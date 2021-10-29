«Война и мир», «Беглецы» и «Анна Каренина»: театры представили премьеры ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Третий осенний месяц на пороге. А вместе с ним на театральные сцены нашего города приходят новые спектакли. Какими премьерами порадуют зрителей в ноябре столичные сцены, расскажет в обзоре «Вечерняя Москва».

Открывает обзор ледовый спектакль «Анна Каренина», который 4 ноября в «Лужниках» представит Илья Авербух.

«Анна Каренина» на льду — это неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

Зрителей ждут невероятные декорации и спецэффекты. Главной задачей сценографов было создать на льду театральное пространство во всей его простоте, лаконичности и драматичности. Костюмы шили в мастерской Елены Новиковой, где удалось создать уникальные наряды, сохранившие тонкую талию и объемные юбки. Главной сенсацией проекта станет необычный выбор фигуристов для воплощения на льду знаменитого сюжета.

МХАТ имени М. Горького 2 ноября представит зрителям премьеру драматического спектакля «Девчата» (12+).

Студенческий спектакль поставлен по одноименной повести Бориса Бедного, которая по праву считается золотой классикой отечественной литературы.

Семнадцатилетняя Тося, хрупкая девушка без специальности и диплома, своим приездом меняет привычный уклад жизни всех жителей поселения лесорубов на Крайнем Севере. Железный характер и доброе сердце помогут ей стать незаменимым специалистом и обрести любовь. Но смогут ли все герои пройти через жизненные испытания, оставшись при этом людьми?

Это спектакль о любви и дружбе, о верности и выборе, через который вне зависимости от времени проходит каждый человек.

Впервые постановку «Гоголь-центра» «Буковски» (18+) можно увидеть 5 ноября.

Чарльз Буковски — писатель, к которому можно относиться безразлично только тогда, когда ты его не читал. Его считают основателем и чуть ли не единственным представителем жанра «грязный реализм».

Спектакль «Буковски» поставил режиссер Антон Федоров, который приносит на сцену окраину Лос-Анжелеса 70-х, искаженную восприятием самого Буковски.

Постановка во многом выстраивается на тех стереотипах, которые представляются нам, когда речь заходит об условных американцах условного времени. Столкновение стереотипов и описанной Буковски реальности создает на сцене новый искаженный мир.

Премьера музыкальной драмы прогресс-сцены Армена Джигарханяна «История любовная» (12+) состоится 6 ноября.

Режиссер Виталий Салтыков поставил спектакль по повести Ивана Шмелева.

Гимназисту Антону исполняется шестнадцать лет. И в этот период жизни, когда человек уже не ребенок, но еще не взрослый, он пытается ответить для себя на вопросы о любви, о дружбе и соперничестве. Антон читает «Первую любовь» Тургенева, и в его воображение взрывается множеством образов. Он ищет свою единственную, разрываясь между наивной и милой горничной Пашей и опытной в любовных делах соседкой Серафимой.

Люди и фантазии, прошлое и настоящее, мир чистоты и греха, собственная первая любовь Антона, познающего все впервые, и книжная история — все сливается в единый ансамбль.

На сцене концертного зала «Измайлово» 7 ноября зрители увидят премьеру рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер» (6+). Режиссером-постановщиком, либреттистом и композитором мюзикла стал Александр Рагулин.

Спектакль раскрывает интригующую и мистическую предысторию персонажей Дюма, приоткрывая завесу тайных отношений между графом де Ла Фер и его юной супругой. Новый взгляд на события, оставшиеся за рамками сюжета знаменитого романа «Три мушкетера».

Яркий акцент постановки — звездный состав артистов мюзикла. Многие из исполнителей предстанут в неожиданных амплуа, а музыкальный материал погрузит зрителей в мир страстей и интриг, чувств и фантазий, политики и предательства, дружбы и любви.

