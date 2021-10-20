Редкий шестиколесный автомобиль обнаружили в Зеленограде
Москвич Артем Панченко путешествует по Европе на своей шестиколесной машине 1986 года. В России такой автомобиль только один, и зовут его Крокодил Гена. Журналист «Вечерней Москвы» узнала его историю.
Для знакомства с владельцем редкого автомобиля приезжаю в Зеленоград. Героя узнаю с легкостью — он стоит у длинной, как крокодил, машины красивого зеленого цвета. На борту — наклейки, напоминающие путешественнику о местах, где он побывал, например, о Париже, где отмечали столетие автомобильной марки. На этой машине Артем Панченко посетил и Голландию, Бельгию, Германию, Польшу, Испанию, Португалию… Теперь планирует добраться до Северного Ледовитого океана.
Поиски хорошего места для фотосъемки становятся поводом прокатиться на необычном транспортном средстве. По пути Артем Панченко рассказывает: это не единственный его автомобиль: есть еще машина серии DS, на которой «Фантомас летал».
— Машины этой марки необычные, выделяются на общем фоне. Они легендарные. В детстве, пожалуй, насмотрелся фильмов, мечтал о такой, — говорит Артем Панченко. — Правда, покупку его не планировал. В 2008 году пошел с другом в салон помочь ему выбрать машину... Увидел эту — и не смог устоять.
Автомобиль обошелся недорого, но потом над ним пришлось поработать.
— Сначала ездил на нем каждый день — и зимой, и летом, — вспоминает Артем. — Под воздействием реагентов кузов стал ржаветь. Пришлось делать масштабный ремонт — ушло года четыре и много денег, конечно. Старый автомобиль непросто содержать: запчастей нет, в сервисах спрашиваю, там тоже нет. Поэтому ремонтировал самостоятельно. Только что-то из Европы детали заказал.
Техника была Артему интересна всегда.
— Я по профессии рекламный ретушер. Делаю картинки для крупных брендов. Работа творческая, интересная. И ремонт машин — это тоже своего рода творчество.
Садимся в шестиколесную машину. Интересно, как она ведет себя на дороге? Можно предположить, что это чудо очень неповоротливо. Но есть ощущение, что лечу на ковре-самолете — Крокодил Гена движется плавно, легко. Передние колеса переезжают «лежачего полицейского». Как это сделали задние и... средние, я даже не заметила. Салон просторный, на панели передо мною — шестиколесная игрушечная машинка. Чтобы выйти из автомобиля, нужно завести ладонь за ручку и нащупать курок, а затем взвести его. Не сталкивалась еще с такой системой.
— Французы, — улыбается хозяин машины. — Машина удобная, но, единственное, на парковке тесновато иногда бывает. А так эта машина для путешествий. Она у меня не на каждый день. В дальних поездках раскрывается полностью весь ее потенциал. Люди на дорогах реагируют позитивно. Гаишники, бывает, останавливают, чтобы получше рассмотреть моего Крокодила Гену.
В машине много необычных деталей. Можно регулировать высоту подвески. А руль оборудован автовозвратом.
Это не дом на колесах, не кемпер. Но машина с багажником длиной 1,8 метра, хорошо подходит для путешествий. В багажнике двое человек могут спать в полный рост, причем не надо складывать сиденья внутри. А еще у автомобиля поднимается крыша. Получается что-то вроде второго этажа.
— Это не просто машина, это гораздо больше — целая история. За время владения ею было очень много интересных знакомств с разными людьми. Это и увлеченные коллекционеры, и автолюбители. Во многих путешествиях я, может быть, и не побывал бы без нее, — говорит Артем.
— А откуда взялись шестиколесные машины? — спрашиваю у водителя.
Оказывается, история их богата.
— В 1970-е годы была потребность в быстрой доставке грузов в Европе. Например, тиражей газет. Вечером выпуски готовы, а к утру они должны быть на прилавках. На чем их везти? Грузовики медленные, самолетом дорого. Пьер Тесье решил эту проблему весьма необычным способом: он взял легковой универсал, удлинил, добавил еще одну ось, расширил грузовой отсек, и таким образом машина смогла, сохраняя свои скоростные качества, брать на борт много груза, — рассказывает Артем.
Машина, кстати, может спокойно разгоняться до 200 километров в час, но Панченко предпочитает не гонять.
ТОП-5
Функции машины для путешествий:
— Комфорт. Важно, чтобы автомобиль был оборудован кондиционером.
— Вместительность. Хорошо в дороге иметь много пространства для багажа.
— Высокая проходимость.
— Надежность.