Пластмассовый мир победил: как концерты с участием голограмм изменят шоу-бизнес

В отеле Nhow Berlin перед поклонниками анонсировали новое шоу и альбом группы A BA / Фото: dpa/picture-alliance

Звезды, воскресшие для концерта, — золотая жила для продюсеров. Залы полны, а на райдер тратиться не надо. Но как этот хор покойников повлияет на шоу-бизнес и нас с вами?

С сентября в Лондоне только и разговоров, что об «аббатарах». Каждый уважающий себя подданный британской королевы должен обязательно побывать на концерте «Аббы» Его музыканты дадут впервые за 40 лет. Правда, на сцене будут не сами артисты, а их голограммы, но разницы вроде нет. В общем, как говорят британцы, must see.

И желающих увидеть молодых Агнету, Анни, Бьорна и Бенни так много, что на первые три концерта группы в Лондоне билеты уже выкуплены. Эксперты объясняют интерес к поющим голограммам новизной происходящего — дескать, поклонники оценят визуализацию персонажей, промоутеры получат деньги, а дальше все разойдутся по своим делам.

Но дьявол, как известно, в деталях. Голограммы — это не новинка. Технологии давно возвращают не только молодость, но и жизнь артистам. Так, ради того, чтобы порадовать фанатов, из мертвых уже восставали Тупак Шакур (музыкант, один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей в мире. — «ВМ»), Майкл Джексон и даже Михаил Горшенев, «Горшок» (лидер российской группы «Король и Шут». — «ВМ»). В ближайшее время компанию им собираются составить Эми Уайнхаус (британская певица. — «ВМ») и группа «Гражданская оборона». Среди фанатов посмертные выступления любимых звезд пользуются бешеной популярностью.

Так неужели живым артистам скоро придется уйти на пенсию?

Вашей маме снова 17

Программисты объявляют: отставить панику! Артистам можно спать спокойно. Во всяком случае ближайшие пять лет. Просто на данный момент создание голограммы — дорогостоящая технология. Так, разработчик Ник Смит, спроектировавший образ Тупака, обозначил сумму за одно выступление голограммы. Она составляет от 100 до 400 тысяч долларов. А в концерте минимум два десятка номеров. Поэтому, пока технология не поставлена на поток, массовых замен людей репликантами* не будет. Удешевлять производство имеет смысл только в случае высокого спроса. А вот с ним все неоднозначно…

По мнению футуролога Даниила Медведева, стабильный спрос на шоу мертвых артистов будет у поколения, кому «за».

— Люди, которые помнят «Вудсток» или «Нашествие», будут ходить на концерты Горшка, потому что там прошла их молодость, — уверен он.

Для них голограммы будут выполнять функцию этакой «Дискотеки-80», только лучше. Ведь вместо постаревшей Овсиенко зрители смогут увидеть Таню в белом фартучке образца девяностых годов, поющую про женское счастье и милого рядом, и Юрия Лозу времен «Плота», когда он еще не переключился на космонавтику и астрономию.

К слову, сам Лоза уже заявил, что не против, если за него споет голограмма: «Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент».

Однако у молодежи такого рода эксперимент вряд ли будет востребован. Потому что старые хиты им неинтересны, а новые голограммы вряд ли напишут.

— Невозможно подготовить за Майкла Джексона новый альбом, — считает Медведев. — Кто-то должен взять на себя ответственность за смыслы. Нейросеть с этим не справится. Для слушателей важно, зачем, почему и что хотел сказать автор.

Управлять, словно куклой

Среди молодой аудитории конкуренцию живым артистам могут составить полностью виртуальные персонажи. Так, в Японии стремительно развивается индустрия вокалоидов — программ, которые умеют использовать различные голоса и мелодии для создания песни. У вокалоидов есть визуальный образ — голограмма, которая живет своей жизнью и дает концерты на многотысячную аудиторию. Голос одному из самых известных вокалоидов, девушке с бирюзовыми волосами по имени Хацунэ Мику, подарила актриса Саки Фудзита. Мику собирает огромные залы на концертах и выступает на разогреве у живых звезд. К примеру, она открывала одно из шоу Леди Гага.

По словам психолога Елены Сафроненко, в этом нет ничего странного.

— Люди ходят на концерт не для того, чтобы насладиться голосом любимого артиста — это они могли бы сделать и дома, — считает она, — а для того, чтобы разделить эмоции с большим коллективом. Мы — социальные существа, и нахождение среди себе подобных увеличивает нашу радость от происходящего.

