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«Муха—Цокотуха» ждет маленьких зрителей в музыкальном театре юного зрителя

Виктория Филатова

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Развлечения
«Муха—Цокотуха» ждет маленьких зрителей в музыкальном театре юного зрителя
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

30 октября в 12.00 и 15.00 на сцене Детского музыкального театра юного актера состоитсяпремьера музыкального спектакля «Муха-Цокотуха».

Всем известную сказку писателя Корнея Чуковского представитв новом видении режиссер театра Андрей Крючков на исторической сцене ДМТЮА.

Над словами песен и музыкой спектакля работали настоящие мастера своего дела: композитор Игорь Крестовский и поэт Николай Денисов.

Сюжет сказки знаком с детства не только родителям, но и бабушками и дедушкам молодого поколения зрителей: герои сказки придут на день рождение мухи,а комар спасет красавицу, вступив в схватку с кровожадным пауком.

— Музыкальный спектакль «Муха—Цокотуха» — это современный взгляд детей-актеров нашего театра на классический сюжет Корнея Чуковского. Очень важно, что исходной точкой этого спектакля явилась игра детей с сюжетом сказки в летнем городском театральном лагере ДМТЮА, — говорит художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ Александр Федоров.

— Мы постарались сделать спектакль таким образом, чтобы он был интересен сегодняшнему современному зрителю — ребенку, при этом не уходя от классических традиций театра, — говорит режиссер-постановщик спектакля Андрей Крючков.

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