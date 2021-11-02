Притча о сотворении мира на одной из лучших оперных сцен столицы

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Впервые в России исполняют оперу на иврите. Спектакль «Альфа и Омега» на музыку современного израильского композитора Гиля Шохата, премьеру которого из-за пандемии переносили несколько раз, в афише «Геликона» появился по инициативе худрука театра Дмитрия Бертмана.

Авторами оперного либретто на иврите выступили два известных в Израиле поэта — Дори Манор и Анна Германн. Шохат написал эту оперу 20 лет назад. Плодом упорного труда стала партитура, слушая которую, понимаешь, что вряд ли она появилась, не будь произведений Дебюсси, Скрябина, Пуленка, Рихарда Штрауса, Пуччини. И постановка производит более оригинальное, изобретательное впечатление, чем сама музыка. Будто Гиль Шохат задался целью сделать из партитуры коллекцию цитат и рефренов.

Эффектнее всех, создавая визуальный каркас спектакля, работает геликоновский хор, он же кордебалет. В целом происходящее на сцене то ли хочет казаться притчей о сотворении мира, то ли предостережением современному человечеству с его нынешней толерантностью к извращениям самого разного рода.

Змея (Юлия Никанорова) — олицетворение зла, именно она склоняет к греху Омегу (Анна Пегова), которая любила Альфу (Иван Гынгазов). Но змея разрушила идиллию.

Тут Тигр (Петр Морозов), Кабан (Георгий Екимов), Осел (Виталий Фомин), Медведь (Дмитрий Скориков) — как четыре традиционные маски, заимствованные из комедии дель арте, Гиена (Александр Бокарев) претендуют на ласки Омеги. Она в итоге любовных утех рожает детей-гибридов… Певцы понесли титанический труд, выучив эксклюзивный материал. Но все же событие оказалось куда более светским, нежели художественным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гиль Шохат, композитор:

— Опера переносит нас, людей XXI века, живущих в сумасшедшем ритме современности, в некое первобытное состояние. Ведь тема рождения пробуждает у Омеги все инстинкты, а в Альфе вызывает агрессивность, необузданную ревность, преследование и желание мести. А Змея в этой опере — даже не животное, это что-то вне пола, вне животного мира, вне физической материи. Это зло, которое разбивает естественный порядок вещей во Вселенной.