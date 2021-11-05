«Рынок уже не будет прежним»: певица Жасмин — о тиктокерах, экспериментах и личной трансформации

Фото: Из личного архива певицы Жасмин

Певица Жасмин подготовила к выходу две новые песни, рассказала «Вечерке», как изменилась музыкальная индустрия и почему не стоит цепляться за ошибки прошлого.

— Жасмин, на шоу «Дуэты» телеканала «Россия» вы спели в паре со Львом Лещенко. Это не первый ваш дуэт. Эксперимента не случилось?

— Еще как случился! На шоу «Дуэты» артисты слышат голос друг друга в очень искаженном виде, поэтому даже такой характерный тембр, как у Льва Валерьяновича, узнать было просто невозможно! Было довольно волнующе петь без репетиции, ведь разные артисты могут исполнять одну и ту же песню совершенно по-разному. Я получила огромное удовольствие от такого необычного эксперимента! И я спела бы с кем-нибудь из тиктокеров — среди них есть много классных ребят.

— Вы исполнили с Лещенко русский вариант композиции Фрэнка Сенатры Strangers in the Night. Пользуется ли спросом сейчас такой материал или зритель ждет чего-то модного?

— И тот, и другой материал пользуется спросом у своей аудитории. Поверьте, в России есть огромное количество людей, у которых вообще нет аккаунта в «ТикТоке», которые смотрят концерты по федеральным каналам и слушают радио.

А классическая музыка, опера? Эти жанры существуют уже веками, и сколько модных течений в музыке появилось за это время, но ведь это не значит, что у блистательной Анны Нетребко нет миллионов почитателей.

— Вас не смущает, что запела молодежь, у которой нет должного уровня подготовки?

— Если они собирают залы, значит, они уже профессиональные артисты, на мой взгляд. Артист — это не только вокал. И если молодым есть что сказать, если это сделано ярко, со своим стилем, то зачем негодовать? Единственное, чего я не одобряю, — это огромное количество нецензурной лексики в песнях и отсутствие жизненных ценностей у исполнителей, которых слушают подростки. При этом я совершенно спокойна за свою 9-летнюю дочь Маргариту. Невозможно воспитывать ребенка в теплице, рано или поздно она услышит эту музыку. Но Маргарита учится в Гнесинке, посещает театры, я думаю, за ее вкус в будущем мне можно не бояться.

Фото: Из личного архива певицы Жасмин

— Есть ли ощущение раскола внутри самого шоу-бизнеса на тех, кто прославился без усилий, и тех, кто прошел сложный путь к успеху?

— На самом деле только кажется, что они не прилагают никаких усилий. Недавно я записывала песню с новой для меня командой. За пультом продюсера сидел 18-летний парень. Помимо того, что у него пять своих студийных альбомов, он оказался прекрасным техническим специалистом. Молодые артисты невероятно работоспособны, они быстро учатся и не боятся браться за новое.

— Появилась сильная конкуренция или все по-прежнему?

— Конечно, конкуренция чувствуется. За время пандемии влетели в топ блогеры, онлайн-проекты, они стали желанными гостями на светских тусовках, премиях, значимых концертах. Музыкальный рынок изменился и уже не будет прежним.

— Недавно вы говорили, что пришло время новой Жасмин. Что изменилось в вашем образе?

— Концертное шоу «Жасмин. Весна» для меня стало началом изменений, в нем появились песни с более четкой женской позицией, чем были в творчестве ранней Жасмин, когда у нее было амплуа юной влюбленной девушки. Этот стиль мне близок и сейчас.

— Вы женщина с восточным воспитанием, но воспитывались в светском обществе. Какие вы видите тренды в гендерных ролях?

— Да, я родилась на Кавказе в семье горских евреев, мой круг общения во многом состоит из похожих семей. А кавказские и еврейские семейные ценности очень прочны: муж — голова, жена — сердце семьи. Мы живем в современном мире, но во многом опираемся на Тору, в которой четко прописаны роль мужчины и роль женщины. Женщины-еврейки очень не похожи на европеек, нам чужд феминизм или попытки что-то доказать мужчинам. При этом у многих еврейских замужних женщин может быть свое дело. Думаю, мы научились брать лучшее от нового времени, сохраняя при этом традиции.