В постановке примут участие артисты музыкального жанра: Ростислав Колпаков, Александр Казьмин, Игорь Балалаев, Евгений Вальц, Анастасия Стоцкая, Александр Суханов, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Сергей Перегудов, Владислав Погиба и сам автор мюзикла Александр Рагулин. Главную женскую роль исполняет Анастасия Крылова.

Государственный Академический театр имени Е. Вахтангова 8 ноября представит на суд зрителей спектакль «Война и мир» (16+) по роману Л. Н. Толстого в постановке Римаса Туминаса.

Творение Толстого обещает, судя по задумке режиссера, предстать перед зрителем в весьма неожиданном ключе. Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. По его мнению, нужно нарушать представление о том, как надо.

С этой войной что-то стряслось, и что-то пошло не так. На фоне войны пропадает логика, вступают некие другие законы. Нужна другая игра. Как только зритель предугадывает следующее действие, актер становится ненужным. А значит, важны психологические кульбиты: цирк сознания, переворотов, изменения души, настроения, порывов.

Комедию «Самоубийца! Банкет» (16+) театр «Дело молодых» презентует 11 ноября.

На сцене — современная интерпретация комедии 20-х годов Николая Эрдмана в энергичной постановке Екатерины Дубакиной.

Дамы легкого поведения, священники и русская интеллигенция убеждены: безработный Подсекальников должен застрелиться во имя идеи, во имя будущего. Но Семен Подсекальников не хочет стреляться. Хотя похороны уже оплачены, банкет заказан.

Постановку Театра имени Пушкина «Стражи Тадж-Махала» (18+) горожане смогут увидеть уже 12 ноября.

Гости театра увидят историю друзей Хумаюна и Бабура — молодых охранников дворца Тадж-Махал. Они подшучивают друг над другом, ссорятся, вспоминают детство, мечтают о будущем.

Но их жизнь переворачивается, когда они получают от императора жестокий приказ. Его выполнение проверит на прочность их представления о дружбе, власти и истинной красоте.

12 ноября Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит зрителям премьеру оперы «Риголетто» (12+).

Одну из самых популярных опер Верди поставил художественный руководитель Центра драматурги и режиссуры, основатель театра SounDrama Владимир Панков.

Это вторая постановка «Риголетто» в истории театра. Предыдущая премьера датирована 1939 годом, и в работе над ней принимали участие Станиславский и Мейерхольд.

Премьера постановки прогресс-сцены Армена Джигарханяна «Балалайкин и К» (12+) состоится 13 ноября.

Режиссер Сергей Газаров поставил спектакль по роману М. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».

Салтыков-Щедрин — гениальный сатирик. Благодаря ему появился на свет гомерически смешной и беспощадный диагноз обществу и человеку как таковому, рабствующему перед своими страстями и страхами. Диагноз, увы, не утративший своей актуальности.

Но достаточно ли только признать наличие «дурной» болезни, столь остроумно описанной классиком? Или все же есть причина задуматься, почему, по сути дела, так ничего и не изменилось в национальном характере? Режиссер-постановщик «препарирует» историю, рассказанную Салтыковым-Щедриным, не только как сатиру, но и как философскую притчу о человеке как таковом.

Газаров не привязывает героев постановки к определенной исторической эпохе. На сцене — пространство игры, в котором воображение зрителя окунет его в то время, которое именно ему покажется актуальным для рассказываемой истории.

Драматический спектакль «Мама» (16+) в постановке Театра имени Моссовета зрители впервые увидят 18 ноября.

«Мама» — первая часть сценической трилогии известного французского драматурга и романиста Флориана Зеллера «Мама», «Папа», «Сын». По словам режиссера Павла Пархоменко, спектакль рассказывает о тотальной пропасти между людьми, о потерянной коммуникации внутри семьи, где каждый существует как бы сам по себе.

Главная героиня, тяжело переживающая первые признаки старения, пытается разобраться со своей жизнью, понять, кто она, зачем и почему перед ней руины и холод тотального одиночества. Единственное, что ее греет, ставшая для героини идеей фикс любовь к сыну, который появляется то ли в реальности, то ли в ее сознании и лишь совсем ненадолго.

