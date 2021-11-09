Клуб веселых и богатых: «Вечерка» подсчитала, сколько зарабатывают выпускники КВН
8 ноября исполнилось ровно 60 лет с того дня, как в эфир вышла первая программа «Клуб веселых и находчивых». Бессменный член жюри Высшей лиги и кинорежиссер Юлий Гусман раскрыл «Вечерней Москве» секрет успеха шоу.
На Земле просто нет подобной телепрограммы, кроме КВН, которая бы существовала 60 лет. Уже нет в живых некоторых из ее создателей, а их наследие продолжает действовать.
Почему это так? Прежде всего КВН — это спортивное соревнование. Игры нельзя назвать концертом или выступлением юмористического театра. Азарт спортивной борьбы захватывает всех. Конечно, свою роль играет то, что программа выходит в прайм-тайм на главном канале страны и имеет колоссальную аудиторию. Но главное, что КВН сумел гармонично соединить в себе ироничную, остроумную и интеллектуальную составляющие. Сейчас практически каждый второй, кто работает на телевидении, вышел из команд КВН. А если мы говорим о юморе, то каждый первый. Это видно невооруженным взглядом, посмотрите на наши ведущие российские телеканалы. При этом все чаще бывшие кавээнщики стараются скорее показать свою независимость, чем сказать простое человеческое спасибо.
Екатерина Скулкина
Звезда команды «Четыре татарина» так же, как и Варнава, стала популярной в шоу Comedy Womаn. Ведет корпоративы, телешоу, играет в театре и кино.
Доход: 100 тысяч рублей в день, 1 миллион за корпоратив.
Дмитрий Хрусталев
Один из ведущих шоу Ивана Урганта на Первом канале был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». Сделал карьеру на телевидении именно в качестве ведущего самых разных развлекательных проектов.
Доход: 3,5 миллиона долларов в год.
Александр Гудков
Звезда Александра Гудкова взошла уже после КВН. Однако и в игре он успел выделиться. Юмор его команды «Федор Двинятин» поражал своей нестандартностью. Гудков сохранил свой стиль «на грани» и активно занимается продвижением музыкальных и интернет-проектов, снимает сумасшедшие клипы, чем постоянно эпатирует публику. Также у Гудкова есть свой барбешоп.
Доход: 1,1 миллиона долларов в год.
Гарик Мартиросян
Мартиросян начал играть в КВН в 1992 году в команде «Новые армяне». После стал основателем шоу Comedy Club. Сделал феерическую карьеру на телевидении и сейчас занимается продюсированием и раскруткой своего стендап-проекта.
Доход: около 2 миллионов долларов в год.
Семен Слепаков
«Сборная Пятигорска» прославилась своим нестандартным юмором и клетчатыми рубашками. И одним из авторов был капитан команды Семен Слепаков, который сегодня любит баловать своих подписчиков юмористическими стихотворениями на злобу дня. Сейчас занимается продюсированием юмористических шоу и сериалов.
Доход: 170 миллионов рублей в год.
Гарик Харламов
Юморист, играл в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Но известность ему принесла работа в Comedy Club. Еще Гарик Харламов успешно проявил себя в кино как актер комедий и сериалов.
Доход: 130 миллионов рублей в год.
Руслан Белый
Знаменитый стендап-комик играл в командах «Седьмое небо» и «25-я». С 2013 года запустил собственное шоу Stand Up, где выступал и сам. Запустил в 2017 году шоу для начинающих стендаперов «Открытый микрофон». Принимал участие во многих юмористических шоу и программах на телевидении и в интернете. Сведений об общих доходах комика нет.
Доход: от 1 миллиона рублей за корпоратив.
Марина Федункив
Федункив начала карьеру в команде «Добрянка», после попала в сериал «Реальные пацаны», шоу Comedy Womаn. И вот теперь Федункив считается одной из самых главных звезд женского юмора. Кроме актерской карьеры, корпоративов и рекламы Марина еще и запела.
Доход: Съемочный день — от 170 тысяч рублей, корпоратив — от 700 тысяч.
Уральские пельмени
Команду в 1993 году основал Дмитрий Соколов. Звезды команды, помимо Соколова, Дмитрий Брекоткин (на фото слева), Сергей Исаев (справа), Вячеслав Мясников и другие. С 2009 года юмористы запустили собственное ТВ-шоу.
Доход: около 300 миллионов рублей в год на всех.
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава вступила в ряды игроков КВН в 2003 году. Играла за «Сборную малых народов». После ушла в телешоу Comedy Woman, где образ обольстительницы сделал ее настоящей звездой. Сейчас Екатерина отправилась в собственное плавание и буквально пару недель назад презентовала новое шоу «Абсолютно нага».
Доход: 1,2 миллиона долларов в год.
Павел Воля
Популярный телеведущий и комик играл в команде «Валеон Дассон». Но широкую известность ему, конечно, принесло участие в шоу Comedy Club, где он выступает и до сих пор. Он был ведущим юмористических программ. Воля выступает и с сольными концертами.
Доход: около 160 миллионов рублей в год.
Александр Ревва
Александр Ревва после окончания карьеры в «Утомленных солнцем» быстро сориентировался. Стал выступать в Comedy Club, начал карьеру певца. Его персонаж Артур Пирожков с ироничными композициями часто занимает первые места в музыкальных чартах. Также Ревва плотно занимается кинокомедиями.
Доход: около 50 миллионов рублей в год.
Сергей Светлаков
Один из самых успешных участников «Уральских пельменей», который быстро сделал себе сольную карьеру, Сергей Светлаков. С 2009 года он начал сниматься в ТВ-шоу. Большой успех ему принесло шоу «Наша Russia». Светлаков стал успешным шоуменом, играет в кино, продюсирует, занимается ресторанным бизнесом. Плюс рекламные контракты и корпоративы — даже в худшие времена Светлаков попадал в списки «Форбс».
Доход: 3 миллиона долларов в год «чистыми».
Михаил Галустян
Суперяркой звездой команды «Утомленные солнцем» (г. Сочи) был Михаил Галустян. Коллектив появился в 1997 году. Все помнят его персонаж девочку Гадю Петрович Хренову, которая потерялась в Сочи. Сейчас у Галустяна своя продакшн-компания.
Доход: около 125 миллионов рублей в год.
Шутить изволите, господа?
— Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал ждать, откуда полезут люди.
БГУ (Минск)
— Патриарх всея Руси наступил на ногу президенту и понял, что раньше он по-настоящему и не молился.
Почти женская сборная (Луганск)
— Д’ Артаньян, где вы научились так хорошо фехтовать?
— Арамис, попейте с мое, у вас еще не так будут руки трястись.
БГУ (Минск)
— В школе с лингвистическим уклоном трудовик может занимать деньги на пяти разных языках.
Сборная БашГУ (Уфа)
— Когда сын трудовика читал стишок на табуретке, трудовик понял, что в табуретку он вложил больше души.
Сборная Дагестана
— Только русский человек может на посошок выпить больше, чем за весь вечер за столом.
Ананас (Вязьма)
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Гудков, комик и телеведущий:
—Я не люблю смотреть КВН в зале. Сразу проецирую на себя те эмоции, что испытывал, когда сам стоял на сцене. А это мандраж. К тому же меня ведь посадят в первый ряд и нужно будет смеяться и там, где смешно, и там, где не очень. Периодически смотрю выпуски в интернете. Современному КВН сейчас сложно конкурировать с интернет-шоу по актуальности. В интернете события сразу рождают шутки. А игры КВН выходят не так оперативно. Из-за этого теряется актуальность некоторых номеров.