— Мужчины стали слабее?

— Не думаю, скорее женщины по какой-то причине стали перекладывать слишком много на свои плечи, не давая мужчинам почувствовать себя главой семьи.

— Сейчас очень много тренингов, коучей, которые якобы помогают раскрыть в себе женщину. Все это блажь или есть проблема?

— Пока я не участвовала в таких тренингах, а к коучам отношение у меня неоднозначное. Думаю, избирательно нужно относиться к личности коуча, отличать суррогат от настоящего профессионала. Тренинги, безусловно, помогают, но только если коуч сам по себе глубокий профессионал.

— Пандемия очень сильно повлияла на отношения людей в браке. Результат — массовые разводы. Может, институт брака вовсе себя изживает?

— Я в этом вопросе придерживаюсь традиционных ценностей. Семья, законный брак, религиозный обряд по случаю заключения брака, дети, семейные традиции — для нас с мужем очень важны, и эти же ценности мы стараемся привить нашим детям. Я думаю, люди зря не читают книги хороших семейных психологов. Да, психологам многие не доверяют, но есть такие бестселлеры, которые стоит прочитать, например «Пять языков любви» Гэри Чепмена. Иногда это и правда позволяет расставить по местам многие вещи и сделать отношения только крепче.

— Если бы вам дали возможность повернуть время вспять, чего бы вы точно не стали делать?

— Ничего глобального из своей биографии мне менять не хотелось бы. Все, что было, в конечном итоге было к лучшему, даже если это не сразу становилось очевидным. Я не люблю рефлексировать и жалеть о чем-то, предпочитаю смотреть вперед, а не назад. Цепляясь за незначительные ошибки прошлого, счастливое будущее не построишь.

Фото: Из личного архива певицы Жасмин

ДОСЬЕ

Жасмин — Сара Львовна Манахимова родилась 12 октября 1977 года в Дербенте. Заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009). Лауреат и обладательница 9 премий «Золотой граммофон», премии MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2005»), 17 премий «Песня года». Выпустила 10 студийных альбомов.

Полное доверие

У 44-летней певицы Жасмин трое детей — 24-летний Михаил от первого брака, 9-летняя Маргарита и 5-летний Мирон от второго: «Я стараюсь делать так, чтобы дети сами шли ко мне со своими проблемами. Для моего 24-летнего старшего сына Михаила я лучший друг.

Он рассказывает мне даже такие вещи, которые, как он прекрасно понимает, я не одобряю. Доверие превыше всего, с младшими у нас тоже правило: за правду не ругаем никогда, поэтому, как бы они ни набедокурили, они обычно признаются сами».

Творческие родители

Жасмин выросла в очень музыкальной семье и атмосфере творчества. Ее отец — Лев Яковлевич был балетмейстером, посвятившим жизнь хореографии, а мама — Маргарита Семеновна работала хоровым дирижером

Хотела на филфак, а стала медиком

Жасмин в юности не мечтала о сольной карьере. Она хотела поступить на филологический факультет, но в ее родном Дербенте такого не оказалось. Зато был медицинский колледж, который Жасмин окончила с красным дипломом. Именно в колледже Жасмин впервые вышла на сцену для игры в КВН. Профессиональное пение Жасмин увлекло в Москве, тогда она поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных.

Муж младше на девять лет

Жасмин развелась с первым супругом в 2007 году. В 2011 она вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, с которым они счастливы в браке по сей день.

Псевдоним от принцессы

Псевдоним Жасмин для Сары Манахимовой придумал композитор Владимир Матецкий. Имя диснеевской принцессы как никакое другое подходило восточной красавице с характерным тембром голоса.

Пугачева против Жасмин

Певица рассказала, что с Аллой Пугачевой их связывает давняя дружба. Примадонна также помогала выбрать псевдоним Саре и почему-то была против имени Жасмин. Даже спустя много лет Пугачева называет певицу Сарой.