Драматическую премьеру «Лолита» (16+) театр «У Никитских ворот» также представит 18 ноября.

Знаменитый роман Владимира Набокова — классический образец проникновения в полузапретную зону исследования греха, граничащего с преступлением. Ответственность за него, связанного с животными инстинктами и сексуальными отклонениями, остается актуальной и в наше время. Драма главного героя вырастает из безумия страстей и вседозволенности порока. Важно разобраться в тонких и болезненных переживаниях запутавшегося в своих чувствах героя и его жертвы.

Театр кукол имени С. В. Образцова 19 ноября зовет самых смелых зрителей, которые уверены, что «малышовые» истории — это уже не для них, и не против пощекотать себе нервы, на этнохоррор «Белая Уточка» (12+).

В основе страшной сказки — русский народный сюжет. Автор сценической версии, художник и режиссер — Борис Константинов.

Один князь женился на прекрасной княжне и не успел еще на нее наглядеться, не успел с нею наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться. В их жизни все могло идти сладко да гладко, если бы каждый из них смог сдержать данное друг другу слово. Искушение приводит в их жизнь зло, а коль зритель в страшной сказке, оно сумеет обернуться черной сутью одного из главных героев. В этом повествовании зритель увидит нечисть и честь, прекрасное и уродливое, отвагу и трусость, если, конечно, сам того не испугается.

Театр имени Ермоловой 20 ноября предложит к просмотру своим гостям комедию «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» (12+).

Века сменяются веками, а люди всегда остаются людьми с теми же пороками и теми же добродетелями. В самой затее, в самой фабуле сюжета пьесы, написанной в начале XVII века, есть лихость, нежность, а классическая история про потерявшихся близнецов обрастает новыми обстоятельствами, мотивами и темами.

У берегов Иллирии во время бури затонул корабль. Непогода разметала обломки судна, разлучив родных брата и сестру. Виола переоделась в мужской наряд и пошла в услужение к герцогу Орсино, влюбленному в графиню Оливию. С этого и начинается череда недоразумений, итогом которых обязательно станут всеобщие радость, счастье и примирение.

Драматическую премьеру «Екатерина» (16+) можно увидеть 23 ноября на сцене Школы драматического искусства.

Спектакль поставлен по пьесе Елены Греминой «За зеркалом». Следуя за Толстым, Достоевским, Гончаровым, Чеховым, Буниным, подражая их языку, цитируя и вступая с ними в диалог, автор размышляет о России и русском человеке, о судьбе, духе и путях спасения. Любовь — основа этих размышлений.

Под звуки дворцовой барочной музыки раскрываются все уровни придворной жизни, а в пении народного хора является дух вечной надежды на чудесное спасение.

Театральный проект «Птица Феликс» (16+) театр «Современник» представит 24 ноября.

Постановка соединяет в себе несколько способов художественной выразительности: музыку, пластику и актерское мастерство. Она задумана как синтез драматического, хореографического и оперного спектакля. В основе проекта — уникальное либретто, созданное драматургом Михаилом Чевегой.

«Птица Феликс» — это история семьи Юсуповых в двенадцати эпизодах. Она осмысляет судьбу представителей одного из самых знатных княжеских родов России, а также их влияние на ход революции и другие знаковые события первой половины XX века.

27 ноября театральные сцены порадуют московского зрителя сразу несколькими постановками. Первую из них — «Вальпургиева ночь» (18+) режиссера Уланбека Баялиева — представит МХТ имени Чехова.

Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» написана Венедиктом Ерофеевым после пребывания в Больнице имени Кащенко. Ее герои — такие же изгои, как и он. Люди, чей талант, чья жизнь не востребованы страной, да и вообще никому не нужны. В персонаже Гуревича угадывается сам Ерофеев. Здесь видится попытка все-таки докричаться хоть до кого-нибудь. Это требование внимания и любви. Даже будучи изгоями, люди нуждаются в любви — это главная жизненная необходимость.

