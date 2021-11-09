Клуб веселых и богатых: «Вечерка» подсчитала, сколько зарабатывают выпускники КВН

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

8 ноября исполнилось ровно 60 лет с того дня, как в эфир вышла первая программа «Клуб веселых и находчивых». Бессменный член жюри Высшей лиги и кинорежиссер Юлий Гусман раскрыл «Вечерней Москве» секрет успеха шоу.

На Земле просто нет подобной телепрограммы, кроме КВН, которая бы существовала 60 лет. Уже нет в живых некоторых из ее создателей, а их наследие продолжает действовать.

Почему это так? Прежде всего КВН — это спортивное соревнование. Игры нельзя назвать концертом или выступлением юмористического театра. Азарт спортивной борьбы захватывает всех. Конечно, свою роль играет то, что программа выходит в прайм-тайм на главном канале страны и имеет колоссальную аудиторию. Но главное, что КВН сумел гармонично соединить в себе ироничную, остроумную и интеллектуальную составляющие. Сейчас практически каждый второй, кто работает на телевидении, вышел из команд КВН. А если мы говорим о юморе, то каждый первый. Это видно невооруженным взглядом, посмотрите на наши ведущие российские телеканалы. При этом все чаще бывшие кавээнщики стараются скорее показать свою независимость, чем сказать простое человеческое спасибо.

Фото: instagram / eskulkina

Екатерина Скулкина

Звезда команды «Четыре татарина» так же, как и Варнава, стала популярной в шоу Comedy Womаn. Ведет корпоративы, телешоу, играет в театре и кино.

Доход: 100 тысяч рублей в день, 1 миллион за корпоратив.

Фото: instagram / dmitry_khrustalev

Дмитрий Хрусталев

Один из ведущих шоу Ивана Урганта на Первом канале был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». Сделал карьеру на телевидении именно в качестве ведущего самых разных развлекательных проектов.

Доход: 3,5 миллиона долларов в год.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Александр Гудков

Звезда Александра Гудкова взошла уже после КВН. Однако и в игре он успел выделиться. Юмор его команды «Федор Двинятин» поражал своей нестандартностью. Гудков сохранил свой стиль «на грани» и активно занимается продвижением музыкальных и интернет-проектов, снимает сумасшедшие клипы, чем постоянно эпатирует публику. Также у Гудкова есть свой барбешоп.

Доход: 1,1 миллиона долларов в год.

Фото: instagram / martirosian_official

Гарик Мартиросян

Мартиросян начал играть в КВН в 1992 году в команде «Новые армяне». После стал основателем шоу Comedy Club. Сделал феерическую карьеру на телевидении и сейчас занимается продюсированием и раскруткой своего стендап-проекта.

Доход: около 2 миллионов долларов в год.

Фото: Youtube / Esquire Russia

Семен Слепаков

«Сборная Пятигорска» прославилась своим нестандартным юмором и клетчатыми рубашками. И одним из авторов был капитан команды Семен Слепаков, который сегодня любит баловать своих подписчиков юмористическими стихотворениями на злобу дня. Сейчас занимается продюсированием юмористических шоу и сериалов.

Доход: 170 миллионов рублей в год.

Фото: instagram / garikkharlamov

Гарик Харламов

Юморист, играл в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Но известность ему принесла работа в Comedy Club. Еще Гарик Харламов успешно проявил себя в кино как актер комедий и сериалов.

Доход: 130 миллионов рублей в год.

Фото: Youtube / Нежный редактор

Руслан Белый

Знаменитый стендап-комик играл в командах «Седьмое небо» и «25-я». С 2013 года запустил собственное шоу Stand Up, где выступал и сам. Запустил в 2017 году шоу для начинающих стендаперов «Открытый микрофон». Принимал участие во многих юмористических шоу и программах на телевидении и в интернете. Сведений об общих доходах комика нет.

Доход: от 1 миллиона рублей за корпоратив.

