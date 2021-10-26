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Воспоминания о человеке, который осветил путь поколению девяностых

Татьяна Еременко

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Воспоминания о человеке, который осветил путь поколению девяностых
Кадр из фильма «Брат» / 2006 год

В кинопрокате на больших экранах идет документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященный актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему.

Премьера этой ленты состоялась на фестивале «Кинотавр» — там картина была фильмом открытия. «Нас других не будет» идет час двадцать. В нем нет спецэффектов и экшена. Большая часть документальной работы выстроена на воспоминаниях продюсера Сергея Сельянова, музыканта Вячеслава Бутусова, оператора Сергея Астахова, художника по костюмам Надежды Васильевой, которые работали с Сергеем Бодровым-младшим, а также на сохранившихся интервью режиссера Алексея Балабанова и самого Сергея. Несмотря на это зритель успевает испытать эмоции от удивления до сострадания.

Хотя, что говорить про большую документальную картину, когда для многих одной из самых памятных теленовостей 1990-х стало сообщение, что на съемочную группу во главе с Сергеем Бодровыммладшим сошел ледник в Кармадонском ущелье.

Тогда, кажется, скорбела вся страна. Даже те, кто не был знаком с его творчеством. Фильм «Нас других не будет» не только рассказывает о том, каким был Бодров, но и показывает места, где проходили съемки «Связного», во время которых произошла трагедия, демонстрирует кадры со съемочных площадок режиссерского дебюта Сергея — фильма «Сестры», а также со съемок ленты Алексея Балабанова «Брат-2», который усилил народную любовь к персонажу актера Даниле Багрову.

Эта документальная лента знакомит зрителя с Сергеем Бодровым-младшим как человеком, который написал кандидатскую диссертацию по искусствоведению, разбирался в архитектуре и живописи. С тем, которому тесно было быть только киноактером.

Документальное кино рассказывает и о том, как познакомился с ним Балабанов, как создавался сценарий к «Брату », кому принадлежало сердце Бодрова-младшего, кого в нем видели соотечественники и о чем просили...

Но самое главное, что дает эта картина и все люди, собранные в ней, — возможность соприкоснуться с тем правдивым, живым, человеколюбивым и теплым состоянием, которым был наполнен этот творческий деятель. Она побуждает задать самому себе вопросы: «А что делаю я? А честно ли выполняю свою работу? А какую пользу приносит моя деятельность людям? А кого и что я люблю?»

После просмотра задумываешься о том, что жизнь — это не время, которое ты провел на Земле, но те поступки, которые совершил, тот опыт, который приобрел, те решения, которые принял. Вспоминаешь «Нас других не будет».

ДОСЬЕ

Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в Москве. По совету отца — режиссера Сергея Бодрова — окончил истфак МГУ, отделение истории и теории искусства. Первую большую роль сыграл в фильме отца «Кавказский пленник». Прославился благодаря фильмам «Брат» и «Брат-2» Балабанова. Снял фильм «Сестры».

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