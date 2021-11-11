Зима на носу: стилист рассказала, как собрать теплый и стильный образ

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15 ноября в Москву придет метеозима. Уже сейчас чувствуется похолодание, а скоро выпадет снег. Пора утепляться! Причем модно. О том, как свой зимний образ превратить в стильный и теплый, рассказал «Вечерней Москве» стилист певицы и ведущей Ольги Бузовой Никита Карстен.

Модная зима отражает противоречивые чувства этого года. С одной стороны, ностальгия по тому, как было раньше, с другой — огромная жажда перемен. Тут вроде хочется и комфорта домашней одежды, и тут же желание вернуться к путешествиям и вечеринкам — к привычному укладу. Модные бренды уловили это настроение и предлагают, с одной стороны, уютные, приятные на ощупь модели, с другой — суперяркие и гламурные тенденции.

Что надо взять на заметку: точно остается тренд на многослойность. Чем больше и продуманнее ваш образ, тем моднее он смотрится. Это может быть свитер, поверх него кожаная рубашка. Всегда добавляем шарф. Плюс это тепло. Обратите внимание на искусственные шубы с принтом.

Если вы боитесь принтов, то обратите внимание хотя бы на кричащие цвета. Не думайте, что их трудно будет внедрить в гардероб. Шуба будет массивной, и подбирать надо будет только под обувь. Туда же — пушистые сумки.

Это суперпопулярный тренд. Он смотрится мило и максимально сочетается с шубой. Смело подбирайте сумку в цвет шубы. Выглядеть будет ультрастильно. Ну и, конечно, бессмертное платье-свитер. Оно может быть оверсайз или нет. Можете выбрать ремень либо носить его без. Такое платье невероятно удобно в стилизации. Его можно применить и пойти в совершенно любое мероприятие или в офис. Оттенок выбирайте базовый.

Панама согреет

Фаворитами зимнего периода среди головных уборов будут, конечно же, панамы, кепи и бейсболки с отделкой из овчины, принтованные, плюшевые, кожаные, с декором. Не уйдут в небытие и шапки крупной вязки с помпоном, без помпона, меховой берет.

Теплая юбка

Трендовые модели зимних юбок порадуют модниц огромным разнообразием фасонов. В моде и короткие ультрамини, и миди, и макси, асимметричные, плиссе, с карманами, юбки-шорты. Среди предпочтительных материалов: твид, кашемир, трикотаж, шерсть, кожа.

Укутаться в шарф

Грядущей зимой никак нельзя обойтись без теплого, уютного шарфа. Он может быть: дутым (с пальто в классическом стиле), объемным — огромный вязаный шарф добавляет изюминку в образ, стеганым — это новинка. Ну и, конечно, гладким. Вязку покрупнее, узор поинтереснее, цвета поярче. Если любите хомуты, то все эти тенденции применимы и к ним.

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Искусственные шубки

Тренд на искусственный мех держится уже несколько сезонов. В этом году крен сделан в сторону объема, длинного ворса, сочетания экокожи, замши с мехом. Приталенные, ближе к классике шубки, имитирующие натуральный мех, также остаются в моде. Выбирайте интересные цвета — графитовый, небесно-голубой, перламутровый. Ну и, конечно, нежный нюд.

Возвращение дубленок

В гардеробы модницы снова должна быть дубленка. Натуральная или из экокожи и экомеха — неважно. По фасонам в моде любые: «авиатор», куртка-дубленка, с глянцевой кожей, укороченная, с яркими акцентами на воротнике и рукавах. Ну и, конечно, излюбленный оверсайз.

Ботинки-«тракторы»

Ботинки на тракторной подошве, или «тракторы», спасут от высоких каблуков. Платформа добавляет рост, такая обувь устойчива и почти не скользит. Грубые ботинки и сапоги смело сочетайте с нежными платьями, юбками.

Кардиганы из 1960-х

Мода возвращается — не забываем. Так что, если у вас в шкафу затесался старый кардиган из советского прошлого, вытаскиваем и гордо носим. Нынче это суперстильно, когда максимально олдскульно. Дизайнеры фантазируют с принтами, так что на простую рубашку белого цвета, водолазку можно надеть такой яркий фантазийный кардиган — и вы в топе.

Варежки для самых стильных

Всегда в тренде самые простые модели без орнаментов, декора и объемной вязки. Их можно носить практически с любой верхней одеждой. Есть варианты и поинтереснее: с меховой отделкой, кожаными вставками, интересными вышивками и даже аппликациями.

Фото: Pixabay

Пуховик как кокон

Модницы уже который сезон не могут расстаться с пуховиками. В этом году чем «дутее», тем моднее. При этом стилисты предлагают и женственные пуховики с акцентом на талии. Также в моде стеганые пуховики и куртки с металлическим блеском, куртки-коконы.

Меховая сумочка

Одним из главных материалов следующего года станет мех, который появится и на сумках. Если вам по душе более сдержанный стиль, сделайте ставку на модели натуральных оттенков. Любите удивлять — смело носите розовый, зеленый и желтый цвета, а также анималистичные принты.

«Бабушкины» жилетки

Жилетки в стиле 1960–1970-х годов, как и кардиганы, супермодная вещь. Без нее гардероб будет неполным. Дизайнеры предложили на выбор множество фасонов, от укороченных либо удлиненных до принтованных. Такое дополнение к белой рубашке обещает мегатрендовый образ на зиму. К тому же очень теплый и уютный.

На спорте

В этом сезоне особое место занимает спортивная мода. Теперь не стоит беспокоиться, что в холода вам хочется элементарного удобства. Смело надевайте теплую спортивную куртку с нашивками.

Валенки да валенки!

Кто еще не успел приобрести удобные теплые валеночки — милости просим. С каждым годом эта обувь становится все популярнее и все оригинальнее в оформлении. Вышивка, стразы, аппликации, яркие подошвы — все это приветствуется.

валенки / Фото: mos,ru / Официальный портал мэра и правительства Москвы

Уютно, как дома

Тренд, начавшийся в прошлом году, получил новый виток. Трикотажные костюмы в самых разных комбинациях. С начала пандемии дизайнеры сильно продвинулись вперед, и покрои худи стали все более геометричными и сложными в крое, как и штаны. Палитра тоже самая разная, от нежной бирюзы до флюоресцентного салатового.

Трикотажные «двойки»

Суперхит — «двойки» из 2000-х. Юбка + свитер, брюки + свитер. Они могут быть вязаными, но обязательно в одной гамме и в одном цвете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Тарканова, визажист:

— В макияже можно делать акцент на глаза. Это четко прочерченная линия верхнего века. Запасаемся хорошей черной подводкой и карандашом для глаз. Стрелки любые по форме и длине. Также не забываем про яркие тени и подводку — выбирайте необычные цвета, играйте с оттенками. И не бойтесь блестящих теней.