариты:

— С большим трепетом отношусь к этому роману и знаю его наизусть. Пробы на роль Маргариты шли долго, я для себя решила — будет так, как должно быть, — и вот я здесь. Я доверяю Михаилу Локшину, мне нравится сценарий. Надеюсь, что дух Булгакова будет нам благоволить.