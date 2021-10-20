Редкий шестиколесный автомобиль обнаружили в Зеленограде

Москвич Артен Панченко на своем шестиколесном автомобиле ездит не только по столице. Он путешествует на нем по европейским странам, заставляя прохожих провожать его необычную машину взглядом / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Москвич Артем Панченко путешествует по Европе на своей шестиколесной машине 1986 года. В России такой автомобиль только один, и зовут его Крокодил Гена. Журналист «Вечерней Москвы» узнала его историю.

Для знакомства с владельцем редкого автомобиля приезжаю в Зеленоград. Героя узнаю с легкостью — он стоит у длинной, как крокодил, машины красивого зеленого цвета. На борту — наклейки, напоминающие путешественнику о местах, где он побывал, например, о Париже, где отмечали столетие автомобильной марки. На этой машине Артем Панченко посетил и Голландию, Бельгию, Германию, Польшу, Испанию, Португалию… Теперь планирует добраться до Северного Ледовитого океана.

Поиски хорошего места для фотосъемки становятся поводом прокатиться на необычном транспортном средстве. По пути Артем Панченко рассказывает: это не единственный его автомобиль: есть еще машина серии DS, на которой «Фантомас летал».

— Машины этой марки необычные, выделяются на общем фоне. Они легендарные. В детстве, пожалуй, насмотрелся фильмов, мечтал о такой, — говорит Артем Панченко. — Правда, покупку его не планировал. В 2008 году пошел с другом в салон помочь ему выбрать машину... Увидел эту — и не смог устоять.

Автомобиль обошелся недорого, но потом над ним пришлось поработать.

— Сначала ездил на нем каждый день — и зимой, и летом, — вспоминает Артем. — Под воздействием реагентов кузов стал ржаветь. Пришлось делать масштабный ремонт — ушло года четыре и много денег, конечно. Старый автомобиль непросто содержать: запчастей нет, в сервисах спрашиваю, там тоже нет. Поэтому ремонтировал самостоятельно. Только что-то из Европы детали заказал.

Техника была Артему интересна всегда.

— Я по профессии рекламный ретушер. Делаю картинки для крупных брендов. Работа творческая, интересная. И ремонт машин — это тоже своего рода творчество.

Москвич Артен Панченко на своем шестиколесном автомобиле ездит не только по столице. Он путешествует на нем по европейским странам, заставляя прохожих провожать его необычную машину взглядом / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Садимся в шестиколесную машину. Интересно, как она ведет себя на дороге? Можно предположить, что это чудо очень неповоротливо. Но есть ощущение, что лечу на ковре-самолете — Крокодил Гена движется плавно, легко. Передние колеса переезжают «лежачего полицейского». Как это сделали задние и... средние, я даже не заметила. Салон просторный, на панели передо мною — шестиколесная игрушечная машинка. Чтобы выйти из автомобиля, нужно завести ладонь за ручку и нащупать курок, а затем взвести его. Не сталкивалась еще с такой системой.

— Французы, — улыбается хозяин машины. — Машина удобная, но, единственное, на парковке тесновато иногда бывает. А так эта машина для путешествий. Она у меня не на каждый день. В дальних поездках раскрывается полностью весь ее потенциал. Люди на дорогах реагируют позитивно. Гаишники, бывает, останавливают, чтобы получше рассмотреть моего Крокодила Гену.

В машине много необычных деталей. Можно регулировать высоту подвески. А руль оборудован автовозвратом.

Это не дом на колесах, не кемпер. Но машина с багажником длиной 1,8 метра, хорошо подходит для путешествий. В багажнике двое человек могут спать в полный рост, причем не надо складывать сиденья внутри. А еще у автомобиля поднимается крыша. Получается что-то вроде второго этажа.

— Это не просто машина, это гораздо больше — целая история. За время владения ею было очень много интересных знакомств с разными людьми. Это и увлеченные коллекционеры, и автолюбители. Во многих путешествиях я, может быть, и не побывал бы без нее, — говорит Артем.

— А откуда взялись шестиколесные машины? — спрашиваю у водителя.

Оказывается, история их богата.

— В 1970-е годы была потребность в быстрой доставке грузов в Европе. Например, тиражей газет. Вечером выпуски готовы, а к утру они должны быть на прилавках. На чем их везти? Грузовики медленные, самолетом дорого. Пьер Тесье решил эту проблему весьма необычным способом: он взял легковой универсал, удлинил, добавил еще одну ось, расширил грузовой отсек, и таким образом машина смогла, сохраняя свои скоростные качества, брать на борт много груза, — рассказывает Артем.

Машина, кстати, может спокойно разгоняться до 200 километров в час, но Панченко предпочитает не гонять.

ТОП-5

Функции машины для путешествий:

— Комфорт. Важно, чтобы автомобиль был оборудован кондиционером.

— Вместительность. Хорошо в дороге иметь много пространства для багажа.

— Высокая проходимость.

— Надежность.