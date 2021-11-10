«Своя война», «Мы — монстры 2» и «Плюшевый Бум!»: какие фильмы выйдут в прокат 11 ноября

Фото: Мы — монстры 2, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 11 ноября большой экран представит зрителям чудесные мультфильмы «Ходячий замок», «Мы — монстры 2» и «Плюшевый Бум!», несколько лент национального производства: «Своя война», «Ряд 19», «Портрет незнакомца» и «Друг на продажу», фильм ужасов «Ток».

Открывает обзор «детский блок». Такое разнообразие лент для семейной аудитории редко балует большой экран. Режиссер Хаяо Миядзаки представляет в российском прокате свой последний шедевр — аниме «Ходячий замок». Юных зрителей захватят небывалые формы чудесных существ и замка. Но сам мастер назвал ленту первым аниме для пожилых людей.

Созданная по книге Дианы Уинн Джонс, картина рассказывает о 18-летней Софи, которую злая ведьма заточила в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города, куда глаза глядят, и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

Также отметим, что прообразом удивительного замка стала избушка на курьих ножках из русских народных сказок.

Юных гостей кинотеатров ждет встреча с героями мультфильма «Мы — монстры 2». Многообещающая завязка ленты — Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу — так и могла бы остаться лишь в планах. Но праздник не могла пропустить семья Уишбон. Во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться, несмотря ни на что.

Приключенческая комедия «Плюшевый Бум!» завершает мультипликационный блок и одновременно открывает «российскую страницу» национального проката.

Уникальный рубин оказывается в руках вора экстра-класса Макса. Он собирается вывести камень из страны и для этого прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум. Но все идет не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается.

Режиссерский дебют Алексея Чадова — драма «Своя война» — рассказывает о человеке, давно вернувшемся с войны. Но сражения не отпускают его: он продолжает в них играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Алексей Чадов сыграл в фильме главную роль, а его партнерами стали Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко и Виталий Кищенко.

В триллере «Ряд 19» Александра Бабаева помимо самой весьма увлекательной истории следует обратить внимание на чудо инженерной мысли — декорации самолета в натуральную величину, которые трансформируются в несколько разных «железных птиц».

А по сюжету молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолета начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Фильм Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца» впервые был показал в программе «Кинотавра». Мелодрама снята по мотивам одноименного рассказа Бориса Вахтина. А главные роли сыграли актеры театра «Мастерская Петра Фоменко».

Зритель перенесется в Москву 1974 года. Актеру Олегу под сорок, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Он работает на радио. Артистическая судьба его не сложилась: из театра ушел, в кино ролей нет. На радио он играет в бесконечной постановке про советского шпиона, который под видом успешного бизнесмена — мистера Брауна — живет в Америке; и это его единственный заработок.

Однажды радиопьесу закрывают, а жена выставляет Олега из дома. Эти довольно заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей — артистов радио, поэтов и писателей, официантов и проводниц поездов дальнего следования, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссеров, священников, советских разведчиков и американских шпионов.

Режиссер Александр Данилов представляет в прокате комедию «Друг на продажу» — историю принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» — именно так рекламирует Гоша своего друга.

В комедийной мелодраме Андрейса Экиса «Свингеры» зрители увидят звездный состав актеров — Дмитрия Нагиева, Ирину Пегову, Олесю Судзиловскую, Наталью Рудову, Илью Носкова, Ивана Злобина.

Этот фильм о любви. А еще о празднике — волшебном Новом годе, когда, как известно, возможно все. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех. Исход эксперимента непредсказуем.

Завершает обзор хоррор Коринна Фэйта «Ток». Зрители окажутся в Восточном Лондоне в январе 1974 года.

Из-за повсеместных забастовок шахтеров по ночам происходит отключение электричества, и страна буквально погружается во тьму. А у молодой медсестры Вэл первый рабочий день в большой городской больнице. Практически сразу девушка чувствует тревогу, будто нечто наблюдает за ней из мрачных углов, а когда строгая главная медсестра оставляет Вэл на ночную смену, темная сущность начинает подкрадываться все ближе.