Постановка МХАТ имени Горького «Женщины Есенина» (16+) тоже о любви. Спектакль основан на книге Захара Прилепина. Инсценировку по книге написала Елена Исаева. Яркая оригинальная сценография и музыкально-драматический темп погрузят зрителей в атмосферу эпохи Есенина.

Жизнь Сергея Есенина — это вечный поиск счастья и вечное разочарование. Спектакль расскажет о тайнах детства и семьи всенародно любимого русского гения. Известно, что в жизни Сергея Есенина было несколько больших романов, отразившихся в его поэзии. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой русской поэзии, но не умел хранить чувство к одной женщине долго.

Есенин все время ищет любовь, чувствует, что спасение в ней, и в то же время постоянно бежит от нее. Он находит любовь, но нужна она ему, оказывается, только для творческой силы, а не для личного счастья. И за все свои стихи Есенин платит своей судьбой.

Губернский театр 27 ноября зовет зрителей на премьеру комедии «Много шума из ничего» (16+).

Пьеса Шекспира «Много шума из ничего» впервые была поставлена более 400 лет назад. Это одно из самых неоднозначных произведений автора — комедия, в которой за каждым поворотом сюжета героев ждут совсем нешуточные страсти и события, грозящие вот-вот разразиться трагедией.

После войны в город возвращаются победители во главе со своим принцем доном Педро. Молодой друг принца граф Клавдио влюблен в Геро, дочь губернатора города Леонато. Принц соглашается помочь другу сосватать Геро, а заодно влюбить друг в друга двух заядлых противников брака — Бенедиктаи Беатриче. И вот уже назначена свадьба Клавдио и Геро. Но у брата принца дона Хуана совсем другие планы, и счастье влюбленных оказывается под угрозой.

В Театре Романа Виктюка 27 ноября зрителей ждет премьера «Беглецы» (16+) по последней книге шведского писателя Ульфа Старка.

Это первый спектакль в репертуаре театра, в котором будет реализована идея архитектора Константина Мельникова о максимальном использовании в постановках всего пространства «Дома света» и буквальном объединении энергии зрителей с актерской. Зрительный зал в какой-то момент станет сценой, все три зрительских балкона будут задействованы как сценическое пространство, а публике по ходу спектакля придется разворачивать стулья в зависимости от ситуации.

Любимый дедушка мальчика Готфрида оказался в больнице, он скучает по своему летнему домику, по давно умершей жене, с которой они были там счастливы. Он ругается, ворчит на всех и размышляет о том, встретится ли он с любимой после смерти. А еще у него есть мечта — хоть ненадолго вернуться в тот самый домик. И тогда они с внуком замышляют побег.

Зритель увидит историю настоящей любви и дружбы внука и деда. Историю о том, как эмпатия может толкнуть человека на поступки, обычно ему несвойственные. О том, как хорошо быть не таким, как все, а «иногда ложь — единственный способ поступить по правде». И вот тогда побег туда, за радугу, не страшен. Потому, что главное в этом мире — любовь.

На сцене «Домика Фанни Белл» 28 ноября детский театр «Снарк» представит премьеру спектакля «Вокруг света» (6+).

Постановка по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» перенесет зрителя в конец XVIII века. Эксцентричный и очень богатый англичанин Филеас Фогг заключает пари, что объедет вокруг всего света всего за 80 дней. Вместе с верным слугой Паспарту он отправляется в непростое путешествие во имя торжества разума и технического прогресса. В дороге путешественники сталкиваются со множеством препятствий, главным из которых становится полицейский агент Фикс, который считает Фогга опасным преступником, бегущим от правосудия.

Юных зрителей на премьеру «Нае — умник» (6+) театр «Экспромт» зовет 28 ноября.

Повесть о мальчике Нае, озорнике и зазнайке, никогда ранее не ставилась в театре. В конце ноября театр «Экспромт» исправит эту оплошность, и зритель увидит веселую и одновременно трогательную историю об очаровательном проказнике, который не хочет идти в школу, ведь он «самый умный».