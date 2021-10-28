Два этажа сумок и картин: Тимати показал роскошную квартиру

Фото: instagram / timatiofficial

В среду, 27 октября, рэпер Тимати показал свою элитную двухэтажную квартиру в столице площадью 650 квадратных метров. Поклонники артиста были шокированы роскошным интерьером.

Музыкант давал интервью известному архитектурному журналу и устроил экскурсию по своему жилищу. Квартира спланирована непривычно: например, на верхнем этаже площадью почти 400 квадратных метров всего лишь две спальни и одна огромная гостиная. Этажи соединены лифтом: внизу находятся спальни детей, а сам рэпер живет на втором уровне. Практически все стены в квартире увешаны арт-объектами.

— Я собираю современное искусство уже больше десяти лет, и сейчас коллекция такая большая, что в квартиру все не влезло, и часть находится в хранилище, — рассказал Тимати. — Но, может, я открою галерею, чтобы показать свои сокровища широкой публике. У меня есть горка сумок Louis Vuitton. Две сумки суперредкие, их цветной принт разрабатывал Такаси Мураками — один из моих любимых художников. Я за ними долгоохотился. Очень много времени у меня ушло на то, чтобы собрать скульптуры Kaws, которые сейчас востребованы у коллекционеров.

Фото: Instagram / harifguzman

— Такие клиенты, как рэпер Тимати, скорее всего, покупают лоты, о которых никто не знает, — комментирует «Вечерке» эксперт по недвижимости Елена Расчетина. — Такие, в буквальном смысле слова, виллы могут быть в самом центре Москвы с видом на Кремль. Стоимость квартиры Тимати в бетоне без отделки в среднем составляет 1–1,5 миллиарда. И плюс считается отделка и услуги дизайнера по такой же цене. В целом три миллиарда рублей.