Фото: Из личного архива Марины Федункив

Марина Федункив

Федункив начала карьеру в команде «Добрянка», после попала в сериал «Реальные пацаны», шоу Comedy Womаn. И вот теперь Федункив считается одной из самых главных звезд женского юмора. Кроме актерской карьеры, корпоративов и рекламы Марина еще и запела.

Доход: Съемочный день — от 170 тысяч рублей, корпоратив — от 700 тысяч.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уральские пельмени

Команду в 1993 году основал Дмитрий Соколов. Звезды команды, помимо Соколова, Дмитрий Брекоткин (на фото слева), Сергей Исаев (справа), Вячеслав Мясников и другие. С 2009 года юмористы запустили собственное ТВ-шоу.

Доход: около 300 миллионов рублей в год на всех.

Фото: instagram / kativarnava

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава вступила в ряды игроков КВН в 2003 году. Играла за «Сборную малых народов». После ушла в телешоу Comedy Woman, где образ обольстительницы сделал ее настоящей звездой. Сейчас Екатерина отправилась в собственное плавание и буквально пару недель назад презентовала новое шоу «Абсолютно нага».

Доход: 1,2 миллиона долларов в год.

Фото: instagram / pavelvolyaofficial

Павел Воля

Популярный телеведущий и комик играл в команде «Валеон Дассон». Но широкую известность ему, конечно, принесло участие в шоу Comedy Club, где он выступает и до сих пор. Он был ведущим юмористических программ. Воля выступает и с сольными концертами.

Доход: около 160 миллионов рублей в год.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александр Ревва

Александр Ревва после окончания карьеры в «Утомленных солнцем» быстро сориентировался. Стал выступать в Comedy Club, начал карьеру певца. Его персонаж Артур Пирожков с ироничными композициями часто занимает первые места в музыкальных чартах. Также Ревва плотно занимается кинокомедиями.

Доход: около 50 миллионов рублей в год.

Фото: Youtube / Вечерний Ургант

Сергей Светлаков

Один из самых успешных участников «Уральских пельменей», который быстро сделал себе сольную карьеру, Сергей Светлаков. С 2009 года он начал сниматься в ТВ-шоу. Большой успех ему принесло шоу «Наша Russia». Светлаков стал успешным шоуменом, играет в кино, продюсирует, занимается ресторанным бизнесом. Плюс рекламные контракты и корпоративы — даже в худшие времена Светлаков попадал в списки «Форбс».

Доход: 3 миллиона долларов в год «чистыми».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Михаил Галустян

Суперяркой звездой команды «Утомленные солнцем» (г. Сочи) был Михаил Галустян. Коллектив появился в 1997 году. Все помнят его персонаж девочку Гадю Петрович Хренову, которая потерялась в Сочи. Сейчас у Галустяна своя продакшн-компания.

Доход: около 125 миллионов рублей в год.

Шутить изволите, господа?

— Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал ждать, откуда полезут люди.

БГУ (Минск)

— Патриарх всея Руси наступил на ногу президенту и понял, что раньше он по-настоящему и не молился.

Почти женская сборная (Луганск)

— Д’ Артаньян, где вы научились так хорошо фехтовать?

— Арамис, попейте с мое, у вас еще не так будут руки трястись.

БГУ (Минск)

— В школе с лингвистическим уклоном трудовик может занимать деньги на пяти разных языках.

Сборная БашГУ (Уфа)

— Когда сын трудовика читал стишок на табуретке, трудовик понял, что в табуретку он вложил больше души.

Сборная Дагестана

— Только русский человек может на посошок выпить больше, чем за весь вечер за столом.

Ананас (Вязьма)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Гудков, комик и телеведущий:

—Я не люблю смотреть КВН в зале. Сразу проецирую на себя те эмоции, что испытывал, когда сам стоял на сцене. А это мандраж. К тому же меня ведь посадят в первый ряд и нужно будет смеяться и там, где смешно, и там, где не очень. Периодически смотрю выпуски в интернете. Современному КВН сейчас сложно конкурировать с интернет-шоу по актуальности. В интернете события сразу рождают шутки. А игры КВН выходят не так оперативно. Из-за этого теряется актуальность некоторых номеров.