Картина робота и миниатюрный роман: какие необычные объявления можно встретить в интернете

Фото: Из личного архива Алексея Хныкина

Корреспонденты «Вечерней Москвы» продолжают собирать для вас самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах.

Новый год не за горами. Многие хотят порадовать близких подарками, связанными с его символом — тигром. Если у вас есть лишние десять миллионов рублей, можно купить тематическую картину, выполненную роботом-художником.

Москвич Алексей Хныкин узнал в интернете о художнике Алексее Лянгузове. Он создал робота, который рисует по 3D-модели и сам подбирает цвета.

— У него была картина с тигром, маленькая. И я заказал в четыре раза больше, — рассказал «МВ» Хныкин. — Художник согласился не сразу. Механизм нельзя отмыть от эмалевой краски, и после каждого цвета нужно менять детали — а это долго и дорого. Зато выбор материала окупается: картина становится приятной на ощупь.

Фото: Из личного архива Алексея Хныкина

— Я покупал ее для личного пользования — повесить в мастерской. Ради интереса выложил объявление. Сейчас многие проявляют любопытство к подобным технологиям в искусстве, — добавил Хныкин.

Объявлению полтора года. Сначала Хныкин оценил картину в девять миллионов рублей. Но решил, что каждый год цена будет на миллион выше.

Пользователь Владимир выставил на продажу визитку Романа Абрамовича периода, когда тот был председателем Думы Чукотского автономного округа. По словам продавца, он работал в одной из компаний бизнесмена и уверен в подлинности карточки. За артефакт Владимир просит 25 000 рублей.

Фото: Из личного архива Алексея

Продавец Алексей опубликовал объявление о продаже книги Александра Пушкина «Евгений Онегин», выпущенной в 1837 году. Это одно из последних прижизненных изданий романа великого автора в миниатюрном формате. Тираж составил 5000 экземпляров.

Конкретно эту книгу изготовили по заказу самого Александра Пушкина для дочери директора Императорских театров Елены Нарышкиной в уникальном цельнокожаном переплете с золотым тиснением.

Цена реликвии составила 3 499 000 рублей.