Именно по этой причине для большинства нет особой разницы, кто там на сцене: Леди Гага, голограмма Леди Гага или просто клипы под музыку. Эмоции будут одинаковыми. При этом живых артистов вокалоиды со сцены не попросят. Места на ней хватит для всех.

— Это как футбол и шахматы — одно не заменяет другое, — уверен Даниил Медведев. — Кому-то нравится в толпе болеть за свою футбольную команду, а кому-то — наблюдать в сети за поединком гроссмейстеров: удовлетворяются разные потребности. Мы наблюдаем за тем, как идет разделение на два мира подобно классической и поп-музыке. Цифровые формы и живые исполнители могут спокойно сосуществовать.

Макет оказался сильнее

Больше всего Теодора, героя фильма Спайка Джонза «Она», беспокоит то, что у его любимой — искусственного интеллекта по имени Саманта — нет физической оболочки. Она понимает его с полуслова, умеет утешить и подбодрить. Но как выглядит Саманта, Теодор не знает.

Кажется, массовое производство голограмм сможет решить эту проблему. У голосового помощника Алисы появится тело, и в нее, наконец, можно будет швырнуть тапком, когда она опять ни к месту начнет цитировать «Википедию».

— Развитие технологий может снизить потребность человека в общении с себе подобными, просто потому что голограммы их якобы будут лучше понимать, — предупреждает психолог. — Это отрицательно скажется на когнитивных способностях людей. Вне социума человек неизбежно деградирует.

Еще один вопрос голографической повестки — этика. Этично ли, к примеру, эксплуатировать образы мертвых людей при создании голограмм? Если многие поклонники Эми Уайнхаус негативно отнеслись к идее ее отца провести посмертный гастрольный тур, то Даниил Медведев уверен, что ничего аморального в этом нет.

— У любого артиста есть не только личная, но и общественная жизнь, — говорит он. — В ее рамках он становится частью мировой культуры. Мы можем делать нарезку из видео звезды, рисовать мемчики с ее фото и высказываниями. Так почему мы не можем сделать голограмму?

И в этом случае, кажется, самое главное не заиграться. Философ и футуролог Ной Харрари предсказывал, что в будущем программы искусственного интеллекта благодаря большим данным будут знать нас лучше, чем мы сами. Если бесплотная Алиса уже сама заказывает нам еду исходя из наших предпочтений и подбирает фильм на вечер, то каким доверием она будет пользоваться, когда обретет тело? А если это тело подарит Алисе какая-нибудь Моника Беллуччи или, на худой конец, Скарлетт Йоханссон**?

Ну разве можно устоять, когда роскошная брюнетка (блондинка?) с соблазнительной улыбкой заказывает любимую пиццу и, мурлыкая, предлагает проголосовать за условную «партию любителей пива» на предстоящих выборах в парламент: «Я же все про тебя знаю, милый».

Пластмассовый мир победит без единого выстрела: а чему удивляться, ведь мы сами сдадим ему все полномочия для этого.

ОТ ПРИЗРАКОВ К СМАРТФОНАМ

Техника создания иллюзий под названием «Призрак Пеппера», основанная на законах геометрической оптики, известна еще с ХIХ века. Ее автор — Джон Генри Пеппер, профессор Лондонского политехнического института.

Этот эффект был им придуман для сценических трюков, которыми он развлекал королевских придворных.

Почти полтора века спустя технология Musion Eyeliner стала революционным усовершенствованием эффекта. Запатентовал новую систему в 1999 году инженер-электронщик Уве Маас, немец по происхождению, живущий в Дубае. Первый свой голографический проектор он изобрел еще в 1992 году.

Нужный эффект достигается с помощью проектора над сценой, направляющего лазерные лучи на зеркальную поверхность, расположенную на полу.

Отражаясь от зеркала, лучи рассеиваются в пространстве между этой поверхностью и специальной тоненькой пленкой, установленной под углом в 45° по отношению к зеркальной поверхности.

А в 2015 году японские физики усовершенствовали голограмму, придумав, как сделать ее осязаемой. Они разработали систему управления голограммой посредством прикосновений. В этом же году появились приложения на смартфонах для создания 3D-голограмм в домашних условиях с подробным описанием алгоритма действий. С их помощью можно просматривать любые видео, даже целые концерты любимых исполнителей в голографическом формате.

* Репликанты — искусственные люди из фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» по роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электрические овцы».

** Скарлетт Йоханссон — актриса, подарившая голос искусственному интеллекту в фильме «Она».